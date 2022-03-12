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"Ноу рублс!": росіяни вишикувались у черги до обмінників у Москві і благають позичити долари за кордоном. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Громадяни країни-агресорки, яка напала на Україну, жаліються на проблеми, але не говорять жодного слова про війну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТСН.

У росіян "біда". У Москві вони вишикувались у довжелезні черги, щоб обміняти бодай на щось рубль, який швидко знецінюється. Тим часом ті, що за кордоном, благають про допомогу, бо в обмінниках не приймають рублі, а в банках - картку платіжної системи "Мир".

На це громадяни Росії жаліються в мережі.

Наприклад, російська блогерка із 1,4 млн підписників в Instagram, який вже заборонили і незабаром заблокують в Росії, втрапила в халепу в ОАЕ. Жінка розповіла, що вони із сім'єю зняли рублі з надією, що їх можна буде обміняти у місті Дубаї.

Ноу рублс!: росіяни вишикувались у черги до обмінників у Москві і благають позичити долари за кордоном 01

Зазначимо, що банки Росії більше не можуть видавати громадянам готівкову валюту з переказів та валютних рахунків. Раніше громадянам перестали продавати готівкову валюту.

"Прийшли до обмінника. А тут не міняють рублі. "Ноу рублс!" і все. Картку "Мир" в Дубаї не приймають. Долари є, але вони на карті "Тиньков". Зняти в банкоматах неможливо. Ми бігали по місту, але ти їх не знімеш. Переказала частину в "Сбербанк", але там теж не видали. Сказали, що ліміт за операціями з валютою вичерпано", - розповіла блогерка підписникам.

Ноу рублс!: росіяни вишикувались у черги до обмінників у Москві і благають позичити долари за кордоном 02

Вона благала у підписників позичити грошей, щоб заселитися до готелю, за який заплатила раніше.

"Нас не заселяють у номер без цього бісового збору в 52 долари", - написала жінка.

Ноу рублс!: росіяни вишикувались у черги до обмінників у Москві і благають позичити долари за кордоном 03

Вона також проілюструвала свій похід до обмінника валют. Однак пояснити, що ці проблеми в росіян виникли через війну Росії проти України, мабуть, забула.

Ноу рублс!: росіяни вишикувались у черги до обмінників у Москві і благають позичити долари за кордоном 04

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Топ коментарі
+86
Долари відтепер будете тільки згадувати.
Ідіоти...
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12.03.2022 19:15
+74
Кацапка у которой есть рот не знает где взять деньги на гостинницу?
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12.03.2022 19:18
+68
ниче, трудно только сначала, потом будет хуже...
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12.03.2022 19:17
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Долари відтепер будете тільки згадувати.
Ідіоти...
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12.03.2022 19:15 Відповісти
)))))))))))))))))))))
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12.03.2022 19:36 Відповісти
імпєрская нация...
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12.03.2022 19:15 Відповісти
Ни одна империя в истории не живет вечно. Самый большой долгожитель (если ошибаюсь поправьте меня) - это Римская империя. Но россии до нее далеко. Там сенатор (или другой руководитель) не мог идти против народа. Даже если это было против его планов.
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13.03.2022 01:11 Відповісти
пиндоску валюту...а как же питриатизм???
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12.03.2022 19:16 Відповісти
ублюдки!!!
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12.03.2022 19:16 Відповісти
Хоч і здохни там, нам *****
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12.03.2022 19:16 Відповісти
хай на панель йде, там заробить.
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12.03.2022 19:34 Відповісти
ниче, трудно только сначала, потом будет хуже...
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12.03.2022 19:17 Відповісти
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12.03.2022 19:18 Відповісти
Кацапка у которой есть рот не знает где взять деньги на гостинницу?
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12.03.2022 19:18 Відповісти
Такой красавице надо пару дней на 52 доллара зарабатывать.
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12.03.2022 19:29 Відповісти
ртом пускай зарабатывает
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12.03.2022 19:35 Відповісти
набираю ЧВК "Мышкины" !:

плачу каждому расиянину целых 52 (!!!!) доллара за возвращение в рашку с целью свержения правящего рашиского режима

вы не смейтесь !
они скоро за доллар в день будут работать
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12.03.2022 19:19 Відповісти
як вони там казали..по два раба
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12.03.2022 19:23 Відповісти
теперь уже по десять рабов

