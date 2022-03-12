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Наслідки ранкового обстрілу Сєверодонецька: Окупанти хочуть стерти місто з лиця землі. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Зранку 12 березня війська РФ вчергове обстріляли Сєверодонецьк на Луганщині.
Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОДА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Сєвєродонецьк, ранок 12 березня. Ці російські гітлери щоранку будять містян градами. Окупанти хочуть стерти Сєвєродонецьк з лиця землі. Сєвєродонецьк вбивають росіяни", - написав він.
Топ коментарі
+15 Ksenia VB
показати весь коментар12.03.2022 08:44
+8 Артм Воронцов
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+5 клаус хаус
показати весь коментар12.03.2022 08:45
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Варто було пильно спостерігати за їхніми методами в інших війнах - Чечня, Сирія.
Думати про потужне ППО.
Тупо закривали очі. Поважають і допомагають лише сильним.