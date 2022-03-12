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Маріуполь (2820) пропаганда (2567) бомбардування (265)

Як бреше пропаганда РФ: На прикладі обстрілу пологового будинку в Маріуполі. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Команда української OSINT-агенції Molfar зробила розбір кейсу про те, як працює пропаганда узурпатора на прикладі обстрілу пологового будинку в Маріуполі.

Як нагадує Цензор.НЕТ з посиланням на AIN.UA, 9 березня російські війська здійснили авіаналіт на пологовий будинок у Маріуполі, скинувши кілька потужних бомб на лікарню. В результаті - знищена будівля та 17 поранених. Офіційна версія РФ - там сиділи військові, а отже обстріл - виправданий. При цьому, пропаганда почала працювати задовго до обстрілу.

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28 лютого російські медіа показали фото "окупованого ЗСУ дитячого садочка". 1 березня МЗС РФ розповідало про нього уже як про "окупований ЗСУ пологовий будинок". Ось тільки форма показаної в російських медіа будівлі не збігаються з формою Маріупольського пологового будинку №3, в який зрештою влучила російська ракета.

Дослідники встановили ключові факти роботи пропаганди:

  1. Росія заздалегідь використовувала фейк для обстрілу.
  2. Зруйнована лікарня відрізняється від будівлі, яку показували російські ЗМІ.
  3. Відстань від зруйнованої лікарні до будівлі, заявленої росіянами, становить 10 км.
  4. На відміну від заяв РФ, в лікарні не знаходились військові. Також не було жодних ознак військової техніки, зброї та спорядження.
  5. Попри заяви РФ, в лікарні постраждали персонал та цивільні, у тому числі вагітні. У дворі лікарні знищено цивільний транспорт співробітників та пацієнтів.

Хронологія подій:

28.02.2022 У проросійській VK-групі "Военный осведомитель" опубліковане фото військових ЗСУ на території цивільного об’єкта в Маріуполі.

01.03.2022 "Россия 24" в своєму відеоматеріалі (YouTube, доступ з VPN або через Tor) використала фото "окупованого" військовими будинку в Маріуполі.

07.03.2022 Представник РФ, Василь Небензя, під час виступу на засіданні Ради Безпеки в ООН заявив, що місцеві націоналістичні батальйони витіснили людей з пологового будинку, вчинили там обстріли та повністю знищили дитячий садок у місті.

09.03.2022, 13:05 (МСК) Під час брифінгу офіційна представниця МЗС РФ, Марія Захарова, повідомила, що: "в Маріуполі Український національний батальйон, прогнавши персонал та пацієнтів з пологового будинку, обладнав у ньому вогневі позиції".

09.03.2022, 16:00 (Київ)  Збройні сили РФ здійснили бомбардування Центральної частини Маріуполя, в тому числі – Центру здоров’я дитини та жінки до складу якої входить Дитяча консультативно-діагностична поліклініка і пологове відділення міської лікарні №3.

09.03.2022, 19:38 (МСК) "Комсомольска правда" опублікували статтю в якій сказали, що наприкінці лютого українські солдати зайняли бойову позицію в пологовому будинку №1, а цивільних відправили в інші об’єкти або по домівкам. До статті закріпили фото військових поруч з невідомою будівлею, яке взяли з групи "Военный осведомитель", і яка за 8 днів до того транслювалась "Россия 24".

Помилки російської пропаганди

1. Росія заздалегідь використовувала фейк для обстрілу

Російські джерела ще за неділю до бомбардування почали заявляти про окупацію лікарні силами ЗСУ, використовуючи при цьому фото, ймовірно, дитячого закладу освіти замість лікарні. Супутниковий знімок території лікарні №3, яка фактично потрапила під бомбардування:

Як бреше пропаганда РФ: На прикладі обстрілу пологового будинку в Маріуполі 01

"Росія 24", 01.03.2022:

Як бреше пропаганда РФ: На прикладі обстрілу пологового будинку в Маріуполі 02

"Комсомольська правда", 09.03.2022:

Як бреше пропаганда РФ: На прикладі обстрілу пологового будинку в Маріуполі 03

2. Зруйнована лікарня відрізняється від будівлі, яку показували російські ЗМІ

Зауважимо, що "Военный осведомитель" 28.02.2022 вказав, що на фото – дитячий садок, а не пологовий будинок:

Як бреше пропаганда РФ: На прикладі обстрілу пологового будинку в Маріуполі 04

Типова форма будинку також вказує на те, що на фото дійсно дитячий заклад освіти, приклади таких будівель на території Маріуполя:

Як бреше пропаганда РФ: На прикладі обстрілу пологового будинку в Маріуполі 05

А ось фото лікарні, яку бомбардували росіяни:

Як бреше пропаганда РФ: На прикладі обстрілу пологового будинку в Маріуполі 06

Як бачимо, бомбардуванню піддалися ті ж самі медичні корпуси, пофарбовані в жовто-зелений колір:

Як бреше пропаганда РФ: На прикладі обстрілу пологового будинку в Маріуполі 07
Як бреше пропаганда РФ: На прикладі обстрілу пологового будинку в Маріуполі 08

Також зауважимо, що на мапі Google, на території ДКДП взагалі немає об’єкту такої форми як на фото "Комсомольської правди":

Як бреше пропаганда РФ: На прикладі обстрілу пологового будинку в Маріуполі 09

Схожа будівля знаходиться поруч з пологовим будинком №1, який використовується у статті "Комсомольської правди", але вона також повністю не відповідає тій формі та оточенню, що на фото проросійських ЗМІ.

