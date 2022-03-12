Тероборона на Сумщині знешкодила 3 танки та САУ російських окупантів, - Живицький. ВІДЕО+ФОТО

Територіальна оборона знешкодила три танки та самохідну артилерійську установку російських окупантів.

Про це у Facebook повідомив глава ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

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"Сумський район, наша тероборона голіруч зупинила 3 танки фашистської Росії та одну САУ. Як мінімум, двоє 200х "смажених чебуреків", - йдеться в повідомленні.

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