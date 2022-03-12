Ворог зайшов до Маріуполя з боку Виноградного, підтягує сили. Російська авіація завдала удару в районі дитячої поліклініки, - воїн ЗСУ Богдан. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Станом на 12 березня ворог підтягує сили в район Маріуполя, наразі триває зачистка. Окрім того російські окупанти нанесли авіаудар в район дитячої поліклініки та пологового відділення.
Про це воїн ЗСУ Іван Богдан поідомив на своїй сторанці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Маріуполь. Ворог зайшов з боку Виноградного по берегу. Піднявся до пушки. Підтягує сили. Зараз триває зачистка. Аналогічна ситуація по Володарський трасі. 23 та трохи 17. Наші зачищають. З одного боку це добре, хоч менше буде працювати ворожі арта та авіація. Вчора весь день бомбили літаки (кожних 30-40 хв.). Тримаємося! Перемога за нами!", - написав Богдан.
"Маріуполь. Третя міська лікарня. Авіаудар у дворі дитячої поліклініки та пологового відділення", - додав український захисник.
Будь ласка, зачекайте...
звірі..
Нехай перемога буде вашою.
ЗСУ бракує авіації, бракує мобільності для степів. Але воювати там все ж доведеться. І чим швидше почнеться підготовка до такої боротьби за степи - тим краще.
Особенно больших мостов (при проэктировании в ссср обязательно предусмотрены камеры подрыва в мостах,дамбах ,каналах ,некоторых дорогах).
И при обьявлении военного положения на угрожающих участках материал должен быть заложен.
Южное направление-предательство 100 процентов,что б там не рассказывали-степь ,открытая местность ,авиация все снесет,калибрами побьют и т.п.
Особенно если вспомнить все крымские операции -от фрунзе до фрицев и красной армии
Арестович же ясно разложил тактику. Вымотать противника. Но там резервов многовато, пока будем выматывать, отступим до Львова.
Отсюда такое легкое продвижение по югу страны
А (современных аналогов) "пионеров" во дворе... не было...