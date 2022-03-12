У відпустку до України прибув майор ВПС Туреччини. ФОТО

Народний депутат України Олексій Гончаренко оприлюднив інформацію про те, що майор ВПС Туреччини прибув у відпустку в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він повідомив у телеграмі.

"Майор ВПС Туреччини у Києві також вирішив провести відпустку в Україні", - відзначив він.

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