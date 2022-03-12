Українця, який "служив" в ОРДЛО та намагався втекти до Польщі, затримали на Львівщині, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

На Львівщині затримали "колишнього сепаратиста", який намагався втекти у Польщу.

Про це у Facebook повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

"На Львівщині затримали колишнього сепаратиста, який намагався втекти у Польщу. Сьогодні ввечері патруль відділу "Смільниця" затримав порушника, який хотів незаконно перетнути кордон у Польщу.

У затриманого з собою був кухонний ніж та заточка.

Як з’ясувалося, порушник є громадянином України 1996 року народження, який раніше проходив службу в одному з військових підрозділів росії на тимчасово окупованій частині Донецької області, за що був судимий", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: Поліція Харкова затримала коригувальника ударів російських крилатих ракет по місту. ВIДЕО



