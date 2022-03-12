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Тероборона на Сумщині знешкодила 3 танки та САУ російських окупантів, - Живицький. ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Територіальна оборона знешкодила три танки та самохідну артилерійську установку російських окупантів.
Про це у Facebook повідомив глава ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Сумський район, наша тероборона голіруч зупинила 3 танки фашистської Росії та одну САУ. Як мінімум, двоє 200х "смажених чебуреків", - йдеться в повідомленні.
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