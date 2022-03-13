Всі члени моєї родини - дружина, двоє дітей пішли на небеса, - російські окупанти вбили всю родину мешканця Ірпеня. ВIДЕО

Сім'ю Сергія Перебийноса вбили в Ірпені під час евакуації мирного населення. Кілька вибухів забрали життя двох дітей, дружини та двох собак.

"Я буду намагатися дати максимальний розголос цій ситуації. Це моя місія", — розповідає Сергій у репортажі Суспільного, передає Цензор.НЕТ.

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