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"Тепер працюватиме проти окупантів": воїни 10-ї ОГШБр захопили російський комплекс радіоелектронної боротьби. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Воїни 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади захопили російський комплекс радіоелектронної боротьби.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.
"За минулу добу Едельвейсам вдалося захопити комплекс РЕБ противника, який тепер буде працювати проти самих свинособак", - йдеться у повідомленні.
Де саме це сталося, не зазначається.
Топ коментарі
+20 Vladimir Longer
показати весь коментар13.03.2022 09:00
+16 Bob Fayn
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+12 Валдис Унар
показати весь коментар13.03.2022 09:01
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Чому на фотках зовсім немає снігу?
Може, це десь на півдні? Або фотки давніші.
"В Скадовске на сегодняшний день нет оккупационных войск, ситуация контролируемая. Работают коммунальные службы, есть газ, вода и свет. Есть связь, правда, с некоторыми перебоями. Работают у нас службы социального обеспечения, куда можно обращаться. Однако прошу обращаться действительно тех, кто остался без средств для существования и у кого действительно нет продуктов питания", - рассказал об обстановке в городе городской голова Скадовска.
Молодцы наши бойцы