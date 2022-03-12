Українські війська вже знищили військової техніки РФ на $5,1 млрд. ІНФОГРАФІКА

За 16 днів війни ЗСУ знищили техніки окупантів більше ніж на 5 мільярдів доларів.

Про це повідомила державна прикордонна служба в Телеграмі з посиланням на Forbes, передає Цензор.НЕТ.

До цієї суми входять знищені літаки, гелікоптери, танки, ББМ та автомобільна техніка.

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