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Окупанти розбомбили трамвайне депо в Харкові. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти не перестають обстрілювати Харків - одне з найбільш постраждалих за час війни міст України. Цього разу терористи обстріляли КП "Салтівське трамвайне депо".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

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Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Нам дали команду всіх ху#рити, всіх підряд: цивільні, діти, не діти", - СБУ перехопила розмови окупантів щодо Харкова. АУДIО

Раніше голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьогубов повідоми, що захисники Харкова утримують оборону. Ворог не просувається вперед, суттєво зменшив темпи та втрачає боєздатність.

При цьому СБУ перехопила розмови окупантів, з яких стало відомо, що в Харкові їм дали команду стріляти в цивільних, в тому числі у дітей.
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А трамвая зачем?
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12.03.2022 19:13 Відповісти
Тому що він нерусскоязычный
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12.03.2022 20:56 Відповісти
3,14дары российские!
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12.03.2022 19:19 Відповісти
 
 