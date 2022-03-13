Тероборона знищила колону ворожої техніки на Київщині. ФОТО

За допомогою "Стугни" 112 окрема бригада знищила танки, БМП та БТР противника.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеграм-канал "Оперативний ЗСУ".

"112-а окрема бригада за допомогою "Стугни" знищила танки окупантів, бойові машини піхоти, бронетранспортери з особовим складом та броньований автомобіль", - йдеться у повідомленні.