но это сегодня,
а завтра.....
котороче, нужно срочно арендовать плантацию в южных штатах США
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12.03.2022 19:27 Відповісти
Америка не пустить...
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12.03.2022 19:32 Відповісти
Рабом в Украине - это будет сытый и перспективный вариант трудоустройства для кацапа
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12.03.2022 20:23 Відповісти
Это быдло нужно депортировать назад в рашу. Люди не верьте этим *********, это нация шовинистов.
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12.03.2022 19:20 Відповісти
Зає*ца а шо з білетами? Додому на волах їхатиме. Правда може підзаробити простітуткою.
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12.03.2022 19:20 Відповісти
Всякі гордони та інші хворі на голову зверталися до росіян зі зверненнями з ними все стало зрозуміло ще з 2014 року.
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12.03.2022 19:20 Відповісти
Панель єйо спасьот
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12.03.2022 19:20 Відповісти
Вы ее заточку видели? Арабы побрезгуют, разве , что заробитчане из Индии , но те каждый дирхам считают. Верблюдов пусть пасет.
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12.03.2022 19:26 Відповісти
обидно, а? ничего не сделал - только вошёл
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12.03.2022 19:20 Відповісти
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12.03.2022 19:20 Відповісти
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12.03.2022 19:23 Відповісти
Пусть одалживают у *****
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12.03.2022 19:21 Відповісти
"Еще не вечер. Еще не вечер ..."
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12.03.2022 19:21 Відповісти
А вот и наша Лайма! ЛаймЕ в переводе с латышского СЧАСТЬЕ!
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12.03.2022 20:52 Відповісти
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12.03.2022 19:21 Відповісти
Чудово !!! Тільки й зостається побажати - Смачного !
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12.03.2022 19:37 Відповісти
52 доллара?
Как раз можно за день в Украине утилизироваться, милости просим
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12.03.2022 19:21 Відповісти
домой , пора домой …***** вам там построил светлое будущее , наслаждайтесь
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12.03.2022 19:22 Відповісти
Примерно такое. В Перми уже все готово
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12.03.2022 19:25 Відповісти
То іди на панель и заробляй кацапське лайно.
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12.03.2022 19:23 Відповісти
Та ну нах.... ты её видел ? В сексиндустрии она априори банкрот...Брррр
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12.03.2022 19:28 Відповісти
у неї 1,4 млн підписників, тому збоченців вистачає.
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12.03.2022 20:13 Відповісти
ваше место на панели мадам, будуть платить не только рублем!
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12.03.2022 19:23 Відповісти
Кацапы, если у вас проблемы с деньгами, Украина с удовольствием купит вашу росийскую военную технику за ДОЛЛАРЫ
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12.03.2022 19:23 Відповісти
дешево!
на металлолом

