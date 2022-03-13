"Тепер працюватиме проти окупантів": воїни 10-ї ОГШБр захопили російський комплекс радіоелектронної боротьби. ФОТОрепортаж

Воїни 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади захопили російський комплекс радіоелектронної боротьби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.

"За минулу добу Едельвейсам вдалося захопити комплекс РЕБ противника, який тепер буде працювати проти самих свинособак", - йдеться у повідомленні.

Де саме це сталося, не зазначається.

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