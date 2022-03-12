У відпустку до України прибув майор ВПС Туреччини. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Народний депутат України Олексій Гончаренко оприлюднив інформацію про те, що майор ВПС Туреччини прибув у відпустку в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ про це він повідомив у телеграмі.
"Майор ВПС Туреччини у Києві також вирішив провести відпустку в Україні", - відзначив він.
Топ коментарі
+61 ahuhu
показати весь коментар12.03.2022 01:43
+55 Історик Воєнрук
показати весь коментар12.03.2022 01:48
+27 Volodymyr Ye.
показати весь коментар12.03.2022 01:55
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Будь ласка, зачекайте...
Більше користі буде.
Бачите, що він не назвав його прізвище, та не показав обличчя?
Значить, про секретність де що уявляє!
Значить, оприлюднити факт приїзду, та ще і уточнити, що "у відпустку", було потрібно!
Та же і фото з натяком.
Той, хто може зрозуміти - зрозуміє.
Хто там раніше говорив про "відпустників"?
Через галімий піар одного підарка на камеру....
Вже про Міги-29ті ****@іли придукри по всіх ресурсах....
сша і єс бояться путіна.
"кончені дебіли