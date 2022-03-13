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Абрамович (70) олігарх (688) Росія (47229) санкції (6850)

Абрамович рятує яхту від санкцій: перегнав з Іспанії до Чорногорії. КАРТА

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Яхту російського олігарха Романа Абрамовича, який потрапив під санкції через війну РФ з Україною, перегнали з порту Барселони до Тивату (Чорногорія).

Про це свідчать дані Marine Traffic, повідомляє Цензор.НЕТ.

Solaris - 139-метрова яхта вартістю близько 600 мільйонів доларів. Судно ходить під прапором Бермудів.

Оскільки Чорногорія не є членом Європейського Союзу, будь-які санкції ЄС в цій країні не є підставою для арешту судна.

Нагадаємо, санкції проти Абрамовича раніше запровадила Велика Британія. Лондон звинувачує російського олігарха в причетності до дестабілізації України, підриву і загрози територіальній її цілісності, суверенітету і незалежності.

Також читайте: Компанія Абрамовича у Лондоні впала на торгах після санкцій

Санкції включають заморозку активів, заборону на операції в Британії, а також заборону на в'їзд в країну.

Абрамович рятує яхту від санкцій: перегнав з Іспанії до Чорногорії 01
Абрамович рятує яхту від санкцій: перегнав з Іспанії до Чорногорії 02
Абрамович рятує яхту від санкцій: перегнав з Іспанії до Чорногорії 03
Абрамович рятує яхту від санкцій: перегнав з Іспанії до Чорногорії 04

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+9
*****, на вашого дебіла.Нахуй ця новина? Заїбали...,*****.Про Україну думайте!!!!краще.
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13.03.2022 06:00
+5
В Чорногорії тепер буде свій флот.
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13.03.2022 06:30
+5
Забігали таргани по кухні!
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13.03.2022 06:33
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*****, на вашого дебіла.Нахуй ця новина? Заїбали...,*****.Про Україну думайте!!!!краще.
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13.03.2022 06:00 Відповісти
В Чорногорії тепер буде свій флот.
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13.03.2022 06:30 Відповісти
Забігали таргани по кухні!
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13.03.2022 06:33 Відповісти
Кусок пластида и по яхте будет!
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13.03.2022 06:38 Відповісти
краще конфіскувати і продати, для нього не шкода коли затоплять, йому шкода, що хтось з того зиск має
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13.03.2022 07:16 Відповісти
будуть борознити !моря та акеяни" и приписки в них буде Папуа і острова Кука, дивіться, обережно, там можуть схавати без солі - аборигени сьели Рому.
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13.03.2022 06:56 Відповісти
От ми так спереживались за цей кусок заліза...
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13.03.2022 07:59 Відповісти
Вводить санкции против экипажей российских яхт и самолетов - запрет въезда в страны
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13.03.2022 08:35 Відповісти
А в чём проблема перехватить это корыто и выставить на продажу ?
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13.03.2022 09:22 Відповісти
И куда он ПОПЛЫВЁТ на это шикарной яхте?
В Ситвастополь или Наворасийск?
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13.03.2022 10:16 Відповісти
******** баски отплытие...🙄
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13.03.2022 10:54 Відповісти
 
 