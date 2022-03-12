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У відпустку до України прибув майор ВПС Туреччини. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Народний депутат України Олексій Гончаренко оприлюднив інформацію про те, що майор ВПС Туреччини прибув у відпустку в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він повідомив у телеграмі.

"Майор ВПС Туреччини у Києві також вирішив провести відпустку в Україні", - відзначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина й надалі хоче бути посередником між Україною та РФ, - Ердоган - Байдену

У відпустку до України прибув майор ВПС Туреччини 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+61
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12.03.2022 01:43
+55
ЯКОГО ХЄРА ПРО ЦЕ ПИСАТИ???? ДЛЯ КОГО,*****,ЦЯ ІНФА???? ПРИДУРКИ... ТЕЧЕ,ЯК З ДІРЯВОГО ВІДРА...
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12.03.2022 01:48
+27
Гончаренку слід менше базікати! Дурне базікало (((
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12.03.2022 01:55
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12.03.2022 01:43 Відповісти
ну дадут самолет на охоту по оркам
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12.03.2022 01:43 Відповісти
Судячи по костюму він на своєму прилетів )
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12.03.2022 07:40 Відповісти
Невже американці дадуть F-ки? Хоча звісно, треба працювати на перспективу - готувати кадри вже заздалегідь.
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12.03.2022 01:45 Відповісти
ЯКОГО ХЄРА ПРО ЦЕ ПИСАТИ???? ДЛЯ КОГО,*****,ЦЯ ІНФА???? ПРИДУРКИ... ТЕЧЕ,ЯК З ДІРЯВОГО ВІДРА...
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12.03.2022 01:48 Відповісти
Щоб на Ердогана натиснули й заборонити відрядження, як би то не було, думаю в україні вже є слюсарі які зможуть й на f35 стригти оленів.
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12.03.2022 01:51 Відповісти
Абсолютно непонятная новость
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12.03.2022 01:51 Відповісти
Ага
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12.03.2022 01:53 Відповісти
тут сын Британской парламентки приехал виноват вряд ли кто написал
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12.03.2022 01:54 Відповісти
Це щоб москалі в майтки срали.
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12.03.2022 03:32 Відповісти
Гончаренку слід менше базікати! Дурне базікало (((
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12.03.2022 01:55 Відповісти
Новина чудова. Але такі новини публікувати не варто.
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12.03.2022 01:57 Відповісти
Ну що ви пишите, тролі?
Бачите, що він не назвав його прізвище, та не показав обличчя?
Значить, про секретність де що уявляє!
Значить, оприлюднити факт приїзду, та ще і уточнити, що "у відпустку", було потрібно!
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12.03.2022 02:02 Відповісти
Це явно "тонкий натяк на товсті обставини".
Та же і фото з натяком.
Той, хто може зрозуміти - зрозуміє.
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12.03.2022 02:12 Відповісти
А какая разница, что он указал, если ***** будет давить не на этого военного, а на Эрдогана? Уже забыли, как с самолетами получилось?
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12.03.2022 02:25 Відповісти
А ти не робиш допущення, що ця "відпустка" була узгоджена?
Хто там раніше говорив про "відпустників"?
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12.03.2022 02:31 Відповісти
Нет. Я считаю, что информацию должен доносить генштаб или другие официальные источники, а не отдельные депутаты, у которых точно нет доступа ко всей информации. Если бы не чьи-то длинные языки, у нас бы уже, возможно, было 30 истребителей. Мне нравились выступления Гончаренко в Раде и телеэфирах, но сейчас как бы не то время.
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12.03.2022 02:40 Відповісти
Дибіли - завтра Ердоган його відкличе і заборонить туркам летіти в Україну.
Через галімий піар одного підарка на камеру....

Вже про Міги-29ті ****@іли придукри по всіх ресурсах....
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12.03.2022 02:03 Відповісти
Нема тут ніякої таємниці) Цеж не, таємний візит спецбортом. Буде дивится сам, що тут робиться і о*уївати.
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12.03.2022 02:03 Відповісти
Ну само як товарищсч членін і казав - корисні ідіоти, ти ще мапу намалюй з нашими позиціями у інстаграмі
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12.03.2022 02:09 Відповісти
Якщо майор ВПС Туреччини приїхав у відпустку в Україну значить скоро у безстрокову "відпустку" двохсотим маршрутом поїде багато кацапчиків.
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12.03.2022 02:15 Відповісти
Ердоган єдиний хто не боїться путіна.
сша і єс бояться путіна.
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12.03.2022 04:08 Відповісти
звичайний тролінг а почали окропом сцяти про "зраду"
"кончені дебіли
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12.03.2022 04:36 Відповісти
Ердогану треба випробувати своїх літунів в бойових умовах. Туреччині теж треба готуватися - кацапня заявку на протоки постійно робить.
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12.03.2022 07:56 Відповісти
майор свій Ф-22 захватив тоже?
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12.03.2022 08:05 Відповісти
Того льотчіка, що збив кацапський Су-24, любімий многімі дєбіламі Єрдоган, до речі, засадив у в'язницю.
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12.03.2022 08:52 Відповісти
Ух ты, это сообщение не просто так..... А м/б он ещё и Ф16 прикупил в военторге
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12.03.2022 09:11 Відповісти
Іншаллах
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12.03.2022 09:42 Відповісти
Раді вітати в Україні ! Гарного відпочинку !
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12.03.2022 09:49 Відповісти
А Вас ані краплі не здивувавала відсутність обличч? Так можна сказати що Гончаренко Гітлера клонував, і той тепер зомбаків-СС підіймає для війни з мацкалями
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12.03.2022 18:39 Відповісти
 
 