Ракетний удар по Яворівському полігону завдали з акваторії Чорного та Азовського морів, - Козицький. ФОТО

Російські війська завдали ракетного удару по Яворівському полігону та Міжнародному центру миротворчості та безпеки у Львівській області з акваторії Чорного та Азовського морів. Ракети були запущені зі стратегічних бомбардувальників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.

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"Авіаудар було здійснено з акваторії Чорного і Азовського морів. Літаки підняли в аеропорту Саратова. Загалом окупанти випустили понад 30 ракет. Спрацювала українська система протиповітряної оборони. Частину ракет ми збили в повітрі", - зазначив він.

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Наслідки російського авіаудару:





Фото: Повернись живим.