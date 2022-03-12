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Снаряд військ РФ влучив у житловий будинок у Маріуполі.. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Снаряд військ РФ влучив у житловий будинок у Маріуполі.

Відповідне фото опублікував у телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

Снаряд військ РФ влучив у житловий будинок у Маріуполі. 01

"Влучання снаряда у звичайний житловий будинок в Маріуполі", - написав Геращенко. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Як бреше пропаганда РФ: На прикладі обстрілу пологового будинку в Маріуполі. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+15
Люди не можуть. Нелюди вбивають маленьких дітей. Кацапи - не люди.
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12.03.2022 12:27
+10
Ну що, у нас ще хтось в Україні любить росію?
Може хтось ще за таможенний союз, вмєсто євросоюза?
Може хтось ще за одкб замість нато? За одкб, яке насправді використовується для розстрілу мітингів.
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12.03.2022 12:27
+10
люди только с нашей стороны, с той стороны людей нет
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12.03.2022 12:29
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Уроды плоскомордые
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12.03.2022 12:23 Відповісти
в голову не вкладається як у 21 столітті люди можуть воювати та вбивати один одного....макаки....
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12.03.2022 12:25 Відповісти
Люди не можуть. Нелюди вбивають маленьких дітей. Кацапи - не люди.
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12.03.2022 12:27 Відповісти
люди только с нашей стороны, с той стороны людей нет
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12.03.2022 12:29 Відповісти
якщо потомок мавпи стає людиною, то він залишається людиною незалежно від кордонів. Я у Львові на жд-вокзалі розмовляв з мешканкою якогось містечка в Київській області - назву не запам'ятав. Так от, жінка мені розказала, що ховалися в підвалах, потім їх знайшов військовий з росії і сказав щоб тікали на Захід, бо слідом за військовими йде поліція їх - як звірі. Так що люди є і там, навіть серед тих, яких сюди до нас пригнали із зброєю.
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15.03.2022 06:12 Відповісти
умом расію нє панять ,
аршином общим не измерить,
у ней особенная стать - підраси.
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12.03.2022 13:31 Відповісти
Ну що, у нас ще хтось в Україні любить росію?
Може хтось ще за таможенний союз, вмєсто євросоюза?
Може хтось ще за одкб замість нато? За одкб, яке насправді використовується для розстрілу мітингів.
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12.03.2022 12:27 Відповісти
ну, похоже, посередине уже не будем договариваться ...
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12.03.2022 12:30 Відповісти
Точно. Наглядный пример что бывает со странами которые не в НАТО, а поверили в договор о ненападении
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12.03.2022 12:32 Відповісти
мы посмотрим что будет со странами которые в НАТО....
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12.03.2022 12:34 Відповісти
Не помітила, що хтось втікає з НАТО.
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12.03.2022 13:28 Відповісти
Відмова від НАТО це гарантована війна в майбутньому.
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12.03.2022 13:29 Відповісти
******** криворукие
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12.03.2022 12:33 Відповісти
Насколько я понимаю, нам никто не объявлял войну, а проводится какая-то кацапо-террористическая операция. Поэтому у нас не должно быть никаких военнопленных, только захваченные террористы. И они все прекрасно знали и знают сейчас куда едут. Наглядный пример этот подбитый летун, который продолжал бы бомбить, если бы не сбили. Твари, здохните!
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12.03.2022 12:37 Відповісти
Да уж. У нас такі депресивні міста. Особливо на сході країни. Не знаю як там люди взагалі живуть.
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12.03.2022 12:42 Відповісти
Маріуполь місто-герой, тримайся ріднесенький! Ти обов'язково встоїш
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12.03.2022 12:57 Відповісти
 
 