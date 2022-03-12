В бою з російськими окупантами під Волновахою загинув командир роти 503-го батальйону морської піхоти капітан Павло Сбитов. ФОТО

27-річний український офіцер Павло Сбитов командував ротою 503-го окремого батальйону морської піхоти.

Про це повідомляє Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, передає Цензор.НЕТ.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним й близьким полеглого випускника Національної академії сухопутних військ Павла Сбитова, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів.

27-річний офіцер командував ротою 503-го окремого батальйону морської піхоти.

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Пам'ятаємо та помстимося...

Слава Герою!" - йдеться у повідомленні.

"В бою під Волновахою 12 березня загинув смертю героя командир 503-го батальйону морської піхоти капітан Паво Сбитов.

Батальйон прикривав стик між Маріуполем та Волновахою, і прийняв на себе основний удар трьох батальйонних тактичних груп 150-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ. Капітан Сбитов зробив все, що було можливо, щоб зупинити ворога, і росіяни не змогли проломити сходу нашу оборону. Ворог зазнав важких втрат. А капітан Сбитов залишився на своєму рубежі до кінця.

27-річний комбат - "Вірний назавжди". Назавжди.

Його погляд - це історія кожного з нас", - розповів на своїй сторінці в фейсбуку головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.