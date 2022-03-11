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Окупанти розміщують "Гради" в житлових кварталах і обстрілюють цивільні об'єкти. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупаційні російські війська розміщують "Гради" прямо посеред житлових кварталів і спрямовують вогонь на цивільні об'єкти.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Стратегічного командування ЗСУ.

"Чергові фотодокази військових злочинів російських фашистів! Підступність та лицемірство окупантів не має меж! У селі Богданівка Броварського району на Київщині та у місті Тростянець Сумської області російські терористи розмістили танки та "Гради" посеред жилих кварталів та вели вогонь не лише по позиціях Збройних Сил України, а й по цивільних об’єктах".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 93-ї бригади Холодний Яр збирають докази воєнних злочинів російських окупантів: "Град" між будинками та авіаудар по цивільних об'єктах. ВIДЕО безпілотника

Окупанти розміщують Гради в житлових кварталах і обстрілюють цивільні обєкти 01
Окупанти розміщують Гради в житлових кварталах і обстрілюють цивільні обєкти 02
Окупанти розміщують Гради в житлових кварталах і обстрілюють цивільні обєкти 03

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+28
Свинособаки по другому воевать не умеют. Ссыкливый недонародец.
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11.03.2022 19:54
+15
А Байрактар до них може підкрастись ?
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11.03.2022 19:52
+12
этот хлам вечно стоять там не может
подрежут доставку снарядов и все
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11.03.2022 19:54
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А Байрактар до них може підкрастись ?
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11.03.2022 19:52 Відповісти
А партизан
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11.03.2022 19:53 Відповісти
Може, але коли вони на позиції і готові - вони прикриті ППО - тому Байрактар можуть и сбити...хоча...хтось жеж їх знімає...
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11.03.2022 20:33 Відповісти
тори і панцирі схоже Байрактарів не бачать.
бачать буки, але їх нищать першими.

а джавеліни - то взагалі пісня.
бій за Броварами. було 10 танків... 3 спалили. з 7-ми таргани повипригували і втекли в лісок... танки забрали справними.
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11.03.2022 21:39 Відповісти
Бачать Панцири Байрактари - у Лівії вони їх знищували. Але там вже хто кого першим побачить.
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11.03.2022 21:50 Відповісти
Свинособаки по другому воевать не умеют. Ссыкливый недонародец.
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11.03.2022 19:54 Відповісти
этот хлам вечно стоять там не может
подрежут доставку снарядов и все
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11.03.2022 19:54 Відповісти
Байрактари де? Це для них робота.
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11.03.2022 19:54 Відповісти
А ти хіба не знаєш? Байрактари під асфальтом.
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11.03.2022 20:18 Відповісти
байрактар в помощь
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11.03.2022 19:55 Відповісти
Точь в точь как в Донецке\Луганске 2014. Кацапы пытаются окапываться. Почему? Да потому что их щемить начинают.
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11.03.2022 19:55 Відповісти
Я думаю, что не зря эти орки бомбили аэропорты на западе Украины. Могут эти кондоны из бераруси полезть...
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11.03.2022 19:57 Відповісти
*** все там де треба чи Ви думаєти що ми тільки кіно знімаємо
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11.03.2022 19:57 Відповісти
Кацапських артилеристів У ПОЛОН НЕ БРАТИ!
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11.03.2022 19:57 Відповісти
Подлый народ
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11.03.2022 20:00 Відповісти
Так байрахтар акбар.
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11.03.2022 20:01 Відповісти
Владимир Путин начал репрессии против своей любимой, "5-й" службы ФСБ, спустя две недели после вторжения в Украину. Руководство службы уже отправлено под домашний арест. Известно, что именно она накануне войны обеспечивала президента РФ данными о политической ситуации в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Meduza.Сейчас известно, генерал Беседа и его заместитель помещены под домашний арест. Среди причин называют нецелевое использование средств, выделенных на операции, а также плохую разведывательную информацию.
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11.03.2022 20:04 Відповісти
Іншими словами, місцевої УПА там немає...
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11.03.2022 20:20 Відповісти
Размещать грады в жилых кварталах они будут постоянно и всегда. Гитлер тоже так поступал.
Но стоит один, два раза их расфигачить и все.Их нужно жестко отучить от этой тактики продвижения вперед.
И не подпускайте их близко к пригородам - тактика Николаева очень эффективна.
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11.03.2022 20:33 Відповісти
Треба приймати рішення щодо атак таких об'єктів поряд з цивільними будівлями, бо якщо буде як в АТО (коли військовим забороняли знищувати такі цілі), то ми програємо війну.
Цівільних треба попередити, щоб тікали від ворожої техніки подалі.
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11.03.2022 20:47 Відповісти
 
 