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Львівщина (1929) бомбардування (265) полігон (253) Козицький (108)

Ракетний удар по Яворівському полігону завдали з акваторії Чорного та Азовського морів, - Козицький. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські війська завдали ракетного удару по Яворівському полігону та Міжнародному центру миротворчості та безпеки у Львівській області з акваторії Чорного та Азовського морів. Ракети були запущені зі стратегічних бомбардувальників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.

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"Авіаудар було здійснено з акваторії Чорного і Азовського морів. Літаки підняли в аеропорту Саратова. Загалом окупанти випустили понад 30 ракет. Спрацювала українська система протиповітряної оборони. Частину ракет ми збили в повітрі", - зазначив він.

Читайте також: Обстріл Яворівського полігону - це сигнал для НАТО, - МВС України

Наслідки російського авіаудару:

Ракетний удар по Яворівському полігону завдали з акваторії Чорного та Азовського морів, - Козицький 01
Ракетний удар по Яворівському полігону завдали з акваторії Чорного та Азовського морів, - Козицький 02

Фото: Повернись живим.
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Топ коментарі
+28
Ну що ж, шукаймо засоби. Саратов так Саротов. Вони ж із собою не можуть своїх дружин та дітей у літаках возити?
Привіт Кучмі, су.ці яка передала наші стратегічні бомбордувальники Рашці, з яких вона тепер нищить наших людей.
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13.03.2022 13:46
+25
Хочеться спитать в Зеленського: "Де наші "Нептуни?
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13.03.2022 13:47
+16
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13.03.2022 13:48
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Жаль что Керченский мост нечем наверно **********
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13.03.2022 13:44 Відповісти
в нас лише авіація може дістати туди, або нептун.
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13.03.2022 14:02 Відповісти
дістати, то таке. там ПВО не гірша, ніж в Києві. Туди треба "табунами" ракети запускати", щоб щось влучило, а в нас їх на багато менше ніж в раші. та й гарантії немає, що мост пошкодиться так, що тяжко буде відновити.
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13.03.2022 15:46 Відповісти
И шо , Украина в ответ не бахнет по Ростову ?
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13.03.2022 13:44 Відповісти
Всему свое время.... СлаваУкраине!
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13.03.2022 13:45 Відповісти
Дочекаємось "свого часу" - коли Зеленський підпише з Путіним "мирний договор".
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13.03.2022 14:00 Відповісти
Ага. Скорее сейчас ЗЕ в ответ бахнет переговорами и компромисами с ******
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13.03.2022 13:54 Відповісти
на кордонах раші, білорусі та криму стоять с400, які путін туди перед війною підтягнув. Щоб щось попало треба масово запускати, а в нас стільки немає, та й результат потрапляння ракети в якийсь Саратов не змінить перебігу війни.
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13.03.2022 15:48 Відповісти
Ну що ж, шукаймо засоби. Саратов так Саротов. Вони ж із собою не можуть своїх дружин та дітей у літаках возити?
Привіт Кучмі, су.ці яка передала наші стратегічні бомбордувальники Рашці, з яких вона тепер нищить наших людей.
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13.03.2022 13:46 Відповісти
И шо? Это отменяет бардак, который устроило руководство полигона?
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13.03.2022 13:46 Відповісти
Цікаво, там що не має оповіщення? мінімум 500 км ракети пролетіли, 30 штук. ПП збивало, чого люди у казармах залишилися?
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13.03.2022 13:47 Відповісти
Пишуть, що було сповіщення.
А чи були бомбосховища?
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13.03.2022 13:48 Відповісти
Це взагалі піз.дец. У вас військовий об'єкт, сукупчення народу, ви знаєте, що у ворога є засоби для ураження і не передбачили бомбосховища???
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13.03.2022 13:50 Відповісти
Служил при совке в этом гарнизоне - по боевому сигналу часть должна была покинуть место дислокации в течении 30 минут - не было там ни каких убежищ. А вот кто во время войны оставил военных в казармах - это преступление.
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13.03.2022 14:02 Відповісти
та його можно було за день організувати. Не мають екскаватора і бетонних плит???
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13.03.2022 14:06 Відповісти
Я вообще не могу понять , почему у нас не хватает сил на всех направлениях, в том же Мариуполе коллапс, окружили, а на западной военные в казармах спят. Нет слов.
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13.03.2022 14:15 Відповісти
С 2019 года с ЗСУ уволилось порядка 70 тыс. военных. Ещё 10 тыс. признали непригодными. Некоторые боевые бригады были укомплектованы на 40% - это вопрос к верховному главнокомандующему. В этом центре проходили боевое слаживание пополнение для ЗСУ а потом на фронт.
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13.03.2022 14:25 Відповісти
...складається враження, що так задумано гланокомандующім, щоб по скоріш увідєть мір в глазах пуйла.
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13.03.2022 14:40 Відповісти
Хочеться спитать в Зеленського: "Де наші "Нептуни?
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13.03.2022 13:47 Відповісти
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13.03.2022 13:48 Відповісти
По кораблях, по мосту, по аеродромах.
Досить цілей?
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13.03.2022 14:02 Відповісти
