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Тероборона на Сумщині знешкодила 3 танки та САУ російських окупантів, - Живицький. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Територіальна оборона знешкодила три танки та самохідну артилерійську установку російських окупантів.

Про це у Facebook повідомив глава ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Сумський район, наша тероборона голіруч зупинила 3 танки фашистської Росії та одну САУ. Як мінімум, двоє 200х "смажених чебуреків", - йдеться в повідомленні.

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Тероборона на Сумщині знешкодила 3 танки та САУ російських окупантів, - Живицький 01
Тероборона на Сумщині знешкодила 3 танки та САУ російських окупантів, - Живицький 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+35
Браво хлопці, увесь світ вами пишається! Кожне таке відео як той бальзам на душу! Слава Україні!
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12.03.2022 02:31
+25
Героям слава 👍🏼💪✊
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12.03.2022 02:33
+14
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12.03.2022 02:46
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Браво хлопці, увесь світ вами пишається! Кожне таке відео як той бальзам на душу! Слава Україні!
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12.03.2022 02:31 Відповісти
Героям слава 👍🏼💪✊
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12.03.2022 02:33 Відповісти
Люди вже їх в полях мочать, вони навіть не мають шансів до міста доїхати, тому що скоро посівна, а це святе.
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12.03.2022 02:43 Відповісти
В нас так на прапорі записано жовтив кольором.
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12.03.2022 02:45 Відповісти
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12.03.2022 02:46 Відповісти
СЛАВА УКРАЇНІ!
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12.03.2022 02:48 Відповісти
Когда была война в Чечне мы говорили:
Аллах над нами,
Россия под нами,
Победа за нами!!!

Можно переделать и сказать:
Господь над нами,
Украина за нами,
Кацапы под нами,
Победа за нами!!!

Ин ша Аллах!!!( По воле Аллаха)
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12.03.2022 03:03 Відповісти
Теробороні ордена за мужність в знищенні та захоплення ворожої техніки.
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12.03.2022 03:14 Відповісти
роSSпутлеровцы проводят милитаризацию Украины путем поставок техники и вооружения. Что то у лапотников пошло не так
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12.03.2022 06:07 Відповісти
то треба таке в газеті писати--На Сумщині, Тероборонівці готуються до посівної...удобрюють рясно землю..проводять кутиваційні роботи
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12.03.2022 06:18 Відповісти
Наші котики
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12.03.2022 09:58 Відповісти
Та їх помічники
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12.03.2022 10:05 Відповісти
Perfected!!!
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12.03.2022 10:08 Відповісти
 
 