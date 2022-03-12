УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5764 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
19 044 17
війна (56511) Держприкордонслужба (4341) затримання (4145) Львівщина (1929)

Українця, який "служив" в ОРДЛО та намагався втекти до Польщі, затримали на Львівщині, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Львівщині затримали "колишнього сепаратиста", який намагався втекти у Польщу.

Про це у Facebook повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

"На Львівщині затримали колишнього сепаратиста, який намагався втекти у Польщу. Сьогодні ввечері патруль відділу "Смільниця" затримав порушника, який хотів незаконно перетнути кордон у Польщу.

У затриманого з собою був кухонний ніж та заточка.

Як з’ясувалося, порушник є громадянином України 1996 року народження, який раніше проходив службу в одному з військових підрозділів росії на тимчасово окупованій частині Донецької області, за що був судимий", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: Поліція Харкова затримала коригувальника ударів російських крилатих ракет по місту. ВIДЕО

Українця, який служив в ОРДЛО та намагався втекти до Польщі, затримали на Львівщині, - ДПСУ 01
Українця, який служив в ОРДЛО та намагався втекти до Польщі, затримали на Львівщині, - ДПСУ 02

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+32
******.
показати весь коментар
12.03.2022 22:54
+19
К концу войны не будет в Украине ни кацапских свиней, ни манкуртов.
показати весь коментар
12.03.2022 22:54
+18
Перевірити на ньому, чи заточка й ніж достатньо гострі🔪
показати весь коментар
12.03.2022 22:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
******.
показати весь коментар
12.03.2022 22:54 Відповісти
К концу войны не будет в Украине ни кацапских свиней, ни манкуртов.
показати весь коментар
12.03.2022 22:54 Відповісти
на жаль помиляєтесь
показати весь коментар
12.03.2022 22:58 Відповісти
Перевірити на ньому, чи заточка й ніж достатньо гострі🔪
показати весь коментар
12.03.2022 22:56 Відповісти
В Росію щось ніхто не втікає.
показати весь коментар
12.03.2022 22:59 Відповісти
100% хотів якусь диверсію вчинити, ну бо хіба від ДНРівсько-рашистсько-нацистського "щастя" тікають в оту "прокляту" ними Гейропу.
показати весь коментар
12.03.2022 23:00 Відповісти
"Українця, який "служив" в ОРДЛО та намагався втекти до Польщі, затримали на Львівщині, - ДПСУ



На Львівщині затримали "колишнього сепаратиста", який намагався втекти у Польщу ". - В цьому тексті прекрасно все.
показати весь коментар
12.03.2022 23:05 Відповісти
Ну и зачем этот биомусор нам в тюрьме?Ну от смысел его судить кормить и т.д?Ну нафига?Допрос и валить
показати весь коментар
12.03.2022 23:07 Відповісти
який раніше проходив службу в одному з військових підрозділів росії на тимчасово окупованій частині Донецької області, за що був судимий
показати весь коментар
12.03.2022 23:19 Відповісти
зарежьте его тем ножиком
показати весь коментар
12.03.2022 23:08 Відповісти
Убейте его на камеру тварь.
показати весь коментар
12.03.2022 23:08 Відповісти
Мы цивилизованная страна, вернуть в ОРДЛО
показати весь коментар
12.03.2022 23:08 Відповісти
Куда вернуть? Служил в дыныры...15 лет исправительных работ...
показати весь коментар
12.03.2022 23:23 Відповісти
👉Тавро "Z" ему на лбу выбить !!!👈
показати весь коментар
12.03.2022 23:41 Відповісти
Втік з московського раю. Ганьба! Куди? У Польщу, у злидні. Там і націоналісти до того ж є.
показати весь коментар
12.03.2022 23:47 Відповісти
Пристрелить "при попытке бегства".
показати весь коментар
12.03.2022 23:50 Відповісти
По сигаретам, похоже что он зашел со стороны Польши. И не украинец он, а тунгус
показати весь коментар
13.03.2022 01:39 Відповісти
 
 