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армія РФ (13481) війна (56444) ліквідація (1948)

Журналістка Кірієнко - росіянам: Ваші солдати на моїй землі вже пухнуть на сонці, їхні тіла починають жерти бродячі собаки. Ми не ховатимемо ваших убитих. ФОТО 18+

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

В мережі показали, що тіла ліквідованих в Україні російських солдат лежать на полях, а їхню плоть їдять собаки. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Про це повідомила журналістка Юлія Кірієнко, передає Цензор.НЕТ.

"Ви можете засуджувати мене за це фото і матимете рацію. Але це для моїх "друзів" із Росії. Доказ, що ваші солдати тут на моїй землі. Вже пухнуть на сонці та їхні тіла починають жерти бродячі собаки. Вони прийшли до моєї України, щоб вбивати. Стріляти у наших дітей та ґвалтувати жінок. Грабувати дома та випалювати те, що від них залишилося. Але так буде з кожним вашим сином, чоловіком, братом. Ми вміємо воювати. Ви за 8 років нас цього навчили. Ми знаємо, як знищувати вас тисячами. Ми робимо це вже 2 тижні. Вам не вдасться задавити нас навіть кількістю. Тому що обороняємо нашу країну, і нам є за що боротися. Ми не ховатимемо ваших убитих. Вони не придатні для удобрювання нашого багатого чорнозему. Тому що нам огидно їсти врожай після такого, аж так ми вас ненавидимо. І ніколи вам не пробачимо війни. НІКОЛИ!" - прокоментувала вона фото.

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Журналістка Кірієнко - росіянам: Ваші солдати на моїй землі вже пухнуть на сонці, їхні тіла починають жерти бродячі собаки. Ми не ховатимемо ваших убитих 01
Журналістка Кірієнко - росіянам: Ваші солдати на моїй землі вже пухнуть на сонці, їхні тіла починають жерти бродячі собаки. Ми не ховатимемо ваших убитих 02
Журналістка Кірієнко - росіянам: Ваші солдати на моїй землі вже пухнуть на сонці, їхні тіла починають жерти бродячі собаки. Ми не ховатимемо ваших убитих 03
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Топ коментарі
+97
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12.03.2022 17:31
+75
как бы собачке не поплохело от этой падали
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12.03.2022 17:32
+70
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12.03.2022 17:31
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12.03.2022 17:30 Відповісти
.
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12.03.2022 17:31 Відповісти
Это Кива?
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12.03.2022 19:57 Відповісти
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12.03.2022 17:31 Відповісти
А хіба має бути по іншому?
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12.03.2022 17:31 Відповісти
как бы собачке не поплохело от этой падали
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12.03.2022 17:32 Відповісти
она не жрать пришла, а поссать.
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12.03.2022 17:33 Відповісти
Ее не всякая собачка на такое сонласится
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12.03.2022 17:34 Відповісти
Більше фото треба таких, та ще й з пов'язками їхніми. Але цапоморді усе одно будуть казати - "какие ваши доказательства"
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12.03.2022 17:33 Відповісти
Какой ужас! Спасите бедного пёсика, он может отравиться.
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12.03.2022 17:33 Відповісти
вообще-то, собаки не чувствительны к ботулизму
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12.03.2022 17:38 Відповісти
а шо случилось?
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12.03.2022 17:34 Відповісти
Рашка має бути знищена як держава, а нація-Z денацифікована.
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12.03.2022 17:34 Відповісти
В Київський зоопарк їх, на їжу для хижаків.
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12.03.2022 17:36 Відповісти
Вони ними знехтують.
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12.03.2022 17:45 Відповісти
Норм. Най буде.
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12.03.2022 17:36 Відповісти
//
Российский диверсант в Киеве не прошел "проверку паляницею" (видео)

https://t.me/telegraf_com_ua/10837

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12.03.2022 17:37 Відповісти
не треба їм демонструвати, що воно є та паляниця, замало вимовити - треба ще й знати що воно..
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12.03.2022 17:40 Відповісти
ну як вимовить паляниця...то слідуюча має бути - нісенітниця )))) (хай об"ясняє шо то))))
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12.03.2022 17:54 Відповісти
и контрольный выстрел - чем паляниця отличается от полуници. На этом 100% спалится.
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12.03.2022 18:10 Відповісти
Краще палуниця від суниці, а фіртка від кватирки.
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13.03.2022 10:02 Відповісти
А Багаття це не сігарєтіна,чтолі...
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13.03.2022 12:16 Відповісти
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12.03.2022 19:22 Відповісти
Є такий собі Яков Кедмі,він стрімить "тєлєгу",Господи людове як би ви бачили й чули що росіяни пишуть,:
Убивати українців,мордувати,дітей душити й це не тільки росіяни чоловіки а й жінки і не совєцьке ,молоде покоління
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12.03.2022 17:37 Відповісти
напомни ему как он дурень свой бат фактически положил у "китайской фермы" 🤣 и как просрал свою спец службу
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12.03.2022 17:53 Відповісти
Его "экспердные" оценки постоянно пальцем в небо.
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12.03.2022 18:43 Відповісти
сбросить в речку, ракам на радость
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12.03.2022 17:40 Відповісти
РоZZія повинна бути зруйнована. Путіна - на палю
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12.03.2022 17:40 Відповісти
ні..цей якийсь не напівфабрикатний...а ось той шо з літака шо обрізали стропи..і обгорівший і розірваними кишками ..бішьш респектабельний фарш
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12.03.2022 17:40 Відповісти
Более элитный, наверняка палкан какой нибудь
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12.03.2022 17:46 Відповісти
Собачке меньше напрягаться надо, можно сразу с ливера начинать.
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12.03.2022 18:55 Відповісти
Наші собаки погидують цю падаль жерти.
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12.03.2022 17:40 Відповісти
Таких собак біля нашого Рябчика в росії називають -зник безвісти !!
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12.03.2022 17:45 Відповісти
Говорили же - положи в карман семащки!
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12.03.2022 17:47 Відповісти
Свій до свого по своє. Ще допари свиню підігнати. Тьфу, ***!
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12.03.2022 17:48 Відповісти
..и в рот ему писает жучка...
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12.03.2022 17:52 Відповісти
Відверто кажучи- хоч собаки і бездомні, то все одно їх шкода… наберуться москалятини, того і дивись - скаженіти почнуть..
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12.03.2022 18:00 Відповісти
Z означає ,що оцинковані.
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12.03.2022 18:17 Відповісти
А також Zвірюки, Zлидні, Zублюдки.
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12.03.2022 18:45 Відповісти
Собаки не съедят столько кацапской падали,пускай "ну если что" волков зовут
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12.03.2022 18:26 Відповісти
После смерти происходит непроизвольная дефекация, т.е. частично кал выходит наружу. Вот собачка инстинктивно и принюхивается, что там под хвостом. Собака упитанная, скорее всего хозяйская. Если и представляет российский солдатик интерес, так это для мух и червей. Мух пока мало, а черви не спят...
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12.03.2022 18:31 Відповісти
Собаки всех нюхает под хвостом. Других собак и всех остальных. Ибо так узнает, кто есть кто.
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12.03.2022 19:39 Відповісти
Eto ne pravda. Etot piosik eto dermo kushat ne budet. Slava Ukraine!
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12.03.2022 18:32 Відповісти
Это в случае не один из горе-пилотов, у кого парашут не правильнно сложили?
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12.03.2022 19:40 Відповісти
Песик не ест, он пописял
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12.03.2022 19:42 Відповісти
И дажеУкраинской собаке противно жрать москаля.
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12.03.2022 19:56 Відповісти
 
 