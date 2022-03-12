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З-під завалів у н.п.Слобожанське на Харківщині дістали тіла 5 загиблих, серед них двоє дітей, - ДСНС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

За добу з 11 по 12 березня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу. Ворог проводив обстріли та повітряні бомбардування різних об’єктів житлових кварталів Харкова та сільських населених пунктів області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Так, 11 березня продовжувались пошукові роботи тіл загиблих людей, внаслідок ворожого бомбардування, ще в ніч з 9 на 10 березня. Тоді авіабомба влучила в 2-х поверховий житловий будинок за адресою с-ще Слобожанське, вул. Центральна.

"З під завалів дістали тіла 5х людей, жінка (45-47 років), жінка (35-37 років), чоловік (до 40 років) та діти 2 роки та 12-14 років. Пошукові роботи тривали 10 та 11 березня", - йдеться у повідомленні.

З-під завалів у н.п.Слобожанське на Харківщині дістали тіла 5 загиблих, серед них двоє дітей, - ДСНС 01

Також зазначається, що загалом за добу рятувальники здійснили понад 40 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель. Всього було залучено близько 50 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 200 чоловік особового складу.

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Піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси, що не розірвались. Було відпрацьовано близько 40 адрес, де знаходились спрацьовані та не розірвані вибухонебезпечні предмети.

Автор: Ірина Дашківська
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УСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ ТА ВБИВАЮТЬ В УКРАЇНІ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
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12.03.2022 09:07 Відповісти
Ну варвари рашиські що ж ви творити ?,будьте прокляті виродки ,ваша росія і ваш дибільний народ. смерть рашиським окупантам.
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12.03.2022 09:07 Відповісти
Московити завжди знищували та ненавиділи Україну та українців починаючи ще з часів Київської русі. Їхній андруша так званий "багалюбский" (це ж треба таку блюзнірську клікуху дати) спалив Київ підступом та учинив різню. Хто бажає ознайомитись з справжньою Історією будь ласка: на Ютубі аудіокнига Белінський "Країна Моксель".
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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12.03.2022 09:33 Відповісти
усих тих рашистських "військовополонених", які жалісно скиглять на камеру, показово розстріляти на цьому місці. на хєра це сміття ще й годувати
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12.03.2022 09:37 Відповісти
 
 