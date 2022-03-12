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Маріуполь (2820) обстріл (21071)

Ворог руйнує Маріуполь вщент. Точно підрахувати кількість загиблих маріупольців зараз неможливо, - 36-та бригада. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські окупанти постійно обстрілюють житлові квартали Маріуполя. Неможливо підрахувати кількість жертв.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на 36 окрему бригаду морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського.

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"Результати обстрілів Маріуполя російсько-окупаційними військами. Ворог б’є по житлових кварталах та центру міста, методично руйнуючи Маріуполь вщент. В місті сотні зруйнованих та пошкоджених будинків. Точно підрахувати кількість загиблих маріупольців зараз неможливо", - сказано в повідомленні.

Ворог руйнує Маріуполь вщент. Точно підрахувати кількість загиблих маріупольців зараз неможливо, - 36-та бригада 01
Ворог руйнує Маріуполь вщент. Точно підрахувати кількість загиблих маріупольців зараз неможливо, - 36-та бригада 02
Ворог руйнує Маріуполь вщент. Точно підрахувати кількість загиблих маріупольців зараз неможливо, - 36-та бригада 03

Журналіст Мстислав Чернов повідомив повідомив про вчорашнє відбиття українськими військами танкової атаки: "Маріуполь. 11.03.2022. Танкова атака відбита. Це був перший раз, коли ми побачили Z. Важке відчуття. Жінка на останньому фото - Анастасія Ерашова. Ії 7-річна дитина під час артилерійського обстрілу. Кожну хвилину десь у місті падає бомба", - зазначив він.

Ворог руйнує Маріуполь вщент. Точно підрахувати кількість загиблих маріупольців зараз неможливо, - 36-та бригада 04
Ворог руйнує Маріуполь вщент. Точно підрахувати кількість загиблих маріупольців зараз неможливо, - 36-та бригада 05
Ворог руйнує Маріуполь вщент. Точно підрахувати кількість загиблих маріупольців зараз неможливо, - 36-та бригада 06
Ворог руйнує Маріуполь вщент. Точно підрахувати кількість загиблих маріупольців зараз неможливо, - 36-та бригада 07
Ворог руйнує Маріуполь вщент. Точно підрахувати кількість загиблих маріупольців зараз неможливо, - 36-та бригада 08
Ворог руйнує Маріуполь вщент. Точно підрахувати кількість загиблих маріупольців зараз неможливо, - 36-та бригада 09
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Топ коментарі
+43
У кацапов должна земля под ногами гореть. По всей планете. Эти твари не имеют права на существование.
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12.03.2022 16:31
+31
рашисти уже далеко переплюнули фашистов в своей лютой ненависти к славянскому народу, они страшнее, беспринципнее и беспощаднее, дикая орда...
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12.03.2022 16:34
+25
Нам постоянно сцут в уши что во всем виновато *****. А остальные бедные кацапские овечки просто заблудились и их обманули. Ето что ***** сбрасывает бомбы на мирных жителей или расстреливает из артиллерии города? Ето что ***** на улицах наших городов убивает, грабит и насилует? Все кацапоиды должны заплатить за ето и сдохнуть.
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12.03.2022 16:37
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У кацапов должна земля под ногами гореть. По всей планете. Эти твари не имеют права на существование.
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12.03.2022 16:31 Відповісти
Так начни с белорашки. У вас их там хватает.
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12.03.2022 16:48 Відповісти
ВСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ ТА ВБИВАЮТЬ В УКРАЇНІ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
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12.03.2022 16:31 Відповісти
Горить у пеклі москали !!!

