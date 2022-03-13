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Суботник від українських силовиків: Ірпінь продовжують очищати від окупантів. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

12 березня спецназ Головного управління розвідки МО у ході виконання завдання очистив один з парків м. Ірпінь від ворожих окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Facebook ГУР МО.

"Вчора спецназ ГУР МО провів суботник в одному з парків Ірпеня і почистив його від рашистів", - йдеться у повідомленні.

Суботник від українських силовиків: Ірпінь продовжують очищати від окупантів 01
Суботник від українських силовиків: Ірпінь продовжують очищати від окупантів 02
Суботник від українських силовиків: Ірпінь продовжують очищати від окупантів 03
Суботник від українських силовиків: Ірпінь продовжують очищати від окупантів 04
Суботник від українських силовиків: Ірпінь продовжують очищати від окупантів 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти зазнають важких втрат, намагаючись досягти успіху на одеському та маріупольському напрямках, - британська розвідка


Суботник від українських силовиків: Ірпінь продовжують очищати від окупантів 06
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Топ коментарі
+45
Слава Українським воїнам
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13.03.2022 11:02
+39
Щоб у Вас ручки не втомились, любі наші Захистники! Лупіть їх!
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13.03.2022 11:05
+33
Мля, Зяблицев загубив котомку прадіда, з якою тот на заробітки ходив в 19 ст.
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13.03.2022 11:07
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Слава Українським воїнам
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13.03.2022 11:02 Відповісти
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13.03.2022 11:02 Відповісти
Щоб у Вас ручки не втомились, любі наші Захистники! Лупіть їх!
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13.03.2022 11:05 Відповісти
Мля, Зяблицев загубив котомку прадіда, з якою тот на заробітки ходив в 19 ст.
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13.03.2022 11:07 Відповісти
Под поднимают настроение . Такая классная весна , а им хочется издохнуть в Украине , я действительно не понимаю зачем . Идите домой с оружием , и стреляйте всякую погань, что послала вас на война, в первую очередь загранотряды
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13.03.2022 11:12 Відповісти
Ja malasti neponial, na fatagrafijax emblemy ukrainskaj razvetki sto za ******?
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13.03.2022 11:15 Відповісти
Це на фото йде логотип розвідки
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13.03.2022 11:16 Відповісти
Водяний знак на фото.
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13.03.2022 11:20 Відповісти
Невдале розташування логотипу української розвідки.
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13.03.2022 11:21 Відповісти
По центру фото.
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13.03.2022 13:28 Відповісти
100%. Попервах показалось, что это надпись на сумке на первой фотке . Удивился. Много думал.
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14.03.2022 00:58 Відповісти
Колись буде Всеукраїнський "суботник"
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13.03.2022 11:45 Відповісти
ДОБРИЙ ТАКИЙ СУБОТНІК !)
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14.03.2022 07:05 Відповісти
 
 