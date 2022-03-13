Абрамович рятує яхту від санкцій: перегнав з Іспанії до Чорногорії. КАРТА

Яхту російського олігарха Романа Абрамовича, який потрапив під санкції через війну РФ з Україною, перегнали з порту Барселони до Тивату (Чорногорія).

Про це свідчать дані Marine Traffic, повідомляє Цензор.НЕТ.

Solaris - 139-метрова яхта вартістю близько 600 мільйонів доларів. Судно ходить під прапором Бермудів.

Оскільки Чорногорія не є членом Європейського Союзу, будь-які санкції ЄС в цій країні не є підставою для арешту судна.

Нагадаємо, санкції проти Абрамовича раніше запровадила Велика Британія. Лондон звинувачує російського олігарха в причетності до дестабілізації України, підриву і загрози територіальній її цілісності, суверенітету і незалежності.

Також читайте: Компанія Абрамовича у Лондоні впала на торгах після санкцій

Санкції включають заморозку активів, заборону на операції в Британії, а також заборону на в'їзд в країну.







