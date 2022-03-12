Ворог зайшов до Маріуполя з боку Виноградного, підтягує сили. Російська авіація завдала удару в районі дитячої поліклініки, - воїн ЗСУ Богдан. ФОТО

Станом на 12 березня ворог підтягує сили в район Маріуполя, наразі триває зачистка. Окрім того російські окупанти нанесли авіаудар в район дитячої поліклініки та пологового відділення.

Про це воїн ЗСУ Іван Богдан поідомив на своїй сторанці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Ворог зайшов з боку Виноградного по берегу. Піднявся до пушки. Підтягує сили. Зараз триває зачистка. Аналогічна ситуація по Володарський трасі. 23 та трохи 17. Наші зачищають. З одного боку це добре, хоч менше буде працювати ворожі арта та авіація. Вчора весь день бомбили літаки (кожних 30-40 хв.). Тримаємося! Перемога за нами!", - написав Богдан.

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"Маріуполь. Третя міська лікарня. Авіаудар у дворі дитячої поліклініки та пологового відділення", - додав український захисник.

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