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Боєць 79-ї десантно штурмової бригади Тимофій Рудяк, позивний Палій, загинув у боях за Київщину. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Депутат Фастівської районної ради від "Європейської Солідарності", боець 79-ї десантно штурмової бригади Тимофій Рудяк, позивний Палій, загинув у боях за Київщину.

Про це керівник департаменту патрульної поліції Євген Жуков повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Тимофій Рудяк - боєць моєї розвідувально десантної роти 79-ї десантно штурмової бригади. Позивний Палій. Пліч о пліч ми боронили донецький аэропорт. Після Тимофій захищав права людей у Фастові. Загинув в боях за Київську область! Потужний воїн та хороша добра людина! Пам'ятаємо друже!", - написав Жуков.

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Боєць 79-ї десантно штурмової бригади Тимофій Рудяк, позивний Палій, загинув у боях за Київщину 01
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Топ коментарі
+54
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ!
СВІТЛА ПАМ'ЯТЬ ГЕРОЮ!
ПЕЧАЛЬ ТА БІЛЬ!
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12.03.2022 15:25
+31
вічна память герою
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12.03.2022 15:27
+26
Герои не умирают. За тебя отмстят,
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12.03.2022 15:28
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ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ!
СВІТЛА ПАМ'ЯТЬ ГЕРОЮ!
ПЕЧАЛЬ ТА БІЛЬ!
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12.03.2022 15:25 Відповісти
вічна память герою
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12.03.2022 15:27 Відповісти
Герои не умирают. За тебя отмстят,
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12.03.2022 15:28 Відповісти
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ...
(допоки ми їх пам"ятаємо)
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12.03.2022 15:28 Відповісти
RIP
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12.03.2022 15:29 Відповісти
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12.03.2022 15:30 Відповісти
Земля пухом, ми тобі на завжди зобов'язані
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12.03.2022 15:31 Відповісти
R.I.P
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12.03.2022 15:35 Відповісти
ЗА НАШУ ПЕРЕМОГУ

Гримить війна на Україні,

Не мов скажений Путін пре.

Нам дуже тяжко стало нині,

Та страх нікого не бере.

В містах касетні бомби рвуться,

Скидають тонні з літаків,

Але бійці геройські б'ються,

Спиняють рашу козаки.

Бліцкригу в Путіна не стало,

В полон біжить його солдат.

Об нас ті зуби вже зломили,

Тисячі загарбників лежать.

Ще трішки й буде Перемога,

Прогонимо в Москву солдат.

Підвішують Путіна за ногу,

Хоч слізно буде нас благать.

З руїн повстане Україна,

Вона мов Фенікс зацвіте.

Чужину біженці покинуть,

Добробут теж до нас прийде.
Володимир Паладько.
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12.03.2022 15:35 Відповісти
Дякую за вірність Україні ! Спи спокійно,Герой !
Герої не вмирають !
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12.03.2022 15:36 Відповісти
Вечная память Воину
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12.03.2022 15:48 Відповісти
Слава Герою! Вічна пам'ять! Битимось до Перемоги!
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12.03.2022 16:30 Відповісти
Герою Слава! Наші зірки ніколи не згаснуть!!!💛💙💛💙🙏🙏🙏R.I.P😢
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12.03.2022 16:36 Відповісти
лучшие люди погибают. мрази кацапские горите в аду
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12.03.2022 16:52 Відповісти
Смерть маскалям!
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12.03.2022 18:11 Відповісти
сдох!))))
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12.03.2022 19:41 Відповісти
кстати, пиво в Москве продается за рубли ))))))))) И не за 6 гривен.
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12.03.2022 19:46 Відповісти
 
 