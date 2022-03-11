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армія РФ (13478) Сумська область (2204) бомбардування (265) Живицький Дмитро (465)

Загарбники скинули 5 бомб по дитячому табору "Зоряний" на Сумщині. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький показав фотографії дитячого табору "Зоряний", на який російські військові скинули 5 бомб.

Фото він оприлюднив у Телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Подробиці наслідків ворожого бомбардування дитячого табору "Зоряний", що біля Ольшанки на Сумщині. В ніч з 9 на 10 березня російська ворожа авіація скинула 5 бомб на територію нашого дитячого табору", - йдеться в повідомлені.

За словами голови ОВА, одна бомба влучила прямо в житловий корпус: половина будинку знищена, в іншій половині вціліли лише стіни. Також повністю розбиті приміщення котельні - зараз відключені всі комунікації і немає опалення.

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******* кенгуру
а дитячий табір їм чим завадив?
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11.03.2022 18:01 Відповісти
Там засіли нацики ..... пора вже знати. Он бульбофюрер вообще заявив,що це не ми розв*язали війну ---це Україна і їхня совість чиста!!! Ми спрацювали тільки на випередження.
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11.03.2022 18:08 Відповісти
Основная цель рашистов - женщины, дети и старики. Больше они ни с кем воевать не умеют и не могут. В целом они везде отгребают, доказано всеми постсоветскими конфликтами. Чечню так победили, что до сих пор боятся очередной транш дани пропустить на выплату КаДырке.
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11.03.2022 18:17 Відповісти
Этот чмошник сейчас даже не в Сумах.Сидит,****,где-то прячется(((((
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11.03.2022 18:01 Відповісти
Вы все врете, это база НАТО была!!!
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11.03.2022 18:03 Відповісти
Як за жопу наші піймають, почнуть лупити себе ногою "извините"
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11.03.2022 18:03 Відповісти
вторая армия в мире воюет против детей... как эти дауны вторую мировую выиграли, мне неясно... Скорее всего, это Украина нагнула Германию, а не рашка.
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11.03.2022 18:10 Відповісти
Вот так и выиграли, закидали всех трупами
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11.03.2022 18:25 Відповісти
Действительно умом Россию не понять.
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11.03.2022 18:28 Відповісти
Це державний тероризм Путіна. У Зеленського є можливість системно знищувати окупантів усіма можливими засобами. Та поморозити їх на смерть. Погода на боці України.
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11.03.2022 19:58 Відповісти
 
 