Слава украінськой націі !!!
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12.03.2022 16:34 Відповісти
рашисти уже далеко переплюнули фашистов в своей лютой ненависти к славянскому народу, они страшнее, беспринципнее и беспощаднее, дикая орда...
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12.03.2022 16:34 Відповісти
в кінцевому результааті люди будуть звинувачувати україну, в плані могли забратися і путін би не бомбив місто.
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12.03.2022 16:34 Відповісти
Конечно, сдаться всей Украине и все будет хорошо ? Хрен с маслом. Наши города уничтожает Гитлер ХХI века.
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12.03.2022 16:45 Відповісти
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12.03.2022 16:48 Відповісти
Только дополнительной военной поддержкой, почему не оказывают помощь, возможно слить хотят Мариуполь.
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12.03.2022 16:36 Відповісти
Возможно "у вас ус отклеился" лейтенант старшой.
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12.03.2022 16:51 Відповісти
Нам постоянно сцут в уши что во всем виновато *****. А остальные бедные кацапские овечки просто заблудились и их обманули. Ето что ***** сбрасывает бомбы на мирных жителей или расстреливает из артиллерии города? Ето что ***** на улицах наших городов убивает, грабит и насилует? Все кацапоиды должны заплатить за ето и сдохнуть.
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12.03.2022 16:37 Відповісти
Прості рускі не раз хвалились що вони ,колективний Путін, і цим все сказано.
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12.03.2022 16:43 Відповісти
a estj shto to (gorod) shto tochka u mozhet dostatj na parashe? pora by im otvedatj sobstvennie metody....
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12.03.2022 16:37 Відповісти
Не може й не хоче досвід УПА врахувати й ДІЯТИ - повторить історію Грозного. От і все...
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12.03.2022 16:38 Відповісти
До чого тут досвід УПА і штурм Маріуполя.
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12.03.2022 16:44 Відповісти
Ти на макітру хворий? ВИВЧИ хоч МІЗЕР, каліка! "Твая хата з краю", то сиди ровно й не вякай! Глядач прибацаний!
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12.03.2022 17:33 Відповісти
Жители кто был абсолютно проукраински настроен теперь ненавидят и тех и других,потому что их сделали заложниками.
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12.03.2022 16:39 Відповісти
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12.03.2022 16:50 Відповісти
наші куярять саму могутню, а сама могутня знищує мирне населення.
всі методи ведення війни путіним показують що він середньовічний варвар.
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12.03.2022 16:40 Відповісти
А рішення було просте - зафігачить крємлядей і скільки би життів це врятувало.
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12.03.2022 16:48 Відповісти
Нічого, все це прийде в на мацкалячі землі !!!! Всі молитви зараз за місто-Герой!
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12.03.2022 17:09 Відповісти
Я пишу російською, тому що не знаю української мови, я кацап.

Киевский народ!

Утрите слёзы, утрите кровь и взгляните ясным взором: на вас напала Орда. Ничего у нас, кацапов не изменилось в нашей тактике за 800 лет: набежать тысячами полу-рабов, не считать наших убитых, взять в осаду города и месяцами выжигать их, вымаривать голодом, пока жители сами не откроют ворота и не сдадуться в полон. Если не сдадуться - стереть город с лица земли. А если сдадутся - посадить своего «царя», дать ему ярлык на правление и пусть собирает дань и отсылает в Орду, чтобы мы жили хорошо, не работали, развлекались с полоненными женщинами и детьми и готовились к следующему набегу - дальше на запад. Чтобы и другие народы платили нам дань. Мы, кацапы, хотим обложить данью все народы земли, потому что кто сильнее - тот и прав. Это наш единственный закон, наша вера, наша логика. Мы в своей Орде живем лишь по этому закону, и заставляем жить по нему всех, кого смогли подчинить. Над всеми остальными верами, законами и общественными договорами мы смеемся в душе - а иногда и в открытую. В глубине нашего сознания каждый из нас уверен, что человек - животное, а мы, ордынцы, кацапы - хищники среди человеческого стада. Жизнь другого человека для нас не стоит ничего, да и наша собственная жизнь не стоит больше того, насколько нам хорошо или плохо прямо сейчас, в этот момент. У нас нет ни прошлого, ни будущего, мы не думаем о них. Нам иногда бывает жалко собственных детей или родителей, но это быстро проходит, потому что сочувствие - это слабость, а слабый всегда будет либо мертвым, либо рабом. Мы никому не верим, и меньше всего - друг другу. Хороший ордынец все делает молча, а если произносит человеческие слова - то лишь для того, чтобы обмануть или заманить жертву. Потому что мы считаем, что все, что не скрыто - ложь. Кацап не верит в право собственности. Мое - это то, что я украл или отнял и то, чтоу меня нельзя сейчас отнять, если я молод и силен, или то, что съел или спрятал - если стар и хитер. Если Хан долго не дает мне есть - я убиваю своего ребенка, чтобы накормить себя и ту женщину, в которую я сегодня буду выпускать свое семя.

