Окупанти розміщують "Гради" в житлових кварталах і обстрілюють цивільні об'єкти. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Окупаційні російські війська розміщують "Гради" прямо посеред житлових кварталів і спрямовують вогонь на цивільні об'єкти.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Стратегічного командування ЗСУ.
"Чергові фотодокази військових злочинів російських фашистів! Підступність та лицемірство окупантів не має меж! У селі Богданівка Броварського району на Київщині та у місті Тростянець Сумської області російські терористи розмістили танки та "Гради" посеред жилих кварталів та вели вогонь не лише по позиціях Збройних Сил України, а й по цивільних об’єктах".
Топ коментарі
+28 Агамемнон
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+15 Ksenia VB
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+12 NCG
показати весь коментар11.03.2022 19:54
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Будь ласка, зачекайте...
бачать буки, але їх нищать першими.
а джавеліни - то взагалі пісня.
бій за Броварами. було 10 танків... 3 спалили. з 7-ми таргани повипригували і втекли в лісок... танки забрали справними.
подрежут доставку снарядов и все
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Meduza.Сейчас известно, генерал Беседа и его заместитель помещены под домашний арест. Среди причин называют нецелевое использование средств, выделенных на операции, а также плохую разведывательную информацию.
Но стоит один, два раза их расфигачить и все.Их нужно жестко отучить от этой тактики продвижения вперед.
И не подпускайте их близко к пригородам - тактика Николаева очень эффективна.
Цівільних треба попередити, щоб тікали від ворожої техніки подалі.