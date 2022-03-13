Суботник від українських силовиків: Ірпінь продовжують очищати від окупантів. ФОТОрепортаж

12 березня спецназ Головного управління розвідки МО у ході виконання завдання очистив один з парків м. Ірпінь від ворожих окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Facebook ГУР МО.

"Вчора спецназ ГУР МО провів суботник в одному з парків Ірпеня і почистив його від рашистів", - йдеться у повідомленні.













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