Ракетний удар по Яворівському полігону завдали з акваторії Чорного та Азовського морів, - Козицький. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські війська завдали ракетного удару по Яворівському полігону та Міжнародному центру миротворчості та безпеки у Львівській області з акваторії Чорного та Азовського морів. Ракети були запущені зі стратегічних бомбардувальників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.
"Авіаудар було здійснено з акваторії Чорного і Азовського морів. Літаки підняли в аеропорту Саратова. Загалом окупанти випустили понад 30 ракет. Спрацювала українська система протиповітряної оборони. Частину ракет ми збили в повітрі", - зазначив він.
Наслідки російського авіаудару:
Фото: Повернись живим.
Топ коментарі
+28 SergTranscarpathian
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+25 Ua_analytic
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+16 SergTranscarpathian
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Привіт Кучмі, су.ці яка передала наші стратегічні бомбордувальники Рашці, з яких вона тепер нищить наших людей.
А чи були бомбосховища?
Досить цілей?
Да разве такое немыслимое новшество кому-то придёт в голову?
Компактне розміщення великої кількості особового складу під час війни в зоні ураження ворогом?
За таке судити треба!
Калібр є чисто морського базування ракета.
Є в роССії ще великий спектр ракет повітря-земля, які можуть нести як су24/27/30/34/35, міг29/35, так стратегічні бомбардувальники ту 22м, ту 144, ту 95 не входячи в зону нашого ппо .
Тещо ми хоч якось збиваємо ці ракети це вже є чюдо.