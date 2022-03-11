Російські терористи прикриваються прапорами Червоного Хреста. ФОТОрепортаж

Російські терористи пересуваються по Україні під прапорми Червого хреста, що є воєнним злочином.

Як інформує Цензор.НЕТ про це в телеграмі повідомив Олексій Гончаренко.

Він зазначив: "Російські тварюки використовують "червоний хрест" для прикриття своїх бойових груп. Під знаком "червоного хреста" переміщуються російські бронеавтомобілі з неприпустимим транспортом з подібним позначенням озброєнням".

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