Наслідки ранкового обстрілу Сєверодонецька: Окупанти хочуть стерти місто з лиця землі. ФОТО

Зранку 12 березня війська РФ вчергове обстріляли Сєверодонецьк на Луганщині.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОДА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Сєвєродонецьк, ранок 12 березня. Ці російські гітлери щоранку будять містян градами. Окупанти хочуть стерти Сєвєродонецьк з лиця землі. Сєвєродонецьк вбивають росіяни", - написав він.











Читайте на "Цензор.НЕТ": О 05:55 окупанти цинічно обстріляли Сєвєродонецьк. Подекуди люди не встигли добігти в укриття, - Гайдай. ФОТО