"Нічого святого!": Внаслідок обстрілів окупантів у Харкові пошкоджено храми. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджено храм святих Дружин Мироносиць, Успенський собор та храм цариці Тамари у П'ятихатках.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко
"Нічого святого! Харківська єпархія Української православної церкви (Московського патріархату) повідомляє, що внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджено храм святих Дружин Мироносиць, Успенський собор та храм цариці Тамари у П'ятихатках", - написав Геращенко.
За словами радника міністра внутрішніх справ, сьогодні храми відвідував митрополит Харківський та Богодухівський Онуфрій.
"Єпархія також повідомляє, що приймає людей у укриттях.
Я думаю, що з кожним таким фото все менше буде прихильників російського світу, якщо вони ще залишилися, серед парафіян УПЦ МП.
Путін зробив Україні величезну послугу, об'єднавши український народ", - підсумував Геращенко.
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Нічого подібного - багато прихожан будуть стверджувати, що то українська армія спеціально постріляла у храми масковского патріархату. Патаму шта батюшка по секрету так сказалі. Та навіть не піп, а хтось із кліру. Там навіть якщо їх для прикладу кадировці розстрілювать будуть, то вони вважатимуть тих переодягненими "нациками". Казки про святую русскаю праваславнаю церкавь так швидко не вивітрюються. Я з подібними спілкувався близько десяти років. А коли пішов від них, то окремі обминали мене як ніби заразного. Віра сама по собі дуже сильна річ. Питання в тому - у що ти віриш.