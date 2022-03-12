Ворог руйнує Маріуполь вщент. Точно підрахувати кількість загиблих маріупольців зараз неможливо, - 36-та бригада. ФОТО

Російські окупанти постійно обстрілюють житлові квартали Маріуполя. Неможливо підрахувати кількість жертв.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на 36 окрему бригаду морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського.

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"Результати обстрілів Маріуполя російсько-окупаційними військами. Ворог б’є по житлових кварталах та центру міста, методично руйнуючи Маріуполь вщент. В місті сотні зруйнованих та пошкоджених будинків. Точно підрахувати кількість загиблих маріупольців зараз неможливо", - сказано в повідомленні.







Журналіст Мстислав Чернов повідомив повідомив про вчорашнє відбиття українськими військами танкової атаки: "Маріуполь. 11.03.2022. Танкова атака відбита. Це був перший раз, коли ми побачили Z. Важке відчуття. Жінка на останньому фото - Анастасія Ерашова. Ії 7-річна дитина під час артилерійського обстрілу. Кожну хвилину десь у місті падає бомба", - зазначив він.











