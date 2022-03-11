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Російські терористи прикриваються прапорами Червоного Хреста. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські терористи пересуваються по Україні під прапорми Червого хреста, що є воєнним злочином.

Як інформує Цензор.НЕТ про це в телеграмі повідомив Олексій Гончаренко. 

Він зазначив: "Російські тварюки використовують "червоний хрест" для прикриття своїх бойових груп.  Під знаком "червоного хреста" переміщуються російські бронеавтомобілі з неприпустимим транспортом з подібним позначенням озброєнням".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти здійснили прицільне бомбардування офісу Червоного Хреста у Маріуполі, - радника мера міста

Російські терористи прикриваються прапорами Червоного Хреста 01
Російські терористи прикриваються прапорами Червоного Хреста 02
Російські терористи прикриваються прапорами Червоного Хреста 03

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+20
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11.03.2022 23:42
+16
Це звичайна практика кацапських фашистів, діють згідно вченням *****
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11.03.2022 23:40
+14
То вони вже поставили на собі хрест.
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11.03.2022 23:39
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кто поверит что в тиграх лазарет
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11.03.2022 23:38 Відповісти
tupie kacapi - sami i poverjat
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11.03.2022 23:38 Відповісти
Байрактарам похер🥴
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11.03.2022 23:40 Відповісти
С пулемётами.
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11.03.2022 23:42 Відповісти
kak bud to nevydno kto eto
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11.03.2022 23:38 Відповісти
То вони вже поставили на собі хрест.
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11.03.2022 23:39 Відповісти
Це звичайна практика кацапських фашистів, діють згідно вченням *****
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11.03.2022 23:40 Відповісти
то мишень
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11.03.2022 23:41 Відповісти
Сцикуни. Їбані імбецильні сцикуни.
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11.03.2022 23:41 Відповісти
Оккупант на тиграх с флагом красного креста. Утилизировать без выяснения обстоятельств. Красный крест запретил использовать свою символику и как я понимаю правильно сделал
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11.03.2022 23:41 Відповісти
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11.03.2022 23:42 Відповісти
👍
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11.03.2022 23:44 Відповісти
Більше підлих людей ніж кацапи, світ ще не бачив. Друзі, врятуймо світ... Бачиш кацапа(кацапи всі нації які прийшли до нас з рашки) вбий його, не зволікай, не жалій. Ріж горлянку, бий арматурою... Нищимо кацапів любим чином!!!!
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11.03.2022 23:44 Відповісти
Міняємо червоні хрести на більш зручніші

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11.03.2022 23:45 Відповісти
дапосрать и закопать
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11.03.2022 23:47 Відповісти
Так это все от безнаказанности - Грузию,Сирию,крым и ордло им попросту простили, сбитый боинг с около 300 жертв гражданских тоже судя по всему сойдет с рук. Сейчас крутится тема что виновные за нападение на Украину понесут наказание в Гааге - тоже ничтожная вероятность...К этому приводит "озабоченность и крайнее беспокойство" США и ЕС и отсутствие решительных ответных действий.
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11.03.2022 23:48 Відповісти
когда то мы весело смеялись над такими трюками в фильмах, "Женя Женечка и катюша" например
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11.03.2022 23:51 Відповісти
Смерть окупантам!
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11.03.2022 23:54 Відповісти
Печаль, тоска. Ни чести, ни достоинства. Небось еще и хвастать будут, как ловко обманули противника, надев чужую форму, прикрывшись белым флагом, скорой помощью или красным крестом, спрятавшись за спинами гражданских женщин и детей.
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12.03.2022 00:01 Відповісти
Сьогодні українский представник Червоного Хреста,попередив,про заборону використовивати нашім беззбройним біженцям цього символу на свої цивільні автівки.Той самій Ч Хрест забороняє застасовувати як прикриття,цей символ.Ніби то це невелюе сам знак Червоного Хреста.Хай цей йолоп скаже це цапским війсковим!!!
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12.03.2022 03:39 Відповісти
 
 