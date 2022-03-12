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"Нічого святого!": Внаслідок обстрілів окупантів у Харкові пошкоджено храми. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджено храм святих Дружин Мироносиць, Успенський собор та храм цариці Тамари у П'ятихатках.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко

"Нічого святого! Харківська єпархія Української православної церкви (Московського патріархату) повідомляє, що внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджено храм святих Дружин Мироносиць, Успенський собор та храм цариці Тамари у П'ятихатках", - написав Геращенко.

Нічого святого!: Внаслідок обстрілів окупантів у Харкові пошкоджено храми 01

За словами радника міністра внутрішніх справ, сьогодні храми відвідував митрополит Харківський та Богодухівський Онуфрій.

"Єпархія також повідомляє, що приймає людей у ​​укриттях.

Я думаю, що з кожним таким фото все менше буде прихильників російського світу, якщо вони ще залишилися, серед парафіян УПЦ МП.
Путін зробив Україні величезну послугу, об'єднавши український народ", - підсумував Геращенко.

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А немытый гундяй что по этому поводу пролепечет?
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12.03.2022 19:35 Відповісти
Кацапи обстрілюють власні церкви.Все,що потрібно знати про їхню набожність і духовність.
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12.03.2022 19:40 Відповісти
И все равно там там будут молится за Кирила и воинстве "нашем". Попа раз спросил о каком воинстве идет речь. Сказал что типа о божьем ангелы и т.п.
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12.03.2022 19:40 Відповісти
Я думаю, що з кожним таким фото все менше буде прихильників російського світу, якщо вони ще залишилися, серед парафіян УПЦ МП. Джерело: https://censor.net/ua/p3324377
Нічого подібного - багато прихожан будуть стверджувати, що то українська армія спеціально постріляла у храми масковского патріархату. Патаму шта батюшка по секрету так сказалі. Та навіть не піп, а хтось із кліру. Там навіть якщо їх для прикладу кадировці розстрілювать будуть, то вони вважатимуть тих переодягненими "нациками". Казки про святую русскаю праваславнаю церкавь так швидко не вивітрюються. Я з подібними спілкувався близько десяти років. А коли пішов від них, то окремі обминали мене як ніби заразного. Віра сама по собі дуже сильна річ. Питання в тому - у що ти віриш.
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12.03.2022 19:53 Відповісти
Ні, вони просто хочуть, аби Україна здалася. Правда, таких небагато.
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12.03.2022 20:02 Відповісти
васальна московська православна церква отримуе подаруночки вiд свого сюзерена кiрюши гундяя
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13.03.2022 08:58 Відповісти
в цiй церквi якраз молились за мiць i славу расiюшки. Я це точно знаю бо я харкв`янин.
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13.03.2022 09:03 Відповісти
 
 