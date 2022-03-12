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Захисники України вигнали загарбників з околиці міста на Луганщині. Захоплено трофейну БРДМ та одного окупанта, - Генштаб. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Луганщині зведений загін Державної прикордонної служби України та ЗС України вигнав загарбників з околиці одного з український міст.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"На Луганщині зведений загін Державної прикордонної служби України та ЗС України вигнав загарбників з околиці одного з українських міст. Захисники України знищили кілька одиниць ворожої бронетехніки, також у російських окупантів є втрати в живій силі. В результаті бою українські воїни захопили трофейний БРДМ та взяли в полон одного загарбника", - йдеться у повідомленні.

Захисники України вигнали загарбників з околиці міста на Луганщині. Захоплено трофейну БРДМ та одного окупанта, - Генштаб 01
Захисники України вигнали загарбників з околиці міста на Луганщині. Захоплено трофейну БРДМ та одного окупанта, - Генштаб 02
Захисники України вигнали загарбників з околиці міста на Луганщині. Захоплено трофейну БРДМ та одного окупанта, - Генштаб 03

Читайте також: На Луганщині окупанти втекли, залишивши техніку. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+19
Слава нашим прикордонникам! Слава ЗСУ! Хлопці,ви неймовірні! Хай вас Бог береже!
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12.03.2022 15:24
+18
Радіють,шо малі діти.Як приємно дивитись на посмішки.Дякую хлопці.Бережи вас Бог!
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12.03.2022 15:25
+13
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12.03.2022 15:24
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Слава нашим прикордонникам! Слава ЗСУ! Хлопці,ви неймовірні! Хай вас Бог береже!
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12.03.2022 15:24 Відповісти
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12.03.2022 15:24 Відповісти
Радіють,шо малі діти.Як приємно дивитись на посмішки.Дякую хлопці.Бережи вас Бог!
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12.03.2022 15:25 Відповісти
Своїх літер москалям мало, вкрали латинську букву і малюють її де попало, незабаром добавлять в свою «азбуку».
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12.03.2022 15:26 Відповісти
Їм за аналогією з SS дві Z малювати треба. Але вони чомусь цього соромляться.
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12.03.2022 15:30 Відповісти
БРДМ наш, пиксель, или вернули трофейную?
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12.03.2022 15:27 Відповісти
БРДМ - это конечно хорошо. А вот пленный оккупант - так себе трофей. Таким пять копеек цена за пучок, и то в базарный день.
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12.03.2022 15:27 Відповісти
Самі у себе вкрали чи як? Це ж наша машина...
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12.03.2022 15:29 Відповісти
ВСУ->Луганда->ВСУ
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12.03.2022 15:43 Відповісти
ты гля барнаул т залутали
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12.03.2022 15:48 Відповісти
Норм).
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12.03.2022 15:52 Відповісти
дебилы его вместе с танками погнали в одном ряду хочется за Минихом повторить- рузге командиры тупы как пробки и свинособаки
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12.03.2022 15:56 Відповісти
А які планшетки з картами 😏
Спейс технолоджі 😁
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12.03.2022 16:05 Відповісти
И нах***рена им там пленный к которому нужно двух человек выделить чтобы охранять, кормить и тд. А толку от него все равно никакого, и никто его не будет обменивать до конца войны
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12.03.2022 15:30 Відповісти
Логично - экономично!
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12.03.2022 15:36 Відповісти
- Who's motorcycle is this?
- It's a chopper, babe.
- Who's chopper is this?
- Zed's - Who's Zed?
- Zed's dead, baby, Zed's dead.
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12.03.2022 15:31 Відповісти
А-ха-х, Кримінальне чтиво, прикольний фільм
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12.03.2022 15:35 Відповісти
як на мене, один з кращих
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12.03.2022 15:39 Відповісти
В имперском войске БРДМ 2 больше 1000.
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12.03.2022 15:57 Відповісти
Да она. Выше писал, дубль 2 ВСУ->Луганда->ВСУ. Вернулась домой т.с.
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12.03.2022 16:32 Відповісти
отбили своё и понтуются ну мля
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12.03.2022 15:37 Відповісти
Молодці! Народ Росії не з Путіним, ми його ненавидимо!
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12.03.2022 15:41 Відповісти
бесимся дальше рлс для батареи зрк бук уничтожен 5 марта
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12.03.2022 15:51 Відповісти
Вибачте, але це наша машина , колір, камуфляж саме ******** військовий Український і зетки намальовано ну якось занадто показушно
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12.03.2022 15:54 Відповісти
її спочатку орки залутали,а зараз наші відбили
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12.03.2022 23:58 Відповісти
Що тут можна сказати?Слава ЗСУ!
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12.03.2022 16:10 Відповісти
Чет я не понял. БРДМ то наш! В чем тогда победа?
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12.03.2022 16:11 Відповісти
наш-потом их в 2014 - сейчас снова наш
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12.03.2022 16:17 Відповісти
підерасам не понять. ***** за поребрик тупое животное
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12.03.2022 16:35 Відповісти
 
 