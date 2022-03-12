Боєць 79-ї десантно штурмової бригади Тимофій Рудяк, позивний Палій, загинув у боях за Київщину. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Депутат Фастівської районної ради від "Європейської Солідарності", боець 79-ї десантно штурмової бригади Тимофій Рудяк, позивний Палій, загинув у боях за Київщину.
Про це керівник департаменту патрульної поліції Євген Жуков повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Тимофій Рудяк - боєць моєї розвідувально десантної роти 79-ї десантно штурмової бригади. Позивний Палій. Пліч о пліч ми боронили донецький аэропорт. Після Тимофій захищав права людей у Фастові. Загинув в боях за Київську область! Потужний воїн та хороша добра людина! Пам'ятаємо друже!", - написав Жуков.
Топ коментарі
+54 Taya Olada
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СВІТЛА ПАМ'ЯТЬ ГЕРОЮ!
ПЕЧАЛЬ ТА БІЛЬ!
(допоки ми їх пам"ятаємо)
Гримить війна на Україні,
Не мов скажений Путін пре.
Нам дуже тяжко стало нині,
Та страх нікого не бере.
В містах касетні бомби рвуться,
Скидають тонні з літаків,
Але бійці геройські б'ються,
Спиняють рашу козаки.
Бліцкригу в Путіна не стало,
В полон біжить його солдат.
Об нас ті зуби вже зломили,
Тисячі загарбників лежать.
Ще трішки й буде Перемога,
Прогонимо в Москву солдат.
Підвішують Путіна за ногу,
Хоч слізно буде нас благать.
З руїн повстане Україна,
Вона мов Фенікс зацвіте.
Чужину біженці покинуть,
Добробут теж до нас прийде.
Володимир Паладько.
Герої не вмирають !