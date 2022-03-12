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Бійці ЗСУ та тероборони отримали партію бронежилетів, вантажівки та "бандеромобілі" з кулеметами ПКМ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Петро Порошенко разом з бійцями 206-го батальйону тероборони Києва передали бійцям ЗСУ та побратимам з тероборони 450 бронежилетів, повнопривідні вантажівки та "бандеромобілі" – спеціально оснащені пікапи, посилені бронею та озброєні кулеметами ПКМ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Бійці ЗСУ та тероборони отримали партію бронежилетів, вантажівки та бандеромобілі з кулеметами ПКМ 01

"Сьогодні у нас 17-й день війни. 17-й день, коли вся Україна мобілізована для того, щоб дати відсіч російсько-фашистським агресорам. 17-й день, коли світ ніколи не буде таким, як був до цього. І на сьогоднішній день команда однодумців робить дуже великий внесок Збройним Силам України", – повідомив Порошенко.

"Повністю завантажена бронежилетами вантажівка. Там знаходиться 450 бронежилетів, які до кінця цього дня будуть розподілені Збройним Силам. 450 українських військовослужбовців будуть знаходитись під захистом бронежилетів, які зібрала наша команда. Бере тут участь і "Фонд Порошенка", і велика кількість благодійників, завдяки яким стала можлива наша сьогоднішня акція. Вже завтра зранку вони вирушать у війська", – повідомив Порошенко.

Бійці ЗСУ та тероборони отримали партію бронежилетів, вантажівки та бандеромобілі з кулеметами ПКМ 02

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Бійці ЗСУ та тероборони отримали партію бронежилетів, вантажівки та бандеромобілі з кулеметами ПКМ 03

"Ще дві великі вантажівки, які також команда передає Збройним Силам України. Вони повнопривідні, 6 на 6, 4 на 4, з підкачкою коліс, повністю готові для того, щоб виконувати бойові завдання", – сказав Порошенко.

"Сьогодні ви бачите унікальний автомобіль "Тритон", який був виготовлений "Кузнею на Рибальському". Він може долати водні перешкоди. Щойно він їхав зі швидкістю 110 км/год. Він має протимінне посилення, витримує вогонь крупнокаліберного кулемета, озброєний кулеметом "Утьос", хто був у армії, той знає, що це таке. І це також один із улюблених кулеметів наших Збройних Сил", – зазначив Порошенко.

Бійці ЗСУ та тероборони отримали партію бронежилетів, вантажівки та бандеромобілі з кулеметами ПКМ 04

"Ми налагодили переобладнання цивільного автомобіля "Пікап". Ви може побачити там два автомобіля. Є бронезахист, є встановлений також улюблений ПКМ "Покемон". З великою швидкістю машина вирушає як засіб підтримки. 360 градусів має сектор обстрілу", – зазначає п’ятий президент. Порошенко повідомив, що ці бойові пікапи вирішили назвати "бандеромобілями".

"Сьогодні у нас виготовлено два "бандеромобілі" для 206-го батальйону. Один "бандеромобіль" ми прийняли рішення передати славетній Ірпінській ТрО", – повідомив Порошенко.

Бійці ЗСУ та тероборони отримали партію бронежилетів, вантажівки та бандеромобілі з кулеметами ПКМ 05

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Бійці ЗСУ та тероборони отримали партію бронежилетів, вантажівки та бандеромобілі з кулеметами ПКМ 06

"Ми не дамо російським загарбникам жодного шансу. І кожен день ми будемо випускати те, що можемо: кулемети, бронемобілі, "бандеромобілі", озброювати додатково для того, щоби підвищити ціну, яку заплатить російський загарбник за те, що він вдерся до нас", – наголосив п’ятий президент.

Як відомо, з перших днів російського вторгнення Порошенко займається забезпеченням підрозділів тероборони та ЗСУ озброєнням і засобами захисту. А також веде активну переговорну роботу з союзниками України, закликаючи їх до збільшення поставок протиповітряних та протитанкових засобів. Зокрема, Порошенко взяв під патронат 206-й батальйон тероборони Києва та кілька підрозділів ТРО столичної області. На замовлення Порошенка у Фінляндії закуплена броньована сталь для 2.5 тисяч бронежилетів, які найближчими днями будуть виготовлені в Україні для потреб наших захисників. Також у ЗСУ та тероборону надійшли понад півтисячі кулеметів ПКМ виробництва заводу "Кузня на Рибальському". Загалом за два тижні на озброєння та засоби захисту спрямовано понад 2 млн доларів США.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+34
Що передали мільярдери Бєня і Зєля ? Гарячий привіт ?
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12.03.2022 19:42
+21
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12.03.2022 19:58
+13
Барига праклятая...на накрадєноє в народа піар дєлаєт! Нє щоб дарогі строїть
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12.03.2022 19:54
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Що передали мільярдери Бєня і Зєля ? Гарячий привіт ?
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12.03.2022 19:42 Відповісти
Ну они могут только что нибудь про лохов которые платят сказать , пора бы знать ихние крылатые фразы
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12.03.2022 19:49 Відповісти
Кожен день найвеличніший дарує українцям по 3 відосики, котрими вони повинні бути задоволені.
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12.03.2022 20:02 Відповісти
Напевно завдяки тому що вони передали, Дніпропетровська це єдина область на Сході на територію якої і досі не ступала нога окупанта.
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13.03.2022 00:06 Відповісти
Аякже.Загальновідомі меценати.Але залежність ви правильно вловили. Концентрація маси військ та ППО в Дніпропетровській області,-не тільки від наявності групи оборонних підприємств,але й в наявності впливової єврейської громади на чолі з одним бороданем.
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13.03.2022 07:19 Відповісти
Товариство, завдяки воєнному стану,який тепер не заважає воювати "Свободівському легіону", націоналісти змогли успішно контратакувати і зайняти позиції ворога на Ліпєцькій фабриці Рошен. Тягнибок, Кошулинський і Ірина Фаріон проголосили про створення Ліпецької народної республіки
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12.03.2022 19:53 Відповісти
о, наконец-то воплотили страхи кацапов про бандеромобили
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12.03.2022 19:53 Відповісти
Ще залишилось їм слати БАНДЕРолі!
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12.03.2022 20:38 Відповісти
Барига праклятая...на накрадєноє в народа піар дєлаєт! Нє щоб дарогі строїть
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12.03.2022 19:54 Відповісти
Olexandr Chornogorodskij в чому ж тут піар?
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13.03.2022 01:52 Відповісти
Почитайте щура,він дуже возмущаєтсо
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13.03.2022 21:47 Відповісти
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12.03.2022 19:58 Відповісти
Браво, Порох!
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12.03.2022 20:02 Відповісти
Це й не дивно.. ще з 2014 років "барига" виділяв сотні мільйонів на армію на зброю.. Але для багатьох це піар.. Впевнені були Путін не нападе.. тому дороги будували а ЗСУ скорочували..

https://youtu.be/G-jTOKFryUs
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12.03.2022 20:05 Відповісти
https://youtu.be/G-jTOKFryUs
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12.03.2022 20:07 Відповісти
Супер
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12.03.2022 20:17 Відповісти
Потрібні РПГ, ПЗРК. Кулемети проти танків і літаків фашистів РФ, безсилі.
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12.03.2022 20:24 Відповісти
С каких это пор утёс улюблений , а не ДШК ? Да и на фото нет ни одного ни другого .
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12.03.2022 21:10 Відповісти
угу. особенно ПВО Киева пиарится.....
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12.03.2022 21:12 Відповісти
 
 