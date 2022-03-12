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Танки Т72Б3 102-го мотострілецького полку ЗС РФ, захоплені окремим полком Нацгвардії у Маріуполі. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Українські воїни показали захоплені у російських окупантів танки.

Про це повідомив на своїй сторінці в фейсбуку головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Танки Т72Б3 102-го мотострілецького полку ЗС РФ, захоплені окремим полком Нацгвардії у Маріуполі 01

"Мотивуюче фото. Танки Т72Б3 зі складу 102-го мотострілецького полку ЗС РФ, захоплені окремим полком Нацгвардії у Маріуполі. 11 днів оборони у повному оточенні, неймовірні подвиги, масовий героїзм. Український Маріупіль не здається", - підписав він фото.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Захисники Маріуполя знищили батальйонну групу 102-го полку 150-ї дивізії окупантів
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На Черкащині на ранок 12 березня в цілому стабільно, хоч маємо регулярні повітряні тривоги.

Система ППО успішно спрацьовує в області. Увечері над нашою територією збито ракету. Її уламки впали на подвір'я, пошкодивши будинок і кілька авто.
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12.03.2022 10:08 Відповісти
Молодці, термінатори.
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12.03.2022 10:08 Відповісти
Танки нам пригодятся ,бей врага его же оружием во СЛАВУ УКРАИНЫ !
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12.03.2022 10:11 Відповісти
Тримайтесь хлопці.
Ніхто Вас не забув і не кинув.
І всі люди за вас переживають.
Бережіть себе.
Слава Україні!
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12.03.2022 10:16 Відповісти
Соляры нема,жратвы нема, бояры нема, полный ****** лаптям
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12.03.2022 10:23 Відповісти
 
 