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Ліквідовано ворожу ДРГ поблизу населеного пункту в районі ООС. Усіх диверсантів знищено, - Нацгвардія. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Військовослужбовці Національної гвардії України ліквідували диверсійно-розвідувальну групу противника поблизу одного із населених пунктів у районі проведення операції Операція об'єднаних сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Нацгвардії.

Як зазначається, усіх диверсантів було знищено. Окупанти мали при собі гранати, міни та зброю для здійснення своїх ворожих задумів і намагалися пройти до одного із населених пунктів.

Завдяки таким діям військовослужбовців НГУ, цей план ворога вдалося нейтралізувати. Гвардійці разом зі Збройними силами України та іншими складовими сектору безпеки і оборони продовжують захищати територіальну цілісність і суверенітет України на всіх напрямках.

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Ліквідовано ворожу ДРГ поблизу населеного пункту в районі ООС. Усіх диверсантів знищено, - Нацгвардія 01
Ліквідовано ворожу ДРГ поблизу населеного пункту в районі ООС. Усіх диверсантів знищено, - Нацгвардія 02
Ліквідовано ворожу ДРГ поблизу населеного пункту в районі ООС. Усіх диверсантів знищено, - Нацгвардія 03
Ліквідовано ворожу ДРГ поблизу населеного пункту в районі ООС. Усіх диверсантів знищено, - Нацгвардія 04
Ліквідовано ворожу ДРГ поблизу населеного пункту в районі ООС. Усіх диверсантів знищено, - Нацгвардія 05
Ліквідовано ворожу ДРГ поблизу населеного пункту в районі ООС. Усіх диверсантів знищено, - Нацгвардія 06
Ліквідовано ворожу ДРГ поблизу населеного пункту в районі ООС. Усіх диверсантів знищено, - Нацгвардія 07
Ліквідовано ворожу ДРГ поблизу населеного пункту в районі ООС. Усіх диверсантів знищено, - Нацгвардія 08

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+15
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

раSSія це імперія зла і брехні!!
раSSія країна терорист!
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13.03.2022 12:43
+15
Ну як вам це?
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13.03.2022 12:46
+10
Да расскажите уже Зеленскому, что у нас не "ООС" а полноценная война с рашкостаном!!!
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13.03.2022 12:55
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ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

раSSія це імперія зла і брехні!!
раSSія країна терорист!
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13.03.2022 12:43 Відповісти
А ви там в німеччинах коли підніметесь на боротьбу з фашистськими спонсорами прямо в німеччині, які прямо зараз фури з німецькою продукцією відпрвляють в фашистську росіюшку?
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13.03.2022 12:50 Відповісти
Коли ти, глиста, у військомат зайдеш! Бидлятина взяла за моду пердіти в диван й пити кров всім навколо!
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13.03.2022 12:55 Відповісти
Ну як вам це?
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13.03.2022 12:46 Відповісти
Судя по сводкам, это гнилое мясо уже и не подсчитывают.
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13.03.2022 12:50 Відповісти
Да расскажите уже Зеленскому, что у нас не "ООС" а полноценная война с рашкостаном!!!
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13.03.2022 12:55 Відповісти
ООС, як так розумію це на сході, а по факту то війна повномасштабна
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13.03.2022 20:13 Відповісти
трупов рашистских нужно и побольше, никакой пощады тварям.
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13.03.2022 13:19 Відповісти
Знищено...як гарно звучить...
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13.03.2022 13:41 Відповісти
Где тушки?
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13.03.2022 13:53 Відповісти
іди пошукай, як тобі треба
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13.03.2022 20:13 Відповісти
Скільки?
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13.03.2022 15:12 Відповісти
Не вживайте до країни агресора назву Росія, бо це наша назва - це басейн ріки Рось. Вони є Московія, а люди тамтешні - москалі, московити. Треба перейти до їхньої справжньої назви, бо інакше - це визнання своєї меншовартості, визнання-таки москалів нашим старшим братом. P.S. Нагадаю, що Греція відстояла свою назву Македонія за собою і тоді слов'янська країна обрала іншу назву - Північна Македонія. В нашому випадку потрібно НЕГАЙНО перейди на назву Московія, москалі / московити.
Це важливо і на польовому рівні, Простір з його законами за нами ретельно спостерігає.
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13.03.2022 21:31 Відповісти
ЭТО ХОРОШО !) ПУТИН БЕЗПРИЗОРНИКОВ ПЛОДИТ !!!
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14.03.2022 07:07 Відповісти
 
 