звоните, договоримся
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12.03.2022 19:30 Відповісти
Вот странно, почему эти путинские лизоблюды валят с гарячо любимой родины?
Вся шушера как крысы с тонущего Титаника вместо того чтобы что то менять в своей стране.
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12.03.2022 19:24 Відповісти
Чтобы что-то поменять в рашкостане, надо гражданскую войну начинать, против 300 000 армии ментов. Организованных сил, способных на это хотя бы морально, там нет. Те, кто не поддерживает пуйло явно, все "против вайны и насилия".
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12.03.2022 19:27 Відповісти
Яка печалька.
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12.03.2022 19:24 Відповісти
Мне нравятся такие истории. Я же не злой?
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12.03.2022 19:24 Відповісти
Нє-є-є....
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12.03.2022 21:58 Відповісти
Пусть отсосет раз 5 у арабов. Как раз наскребет.
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12.03.2022 19:25 Відповісти
Ещё на два доллара что то нужно сделать)))
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12.03.2022 19:26 Відповісти
Анал - не табу
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12.03.2022 19:40 Відповісти
Где ещё доллар взять?
Попала кацапка))
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12.03.2022 19:44 Відповісти
В точности как Роман Цимбалюк показывал: https://www.youtube.com/watch?v=VOpjrFH880k&t=15s
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12.03.2022 19:25 Відповісти
Распечатай на А4 доллар и в рамочку, вместо иконки!
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12.03.2022 19:27 Відповісти
о, тепер за 200 роблів дають не один доляр, а відразу в *****
прелєсть жи
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12.03.2022 19:28 Відповісти
млять обнять и плакать . на рашке гробов немеряно . а у особи пичалька гиде узять 52 НЕНАВИСТНЫХ АМЕРИКАНСКИХ ДОЛЛАРОВ шоб поселить свою сраку у хатель .у тебя есть рот ты в Дубаях или где там ? заработаешь !
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12.03.2022 19:29 Відповісти
Чудовий план поїхати в іншу країну, коли твій оркостан розпочинає війну... А ще фублі такі стабільні, як те каміння що летить у прірву.
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12.03.2022 19:29 Відповісти
Облом з фоточкамі готелю в інстанграмі вийшов, як прикро
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12.03.2022 19:33 Відповісти
У цього ватного неподобства 1,4 млн.підписників говорить тільки про рівень скотовати!
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12.03.2022 19:30 Відповісти
под пальмой терь живи а не в отеле
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12.03.2022 19:30 Відповісти
"Нас не заселяють у номер без цього бісового збору в 52 долари"...
52 доллара в сутки платят солдатам рф за войну с Украиной. Покидай Дубай, едь на передовую и заработай. Ты же поддерживпешь войну? Ну так вперёд, следуй в форвартере российскооо военного корабля.
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12.03.2022 19:31 Відповісти
Класссс! А ще ж і їсти щось треба. Тепер буде "грати на арабських сопілках" за гамбургер, щоб не здохнути з голоду ! Зато в Еміратах і море падпісчікав ! Вау ! Расєя в пердє !!!
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12.03.2022 19:33 Відповісти
шмата кацабська
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12.03.2022 19:33 Відповісти
На пляже ночуй, а работать будешь по профессии - ртом
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12.03.2022 19:36 Відповісти
Долар в раші зараз як святиня,моляться на нього.Кажуть купляють як антиквар по 10 000 дерявяних
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12.03.2022 19:39 Відповісти
Представьте себе на скоко они тупые? Им из всех утюгов кричат что "Виза и Мастер кард) не будут работать,а эта дура поехала в ОАЭ с картой "мир" которую нигде не принимают. Да еще и с рублями, они так верят своему ***** что теперь подачки просит сидит.
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12.03.2022 19:41 Відповісти
Російський бренд "Наташа" розпіарений і користується попитом.Стань успішним менеджером...
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12.03.2022 19:42 Відповісти
Полижи путлера и будет вечное счастье.....
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12.03.2022 19:42 Відповісти
То, чего желаете другим, рано или поздно начинает воплощаться в вашей жизни.
-Джулиана Вильсон

-В тяжёлом последствии виновата глубокая причина
-Когда народ тревожит нищета, ищи причину в жадном руководстве
Георгий Александров
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12.03.2022 19:48 Відповісти
Сволочь кацапская.Уже 2 недели война , и надо было хоть слово замолвить на своем канале , если она блогерка.Они только шопинг по курортным странам обсуждают.
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12.03.2022 19:54 Відповісти
бедненькая, как же она теперь в дубаях отдохнет...
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12.03.2022 20:00 Відповісти
Весело отдохнет, с приключениями
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12.03.2022 20:28 Відповісти
Карта "Мир" не работает, работает карта"спецоперация".
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12.03.2022 20:14 Відповісти
Буде як в ссср, долар тільки на малюнку. Ковбаса по 2.20 тільки це буде в доларах і на великі празники, аналоговнет морозиво і ********* тільки на Новий рік
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12.03.2022 20:19 Відповісти
Карточку "Мир" в Дубае не принимают.

Та не переживай ты так, дорогая. Арабы подскажут, как отработать. И поедешь домой.
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12.03.2022 20:22 Відповісти
Гадаєте, араби на таке спокусяться?
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12.03.2022 20:37 Відповісти
скоро в кацапів https://www.youtube.com/watch?v=o5afVq8hgJI )))
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12.03.2022 20:26 Відповісти
И никто не пожалел, я так и думал что так и будет, и так и треба. Жесть. Но их нельзя жалеть.
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12.03.2022 20:27 Відповісти
Баксів захтіли? А хія вам.
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12.03.2022 20:34 Відповісти
Вам, оркам, тепер ні фублі ні долари не потрібні!
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12.03.2022 20:36 Відповісти
Ця курва має заселитись в підвал як звичайні Українці які ховаються від рашіской навал
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12.03.2022 20:43 Відповісти
Звикайте, суки
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12.03.2022 21:25 Відповісти
В Барнауле туалетная .бумага по паспортам😂
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12.03.2022 22:29 Відповісти
скоро за ваш сраный рубль будут давать в морду!
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13.03.2022 11:29 Відповісти
 
 