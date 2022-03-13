Внаслідок авіаудару військ РФ по Чернігову зруйновано 9-поверховий гуртожиток. Спалахнула пожежа. Попередньо, 1 людина загинула, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Війська РФ вчергове завдали авіаудару по Чернігову. Внаслідок цього сталося руйнування 9-поверхового гуртожитку з послідуючим горінням.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Чернігів. О 5:46 внаслідок авіаудару сталося руйнування з 2 по 9 поверх, з послідуючим горінням 9-поверхового гуртожитку. На місці пожежі працюють10 од. техніки та 48 чоловік особового складу, а також група піротехнічних робіт та підводного розмінування", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією 7 осіб врятовано, 1 людина загинула, 1 травмована. Роботи тривають. Інформація щодо загиблих і постраждалих уточнюється.

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