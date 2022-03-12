19 044 17
Українця, який "служив" в ОРДЛО та намагався втекти до Польщі, затримали на Львівщині, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Львівщині затримали "колишнього сепаратиста", який намагався втекти у Польщу.
Про це у Facebook повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.
"На Львівщині затримали колишнього сепаратиста, який намагався втекти у Польщу. Сьогодні ввечері патруль відділу "Смільниця" затримав порушника, який хотів незаконно перетнути кордон у Польщу.
У затриманого з собою був кухонний ніж та заточка.
Як з’ясувалося, порушник є громадянином України 1996 року народження, який раніше проходив службу в одному з військових підрозділів росії на тимчасово окупованій частині Донецької області, за що був судимий", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+32 Грышка Распутный 2
показати весь коментар12.03.2022 22:54
+19 Мобильный крематорий
показати весь коментар12.03.2022 22:54
+18 Gyro
показати весь коментар12.03.2022 22:56
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
На Львівщині затримали "колишнього сепаратиста", який намагався втекти у Польщу ". - В цьому тексті прекрасно все.