В 2021 году в бюджете мо не заложили ни одного дивизиона Нептунов. К концу года ,что то там исправили и хотели в марте 2022 поставить в ЗСУ 3 дивизиона. Но по моему сейчас это не получится. А очень надо закрыть наше Чёрное Море.
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13.03.2022 14:29 Відповісти
Про що і мова: два з половиною роки у дупу!
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13.03.2022 15:43 Відповісти
ПКР «Нептун» - украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета, предназначенная для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн,
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13.03.2022 13:50 Відповісти
Если ниже ватерлинии то дейдвуд возрастает во много.
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13.03.2022 14:03 Відповісти
«Нептуни» під асфальтом і у баби Бені в кишені.
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13.03.2022 13:59 Відповісти
... заплановане знищення обороноздатності ВСУ протягом 2,5 років. А зараз записує відосіки про перемогу, але і далі повний саботаж в діях тільки слова.
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13.03.2022 14:43 Відповісти
Они же противокорабельные.
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13.03.2022 14:02 Відповісти
вси знаемо де
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13.03.2022 14:07 Відповісти
в асфальті
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13.03.2022 15:55 Відповісти
Уже второй раз солдаты как живые мишени. Неужели нельзя разместить ночовку в безопасном месте?
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13.03.2022 13:50 Відповісти
Утеплённые палатки , рассредоточенные в разных местах?
Да разве такое немыслимое новшество кому-то придёт в голову?
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13.03.2022 13:52 Відповісти
... ви думаєте біля цих палаток абізяна і падляк не захочуть зробити селфі з точними координатами?
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13.03.2022 14:46 Відповісти
Интересно какие ракеты запускали со стратегов-Х-101 или отданные Чучмой наши Х-55,переделанные под обычную боевую часть
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13.03.2022 13:51 Відповісти
В голові не укладається.
Компактне розміщення великої кількості особового складу під час війни в зоні ураження ворогом?
За таке судити треба!
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13.03.2022 13:51 Відповісти
в білорусі калібри закінчились, то вони вже калбіри з кораблів випускають.
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13.03.2022 13:51 Відповісти
Калибр основном морская система. с кораблей запускается.
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13.03.2022 14:04 Відповісти
Крім заголовків ще щось читаєте?
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13.03.2022 14:07 Відповісти
В білорусів є Іскандери, + підвезли точки У(з консервації).
Калібр є чисто морського базування ракета.
Є в роССії ще великий спектр ракет повітря-земля, які можуть нести як су24/27/30/34/35, міг29/35, так стратегічні бомбардувальники ту 22м, ту 144, ту 95 не входячи в зону нашого ппо .
Тещо ми хоч якось збиваємо ці ракети це вже є чюдо.
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13.03.2022 14:10 Відповісти
роSSія = терроризм! саратов, вибачай, але й ти будеш горіти в пеклі!
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13.03.2022 13:55 Відповісти
Моє звернення до Президента Зеленського: терміново приберіть з посад ***** ідіотів Подоляка і Арахамію. Хоча краще було б іх розстріляти, воєнний же час, пане Президент.
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13.03.2022 14:09 Відповісти
... та ви що, ето ж лучші радники та переговорники по-сумісництву, бо на основній роботі вони в фсб.
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13.03.2022 14:49 Відповісти
Пустіть Арахамію з Подоляком на інші полігони..нехай там зроблять фотосесію і чекайте нових ударів!
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13.03.2022 14:09 Відповісти
А то ніхто не знає що там полігон, зайди на гугл мапу та подивись
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13.03.2022 14:34 Відповісти
батьки в Новояворівську живуть, бачили,як спалахи перехоплених ракет відбивалися на 19му домі, це в Старичах маскалі гатили
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13.03.2022 14:15 Відповісти
А,єРМАКА ЗАБУЛИ.Вони ж як сталін,до останньої хвилини по його словам не вірили,що кацапія нападе.США,Пентагон їм втлумачував,що буде вторгнення,а вони про шашлики і вихідні.Байден сповістив,що на протязі 48 годин буде війна,а вони,що в них своя розвідка не гірша,чим в них.Зараз не доречно,,,,але болить до сказу.За два роки 25 мілліардів доларів в дороги закопали.А за словами конструктора КБ луч,вони могли б не 3 ракети в місяць випускати,а 35 шт,при нормальному фінансуванні.Герої це весь Український народ,який встав на захист.е НАТО і ЄС,і Британія,які надають патрони снаряди,джавеліни стінгери,хавели,панцирфауст.Бо внас ні одного патронного заводу з 2014 року не збудовано.Так,що якби не союзники то стріляли би тільки з рогаток.
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13.03.2022 14:25 Відповісти
Чому не були побудовані бомбосховища на усіх військових полігонах за часів самостійної України???Треба СПИТАТИ з усіх президентів України!!!…
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13.03.2022 14:37 Відповісти
Чому не відпрацювала ППО?
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13.03.2022 15:06 Відповісти
По перше! Не з Саратова, а з Энгельса. Там база дальньої авіаціі РФ. Саме туди перелетіли літаки стратегічної авіації, передані КУчмою в 2008му, здається! (****, ДАНИЛОВИЧ, ЯК ТОБІ СПИТЬСЯ!???) З 1991го РФ збудувала ТІЛЬКИ ОДИН!! ТУ-160й. А цей гандон віддав більше чим мала Россія! І разом з літаками віддані все що тепер падає на голову українцям. А стратегічна авіація України була ліквідована.
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13.03.2022 21:23 Відповісти
 
 