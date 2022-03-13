Під Києвом кожен російський танк зустріне свій український Javelin, – командувач оборони Сирський. ФОТО

Командувач оборони Києва генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що на підступах до Києва кожен російський танк зустріне свій український Джавелін.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗСУ, про це заявив Командувач Сухопутних військ — командувач оборони Києва генерал-полковник Олександр Сирський.

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"Сирський продовжує перевіряти готовність позицій захисників столиці до зустрічі з ворогом", - ідеться у повідомленні.

У пресслужбі Сухопутних військ інформують, що "на південному напрямку передмістя столиці підрозділи сил оборони продовжують облаштовувати фортифікаційні та інженерні споруди для можливості гідно та несподівано зустріти російського окупанта".

Командири підрозділів обговорили з командувачем оборони Києва можливі варіанти посилення в обладнанні позицій, щоб бути готовими до імовірних дій ворога.





За словами Сирського, "незважаючи на усі свої невдачі в атакувальних діях, російсько-окупаційні війська не припинять спроб взяти столицю в облогу"

"Ми цього їм не дозволимо зробити. Тут кожен російський танк зустріне свій український Джавелін", - наголосив командувач.

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