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Снаряд військ РФ влучив у житловий будинок у Маріуполі.. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Снаряд військ РФ влучив у житловий будинок у Маріуполі.
Відповідне фото опублікував у телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Влучання снаряда у звичайний житловий будинок в Маріуполі", - написав Геращенко.
Топ коментарі
+15 drowsy_cat
показати весь коментар12.03.2022 12:27
+10 andant 1000
показати весь коментар12.03.2022 12:27
+10 Hanka Panyanka
показати весь коментар12.03.2022 12:29
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аршином общим не измерить,
у ней особенная стать - підраси.
Може хтось ще за таможенний союз, вмєсто євросоюза?
Може хтось ще за одкб замість нато? За одкб, яке насправді використовується для розстрілу мітингів.