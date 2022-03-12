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Українські війська вже знищили військової техніки РФ на $5,1 млрд. ІНФОГРАФІКА

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

За 16 днів війни ЗСУ знищили техніки окупантів більше ніж на 5 мільярдів доларів.

Про це повідомила державна прикордонна служба в Телеграмі з посиланням на Forbes, передає Цензор.НЕТ.

До цієї суми входять знищені літаки, гелікоптери, танки, ББМ та автомобільна техніка.

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Українські війська вже знищили військової техніки РФ на $5,1 млрд 01
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На Заході завжди гарно рахували- чужі звитяги теж.
Рашка має бути знищена як держава, а нація-Z денацифікована.
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12.03.2022 17:40 Відповісти
А кто видел статистику сколько было техники у нашего кордона со стороны раши до войны? Что то не найду...
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12.03.2022 17:42 Відповісти
Підтвердили з Миколаєва, оточили колону російських військ. Піти нікуди не можуть, палива немає, техніки багато. Запропонували здатися, чекають до вечора. Далі все ясно, що буде.
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12.03.2022 17:43 Відповісти
технику жаль, если спалят...
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12.03.2022 17:45 Відповісти
я б запропонував шоб з тої техніки не вилазили...а то потім збирай їх по полі як добриво.. а так бац..і готова залізна домовина
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12.03.2022 17:50 Відповісти
Кильки в томатному соусі.
(Пардон за чорний гумор).
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12.03.2022 18:11 Відповісти
ЕС закупает у ***** нефть на $700 млн. в сутки...
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12.03.2022 17:45 Відповісти
эти за всё заплатят

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12.03.2022 17:47 Відповісти
Крапля в морі...
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12.03.2022 17:50 Відповісти
эта техника в основном строилась на советские рубли с Лениным, так что фашистской рфии она не стоила и копейки, не то что доллара
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12.03.2022 18:04 Відповісти
Лаптям з понеділка блокують "Інстаграм" , суїцидів буде більше ніж ***** )))
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12.03.2022 18:04 Відповісти
Губасті інста-оффци - всьо!
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12.03.2022 18:12 Відповісти
На востановление 300 млрд будет мало, там на один Мариуполь надо 100 млрд.
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12.03.2022 18:49 Відповісти
 
 