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Захисники України вигнали загарбників з околиці міста на Луганщині. Захоплено трофейну БРДМ та одного окупанта, - Генштаб. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Луганщині зведений загін Державної прикордонної служби України та ЗС України вигнав загарбників з околиці одного з український міст.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
"На Луганщині зведений загін Державної прикордонної служби України та ЗС України вигнав загарбників з околиці одного з українських міст. Захисники України знищили кілька одиниць ворожої бронетехніки, також у російських окупантів є втрати в живій силі. В результаті бою українські воїни захопили трофейний БРДМ та взяли в полон одного загарбника", - йдеться у повідомленні.
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