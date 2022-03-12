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Наслідки ранкового обстрілу Сєверодонецька: Окупанти хочуть стерти місто з лиця землі. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зранку 12 березня війська РФ вчергове обстріляли Сєверодонецьк на Луганщині.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОДА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Сєвєродонецьк, ранок 12 березня. Ці російські гітлери щоранку будять містян градами. Окупанти хочуть стерти Сєвєродонецьк з лиця землі. Сєвєродонецьк вбивають росіяни", - написав він.

Наслідки ранкового обстрілу Сєверодонецька: Окупанти хочуть стерти місто з лиця землі 01
Наслідки ранкового обстрілу Сєверодонецька: Окупанти хочуть стерти місто з лиця землі 02
Наслідки ранкового обстрілу Сєверодонецька: Окупанти хочуть стерти місто з лиця землі 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": О 05:55 окупанти цинічно обстріляли Сєвєродонецьк. Подекуди люди не встигли добігти в укриття, - Гайдай. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+15
А вони по іншому не вміють.
Варто було пильно спостерігати за їхніми методами в інших війнах - Чечня, Сирія.
Думати про потужне ППО.
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12.03.2022 08:44
+8
Будет и у расеян жареная собачятина на Тверской....и блок посты на Немцовом мосту.... непременно будет...
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12.03.2022 08:50
+5
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12.03.2022 08:45
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А вони по іншому не вміють.
Варто було пильно спостерігати за їхніми методами в інших війнах - Чечня, Сирія.
Думати про потужне ППО.
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12.03.2022 08:44 Відповісти
Именно так. Но в этот раз все их преступления документируются.
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12.03.2022 08:46 Відповісти
Я вас прошу. Хіба по розвалинах міст не було помітно злочинів ?
Тупо закривали очі. Поважають і допомагають лише сильним.
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12.03.2022 08:48 Відповісти
Меньше пиара. И всё можно было объяснить борьбой с терроризмом. Но когда горят десятки городов, то объяснить этот терроризмом сложно. Это тотальная война.
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12.03.2022 08:53 Відповісти
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12.03.2022 08:45 Відповісти
марку укрпочты утвердили
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12.03.2022 08:46 Відповісти
Будет и у расеян жареная собачятина на Тверской....и блок посты на Немцовом мосту.... непременно будет...
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12.03.2022 08:50 Відповісти
Горіть в аду, кацапи!
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12.03.2022 08:57 Відповісти
ты дебил? ПНХ ДАУН
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12.03.2022 11:02 Відповісти
,все. Садитесь за стол переговоров. Конца края не видно Как это все буде восстанавливаться.? И вообще где тот святой который убьёт *****. ?
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13.03.2022 07:57 Відповісти
Весь мир будет носить на руках того или тех кто убьёт *****. Им каждому по личному острову в любом океане который эти люди каждый себе выберет подарят
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13.03.2022 07:59 Відповісти
 
 