Мы не признаем и не ведаем других чувств, кроме страха, голода и похоти. Все остальное - выдумки трусов и слабаков, которые настолько генетически ущербны, что даже не могут испытать радости садиста - высшего наслаждения, доступного лишь истинным хищникам. Мы не боимся смерти, потому что смерть - это избавление от страха, голода и боли. Мы боимся лишь голода и боли. Народам, порабощенным нами, кажется, что мы - дикари, но мы, кацапы, верим, что на самом деле мы - те, что не боятся смотреть правде в глаза, мы - вершина эволюции человеческого рода. Это живет в каждом из нас, и поэтому наша Орда не менялась веками и никогда не изменится, пока она существует. Взращенный в Орде всегда будет ордынцем в душе, даже если жизнь забросит его в другме народы.

Народ Киевского государства, украинцы!

Нами, кацапами, сейчас правит слабый Хан, старый, трусливый и глупый, и это - ваш шанс уберечь свою землю от полона. Если вы сможете убить, перехитрить нас или испугать нас, так, чтобы мы побежали обратно в Орду - вы победите нас и защитите свою землю на какое-то время. Тех из нас, кто вернется в Орду живыми, превратят в рабов и будут убивать мучительной смертью, чтобы новые поколения воинов знали, что бывает с теми, кто не довел набег до конца. Через двадцать, тридцать или пятьдесят лет новый Хан пошлет наших детей в новый набег, потому что нам нужно кушать, и кушать хорошо. А вы должны нас кормить, иначе мы вас убъем. Это знает каждый кацап, это - основа Орды. Мы полуграмотны и полуголы, но нас миллионы и мы по-другому жить не умеем, да и не хотим. Мы к этому привыкли и нас, в принципе, это устраивает. Каждый из нас готов стать Ханом, если представится такой случай. В прежние века, бывало, нами правили и сербы и Литва, и немцы - но мы не изменились, мы всегда возвращались в Орду. Так будет всегда, пока существует Орда.

Я - кацап, и рассказываю вам, что живет в глубине моей души, как и в глубине души каждого кацапа. Во многих из вас, в тех, предки которых веками брались в полон Ордой, тоже живет это. Я знаю, что, когда вы читали эти строки, в душах некоторых из вас шевелился раб. Когда вы берете нас в плен и вам хочется нас убить беззащитными - это в вас говорит кацап. Мы, ордынцы, чувствуем это в тех из вас, в ком это есть - мы хищники и хорошо замечаем любую слабость: слепое ожесточение, отчаянье, сомненье или страх. Сейчас перед вами выбор - сдаться нам на милость и стать частью Орды, или отразить набег, остаться Украинцами и готовиться отражать наши следующие набеги. Этот выбор должен сделать каждый из вас, потому что те, кто уговаривает себя, что их это не коснется - уже сдались нам. Я желаю вам победить нас. Тогда мои внуки смогут бежать к вам из Орды, заработать ваше прощенье и стать свободными.

И вы, народ Киевского государства, не называйте нас «орками». Мы - такие же люди, как и вы. Просто много веков назад мы сделали свой выбор и сдались Орде.

Владимир Железняков, москаль, соучастник убийства, внук палача и сын труса.
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12.03.2022 17:28 Відповісти
Власть опять не провела эвакуацию как и в 2014м, планы наступления врага у них есть
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12.03.2022 18:02 Відповісти
 
 