Окупанти розбомбили трамвайне депо в Харкові. ФОТОрепортаж

Російські окупанти не перестають обстрілювати Харків - одне з найбільш постраждалих за час війни міст України. Цього разу терористи обстріляли КП "Салтівське трамвайне депо".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.



















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Раніше голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьогубов повідоми, що захисники Харкова утримують оборону. Ворог не просувається вперед, суттєво зменшив темпи та втрачає боєздатність.

При цьому СБУ перехопила розмови окупантів, з яких стало відомо, що в Харкові їм дали команду стріляти в цивільних, в тому числі у дітей.