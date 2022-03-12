Окупанти розбомбили трамвайне депо в Харкові. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти не перестають обстрілювати Харків - одне з найбільш постраждалих за час війни міст України. Цього разу терористи обстріляли КП "Салтівське трамвайне депо".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Раніше голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьогубов повідоми, що захисники Харкова утримують оборону. Ворог не просувається вперед, суттєво зменшив темпи та втрачає боєздатність.
При цьому СБУ перехопила розмови окупантів, з яких стало відомо, що в Харкові їм дали команду стріляти в цивільних, в тому числі у дітей.
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Krotow
показати весь коментар12.03.2022 19:13 Відповісти Мені подобається 1
afuster25
показати весь коментар12.03.2022 20:56 Відповісти Мені подобається 0
Igor Abolinsh
показати весь коментар12.03.2022 19:19 Відповісти Мені подобається 0
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