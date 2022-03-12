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Росіяни і білоруси у Грузії вийшли на протест проти війни Путіна. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Росіяни та білоруси, які проживають у Грузії, влаштували акцію солідарності з Україною у Тбілісі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Протест провели біля посольства Швейцарії у Тбілісі, де розташована секція інтересів РФ, оскільки посольства Росії в країні немає з часів війни 2008 року.

Протестувальники прийшли з українськими прапорами та плакатами "Фашиста Путіна - до Гааги", "Ні війні", "Дайте маніяку миш’яку", "Я росіянин і я проти війни", "Путін - тиран і вбивця", гаслами за деокупацію територій Грузії.

Росіяни і білоруси у Грузії вийшли на протест проти війни Путіна 01

Принесли також білоруські білі-червоно-білі та російські білі-синьо-білі прапори - останні поширюються як символ вільної демократичної Росії.

Наприкінці акції розгорнули великий український прапор, після чого люди перемістилися під будівлю посольства України у Грузії.

Зазначимо, у той час як позиція грузинської влади після початку мастшабної війни стала розчаруванням для Києва, у Тбілісі вже неодноразово збиралися багатотисячні мітинги солідарності з Україною.

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Топ коментарі
+20
Вы бы ещё в Папуа-Новая Гвинея протестовать уехали , борцы херов
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12.03.2022 16:41
+12
за неделю гостеприимная Грузия гостеприимно приняла землячков рашистских карателей в размере 20.000 тел. Интересно, сколько из них на этом протесте, тел тридцать?
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12.03.2022 16:47
+10
А чого кацапи на прашкостані не виходять на мітинги? Бздять ****... паскуди!
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12.03.2022 16:36
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rosijane i belorusi......v Gruzii.....ta kakova hera vy tam protestuite ?
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12.03.2022 16:35 Відповісти
а там безопасней, и как живущий в Тбилиси у меня смутные сомнения, что вся эта шумиха для того чтобы немного поменять общественное мнение в Грузии, так как на русских и белорусов смотрят как на прокаженных, банки/магазины/бары/арендодатели и т.д. отказывают им в предоставлении услуг и им позорно приходится прикидываться украинцами (хотя когда дело доходит по паспорта, тут уже не скрыться)
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12.03.2022 18:29 Відповісти
GRUZINI - nevedites na ETO....eto sbezhavshaja VATA prikidivaets shlangami - kacapi vsegda vrut.
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12.03.2022 18:33 Відповісти
А чого кацапи на прашкостані не виходять на мітинги? Бздять ****... паскуди!
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12.03.2022 16:36 Відповісти
Вы бы ещё в Папуа-Новая Гвинея протестовать уехали , борцы херов
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12.03.2022 16:41 Відповісти
Працівники банків в Грузії блокують видачу коштів кацапам.
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12.03.2022 16:45 Відповісти
за неделю гостеприимная Грузия гостеприимно приняла землячков рашистских карателей в размере 20.000 тел. Интересно, сколько из них на этом протесте, тел тридцать?
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12.03.2022 16:47 Відповісти
какие протесты. русня??? у грузин сортиры не драеные!
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12.03.2022 16:49 Відповісти
Ну таке, обрати собі падлюк у владу, а потім мітингувати...
Мітинги без підпалених шин - то курям на сміх.
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12.03.2022 17:03 Відповісти
Дома 🏘 нужно было выходить а вы всё сэлфи да уточки и путин-вор..... вместо того чтобы жечь лубянку со словами путин-War‼️😡
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12.03.2022 17:12 Відповісти
мда... почему-то вспомнился анекдот Рейгана, мол в США такая демократия что любой может прийти к Белому Дому и критиковать президента США. На что Горбачев отвечает, и в СССР любой может выйти на красную площадь и критиковать президента США. Анекдот в действии, русские и белорусы, в Тбилиси, протестуют против агрессии России в Украине.... Нет, вам не митинги надо в Тбилиси устраивать, а выдавить нах... в "освобожденный" Сухуми и Цхинвали, а то что-то непонятно, то ли грузины "нацики" и фОшисты, от грузинского "фашизма" "спасли" Абхазию и Цхинвали, а тут русские с братьями-меньшими в Тбилиси побежали спасаться, да еще и митинги протеста устраивают. Чудеса однако...
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12.03.2022 18:25 Відповісти
 
 