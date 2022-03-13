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Ірпінь (320) смерть (6552) воєнні злочини (1567)

Всі члени моєї родини - дружина, двоє дітей пішли на небеса, - російські окупанти вбили всю родину мешканця Ірпеня. ВIДЕО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сім'ю Сергія Перебийноса вбили в Ірпені під час евакуації мирного населення. Кілька вибухів забрали життя двох дітей, дружини та двох собак.

"Я буду намагатися дати максимальний розголос цій ситуації. Це моя місія", — розповідає Сергій у репортажі Суспільного, передає Цензор.НЕТ.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+35
Нехай кацапи будуть прокляті навіки.
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13.03.2022 01:41
+21
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13.03.2022 01:38
+21
вже немає сили сили це дивитися, іноді здається, що це якийсь страшний сон
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13.03.2022 01:40
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13.03.2022 01:38 Відповісти
вже немає сили сили це дивитися, іноді здається, що це якийсь страшний сон
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13.03.2022 01:40 Відповісти
Это абсолютное зло. А путлер это антихрист.
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13.03.2022 01:47 Відповісти
Нехай кацапи будуть прокляті навіки.
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13.03.2022 01:41 Відповісти
В гаазі їх судитимуть, а як ні, то Божого суду точно не уникнуть
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13.03.2022 01:47 Відповісти
Правильно простреливать позвоночник. Что бы до конца дней под себя ходили
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13.03.2022 01:48 Відповісти
Царство небесное! Господи! Дай сил этому человеку пережить страшное горе, помяни всех невинных жертв в Царствии Твоём!
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13.03.2022 01:59 Відповісти
Співчуваю тобі, Сергію... Це дуже сумно... Дякую, що ти знайшов сили поділитись цією історією...
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13.03.2022 02:03 Відповісти
А вот слова Генерала Лебедя. Ну прям прородство
https://www.youtube.com/watch?v=DQXlQmVmHfc
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13.03.2022 02:15 Відповісти
стреляй в рашапитека !
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13.03.2022 02:19 Відповісти
Сочувствую тебе. Но если ты не хочешь убить побольше кацапов за это, а только льешь слезы... Ну. я не знаю... Не дай Бог каждому такое пережить. Но моя бы дальнейшая цель жизни была бы - убить этих тварей побольше.
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13.03.2022 02:19 Відповісти
Найкращі солдати виходять з тих людей,у кого відібрали сім'ю та родину.і жити він буде довго,щоб знищити ,як можна більш ворога
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13.03.2022 02:47 Відповісти
Ось вам захист росіян ви ще досі не зрозуміли там де говорять Російською там приходити Росія вбивати в першу чергу ,тож раджу всім щоб зберегти життя краще забути всім російську мову.
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13.03.2022 03:24 Відповісти
Бедный ты человек... держись
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13.03.2022 05:06 Відповісти
Господь не спізнюється з покаранням, ми все побачимо на власні очі. Тримайтеся. Молимось за наш нарід і Україну!
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13.03.2022 06:49 Відповісти
Господи дай сили цій людині витримати. Господи дай сил нашим Воїнам захистити нашу Україну, бережи Господи од куль і снарядів.
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13.03.2022 07:21 Відповісти
Ось він "русский мир" будьте прокляті рашиські варвари,будь проклята росія і іі дибільний трусливий народ ,хай здохне путін ,смерть рашиським окупантам.
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13.03.2022 08:44 Відповісти
😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢
😱😱😱😱😱😱😱😱
🙏🥀🥀😥
🤦😢
🥀🥀
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13.03.2022 09:39 Відповісти
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13.03.2022 11:12 Відповісти
 
 