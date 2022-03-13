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авіація (631) Миколаївська область (643) обстріл (5981) ДСНС (2787)

Війська РФ здійснили авіаудари по Баштанці Миколаївської області, - ДСНС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

13 березня ворог продовжує обстрілювати житлові масиви. Вранці здійснено авіаудари по м. Баштанка Миколаївської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як повідомляється, в результаті цього пошкоджені житлові будинки по вул. Сазоненка. В одному з них знаходилися люди. Ціла родина зазнала жаху від "освободітельних действий руського мира". Жінка та дочка не травмувалися, а ось батько опинився під завалами.

"Рятувальники 7 державної пожежно-рятувальної частини 4 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Миколаївській області деблокували постраждалого. Бригадою швидкої медичної допомоги чоловіка доправлено до медичного закладу", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибухнула колона на мінах. Добре попрацювали за межами досяжності, - Кім про ситуацію в Миколаївській області

Війська РФ здійснили авіаудари по Баштанці Миколаївської області, - ДСНС 01
Війська РФ здійснили авіаудари по Баштанці Миколаївської області, - ДСНС 02
Війська РФ здійснили авіаудари по Баштанці Миколаївської області, - ДСНС 03
Війська РФ здійснили авіаудари по Баштанці Миколаївської області, - ДСНС 04

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Чоловік, якого витягли з-під завалів, вдруге народився
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13.03.2022 09:08 Відповісти
ТАК... це залякування населення для паніки
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13.03.2022 09:08 Відповісти
Доки це можна терпіть?
Коли нам Америка вже дасть пво і літаки?
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13.03.2022 09:09 Відповісти
коментар відмічено як спам
Мечтай .Байден лично блокирует передачу мигов Украине .Вот такой вот союзник
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13.03.2022 09:12 Відповісти
не дадут. Байден сдулся, боится упыря.. Скоро ни Рф-овская армия, ни армия США, а украинская армия будет самой сильной в мире. И НАТО не будет нужным.
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13.03.2022 09:22 Відповісти
АМЕРИКА МОЖЕ ПРОДАТИ НАМ ЛІТАКИ, А НЕ ПРОСТО ДАТИ
І ТОДІ ЦЕ БУДЕ НЕ ДОПОМОГА,ТА ПРОСТО БІЗНЕС.
і ніхто не знає скільки зараз мігів у України. якщо їх кількість збільшиться - про це ніхто не дізнається.
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13.03.2022 09:28 Відповісти
Ніхто нам нічого не винен! Допомагати одній з найкорумпованіших країн світу абсолютно котрпродуктивно! В нас зараз всі бігають і волають "Нато погане!" Замість того щоб задатись питанням що за останні вісім років було РЕАЛЬНО зроблено самими нами для нашої армії, крім пустих слів "армія, мова, віра" та "какаяразніца"! Ми всі з вами- дебіли нерозумні, і змінюватись навіть і не плануємо!
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13.03.2022 09:29 Відповісти
мстят за свой позор ******
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13.03.2022 09:13 Відповісти
Будь проклята зловонная Рашистская Федерация и гореть вам в пекле всем!
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13.03.2022 09:27 Відповісти
 
 