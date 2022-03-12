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Внаслідок обстрілу військ РФ горіла адмінбудівля на Подолі в Києві, - ДСНС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

12 березня о 6:17 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на вул. Хорива, що у Подільському районі столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, на місце події негайно прибули вогнеборці 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Бійці встановили, що внаслідок попадання невідомого об’єкту, горить покрівля 4-поверхової адміністративної будівлі.

"О 7:34 пожежу локалізовано на площі 50 кв. м та о 8:34 - ліквідовано. На місці було задіяно 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 24 чоловіка особового складу. Жертв та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

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Внаслідок обстрілу військ РФ горіла адмінбудівля на Подолі в Києві, - ДСНС 01
Внаслідок обстрілу військ РФ горіла адмінбудівля на Подолі в Києві, - ДСНС 02
Внаслідок обстрілу військ РФ горіла адмінбудівля на Подолі в Києві, - ДСНС 03

Автор: Ірина Дашківська
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кацапские варвары.....
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12.03.2022 09:14 Відповісти
Дивлюсь як працюють мчсники по всій країні, подекуди в найгарячих точках.
Захоплююсь.
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12.03.2022 09:14 Відповісти
А ви знаєте, що на солдатів росії женевська конвенція не поширюється, адже йде спецоперація.

Війну РФ не оголошувала!
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12.03.2022 09:32 Відповісти
Не оголошували? Значить це терористичний напад. Терористыв знищують на місці!!!
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12.03.2022 09:38 Відповісти
ну, на гражданских и требования Женевской конвенции тоже не распространяются, а статью 65 Конституции никто не отменял. Так что население не отягощено правилами ведения войны.
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12.03.2022 09:40 Відповісти
падлюки!!! мавпи!!!!! вбивати на місці! і всіх тих жалосних солдатиків, шо нічо не знали, поки не обісрались, бо в плєн потрапили - в шматки! це не військовополені - це свині
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12.03.2022 09:35 Відповісти
Я все утро наблюдал за небом. Мне кажется этонаша ракета с пво. В небе остались петли от инверсионного следа.
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12.03.2022 09:39 Відповісти
как вы себе это представляете?
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12.03.2022 09:41 Відповісти
 
 