Як бреше пропаганда РФ: На прикладі обстрілу пологового будинку в Маріуполі 10
Як бреше пропаганда РФ: На прикладі обстрілу пологового будинку в Маріуполі 11

На фото з військовими будівля має тільки один виступ посередині, а на мапі можемо бачити, що будівлі повністю симетричні. Також, між двома крилами будівлі знаходиться три ялинки, які також відсутні на супутниковому знімку.

Як бреше пропаганда РФ: На прикладі обстрілу пологового будинку в Маріуполі 12

3. Відстань від зруйнованої лікарні до будівлі, заявленої росіянами, становить 10 км

Фактично, удар було нанесено по дитячій консультативно-діагностичній поліклініці (ДКДП), яка знаходиться на відстані 10 км від заявленого у статті "Комсомольської правди" пологового будинку №1.

Як бреше пропаганда РФ: На прикладі обстрілу пологового будинку в Маріуполі 13

4. Відсутність військових у пологовому будинку

В "Комсомольській правді" стверджують: "С момента начала военной операции этот мариупольский роддом заняли 2 роты 36 бригады морской пехоты, а всех пациентов и персонал выселили по другим объектам, а кого и вовсе домой".

Але, на відео зруйнованої лікарні, всередині не видно ніяких ознак зброї або військового спорядження, укріплень для ведення вогню тощо. Проте добре видно спецiалiзоване медичне обладнання, особисті речі та кров постраждалих:

Як бреше пропаганда РФ: На прикладі обстрілу пологового будинку в Маріуполі 14
Як бреше пропаганда РФ: На прикладі обстрілу пологового будинку в Маріуполі 15
Як бреше пропаганда РФ: На прикладі обстрілу пологового будинку в Маріуполі 16

Також, попри твердження російських ЗМІ про військових в пологовому будинку, на території лікарні не знаходилось жодної військової техніки, натомість видно (відео, ще відео, і ще одне відео) згорілий цивільний транспорт співробітників та пацієнтів.

Як бреше пропаганда РФ: На прикладі обстрілу пологового будинку в Маріуполі 17

5. Постраждалі

Цитата із статті "Комсомольської правди":

"Представляете, какое количество трупов и пострадавших было, если бы во двор действующей больницы прилетела авиабомба. И нет сомнений, что украинская сторона не применяла бы их все показать. Хотя бы как изо перевязывают или несут к скорой. Но где они?"

Однак було наведено багато відео (відео, ще відео, іще відео, і ось ще відео) та фото з евакуацією постраждалих.

Станом на 7:55 ранку 10.03.2022, за даними ДСНС та зі слів радника голови Маріупольської Міської ради, Петра Андрющенко, кількість поранених складає 17 жінок (пацієнти та медперсонал), а також 3 загиблих, серед яких 1 дитина.
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Топ коментарі
+16
Суки. Всех в Гаагу. Пропагандонов тоже
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12.03.2022 12:11
+14
"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом." - Марк Твен.
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12.03.2022 12:14
+12
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12.03.2022 12:18
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Суки. Всех в Гаагу. Пропагандонов тоже
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12.03.2022 12:11 Відповісти
Кацапо-рашистів треба знищувати!Якщо ми проявимо,як завжди,до них милосердя,то вони оговтаються і знову підуть на нашу Русь-Україну!Так було вже 365 років!Не допустимо жалю до окупантів!Смерть ворогам!!!Потрібно нам обов'язково тепер вступати в НАТО,бо то є гарантія безпеки!
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12.03.2022 13:46 Відповісти
"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом." - Марк Твен.
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12.03.2022 12:14 Відповісти
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12.03.2022 12:18 Відповісти
Було би не погано , всю цю кацапську нечисть спалити і стерти з лиця землі , так як ці нелюди , принесуть ще багато ЗЛА на землю для інших краін 😡
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12.03.2022 12:22 Відповісти
Тупа, цинічна брехня. Брехня на кожному кроці. Брехня настільки жахлива, що просто слів немає.
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12.03.2022 12:23 Відповісти
Меня не надо убеждать, что рашисты - это террористы. Не хватало еще, чтобы я верила этой нечисти.
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12.03.2022 12:24 Відповісти
Вчера они вообще набросили на вентиллятор, что беременная из того роддома-это известный бьюти-блоггер, снявшаяся за деньги.
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12.03.2022 12:28 Відповісти
Гореть кацапам-рашистам в пекле нищеты вашей гавноимперии и всю свою никчемную жизнь,мрази!Раша будет разрушена на куски!Достали вы всех!
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12.03.2022 12:30 Відповісти
Білоруські ЗМІ тоже показують парашинську пропаганду.
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12.03.2022 12:37 Відповісти
Нет.Есть один опозиционный канал (БЕЛСАТ)))ГОВОРИТ одну правду.
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12.03.2022 13:14 Відповісти
Они сейчас украинский прямой эфир телемарафона ретранслируют - молодцы.
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12.03.2022 14:59 Відповісти
Они уже местами к новой риторике опускаются, якобы Виноваты роженицы и Медперсонал что пускали в здание своих мужей ВСУшников а эти типа в форме заходили в здание и типа нефиг было. У них вранье потом как обычно перекрывается враньем и попытками переложить ответственность, от их лжи у многих подгорает но есть и те кто начинает вестись, в основном это люди с синдромом жертвы и слабыми нервами, рашисты умеют загонять в Стокгольмский синдром в квадрате.
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12.03.2022 12:42 Відповісти
Тут навіть деякі проукраїнські вже кажуть - там нє так всьо адназначна....
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12.03.2022 12:47 Відповісти
Те, кто знают Мариуполь, кто бывал там никогда не поверят рашистской брехне. У меня там родственники, что с ними не знаю, связи нет. Очень надеюсь, что они сумели выжить и смогут эвакуироваться в безопасное место.
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12.03.2022 15:03 Відповісти
 
 