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Київ (13848) оборона (1227) Олександр Сирський (206)

Під Києвом кожен російський танк зустріне свій український Javelin, – командувач оборони Сирський. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Командувач оборони Києва генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що на підступах до Києва кожен російський танк зустріне свій український Джавелін.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗСУ, про це заявив Командувач Сухопутних військ — командувач оборони Києва генерал-полковник Олександр Сирський.

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"Сирський продовжує перевіряти готовність позицій захисників столиці до зустрічі з ворогом", - ідеться у повідомленні.

Під Києвом кожен російський танк зустріне свій український Javelin, – командувач оборони Сирський 01

У пресслужбі Сухопутних військ інформують, що "на південному напрямку передмістя столиці підрозділи сил оборони продовжують облаштовувати фортифікаційні та інженерні споруди для можливості гідно та несподівано зустріти російського окупанта".

Командири підрозділів обговорили з командувачем оборони Києва можливі варіанти посилення в обладнанні позицій, щоб бути готовими до імовірних дій ворога.

Під Києвом кожен російський танк зустріне свій український Javelin, – командувач оборони Сирський 02
Під Києвом кожен російський танк зустріне свій український Javelin, – командувач оборони Сирський 03

За словами Сирського, "незважаючи на усі свої невдачі в атакувальних діях, російсько-окупаційні війська не припинять спроб взяти столицю в облогу"

"Ми цього їм не дозволимо зробити. Тут кожен російський танк зустріне свій український Джавелін", - наголосив командувач.

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Під Києвом кожен російський танк зустріне свій український Javelin, – командувач оборони Сирський 04
Під Києвом кожен російський танк зустріне свій український Javelin, – командувач оборони Сирський 05
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Топ коментарі
+29
Ничего панове, не поделаешь ,ВСЕХ кацапских оккупантов нам придётся УБИТЬ и мы УБЬЁМ !
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13.03.2022 14:39
+12
бродил по говносми. показать свои "успехи" не могут. показывают солдат всу в действии, а озвучивают, как будто это их пазломяско так ведёт бои. парашники то не знают, что кадры из украинских медиа спижжены, как и всё остальное в их бебенях.
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13.03.2022 14:46
+11
Танька Чорновил уже 2-й танк подбила! Знай наших!
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13.03.2022 14:50
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А лучше Стугну.
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13.03.2022 14:37 Відповісти
Ничего панове, не поделаешь ,ВСЕХ кацапских оккупантов нам придётся УБИТЬ и мы УБЬЁМ !
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13.03.2022 14:39 Відповісти
Мариуполю бы помогли... ((
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13.03.2022 14:41 Відповісти
если смотреть стратегически из нынешнего положения-мариуполю может помочь только удар с севера ,иначе он будет потерян в течение 7-10 дней
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13.03.2022 14:46 Відповісти
або удар що поставить під загрозу тих, хто оточив Маріуполь...
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13.03.2022 14:59 Відповісти
який север, якщо Волноваха захоплена?
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13.03.2022 15:34 Відповісти
бродил по говносми. показать свои "успехи" не могут. показывают солдат всу в действии, а озвучивают, как будто это их пазломяско так ведёт бои. парашники то не знают, что кадры из украинских медиа спижжены, как и всё остальное в их бебенях.
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13.03.2022 14:46 Відповісти
Танька Чорновил уже 2-й танк подбила! Знай наших!
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13.03.2022 14:50 Відповісти
Ссылку на источник.Ранее говорили ,что она рсзо какое то подбила ,а не танк
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13.03.2022 14:53 Відповісти
Источник корреспондент и она сама, только что интервью было с ней.
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13.03.2022 14:55 Відповісти
пусковую установку 9К57 заптурила в кабину.
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13.03.2022 15:08 Відповісти
Командиры кацапских подразделений не доводят д личного состава информацию о наличии ПТРК у каждого взвода ВСУ, НГУ или ТрО. И кацапы даже не подозревают, от чего горят их мотолыги, танки и БРДМы. В своих телефонных разговорах они продолжат обсуждать с родственниками боевые выплаты, "ветеранку", и сроки предстоящей предположительной ротации 17-го марта. Оптимизм овец, толпящихся в убойном загоне.
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13.03.2022 14:53 Відповісти
Десь 20 почнуть підозрювати, що щось пішло не так.
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13.03.2022 17:17 Відповісти
Можна навіть два. Щоб не розслаблялись.
Але треба і з іншими областями ділитись.
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13.03.2022 15:04 Відповісти
Романтічєскоє свіданіє
- Я до тебе приїду
- Та ні, це я лечу до тебе на крилах
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13.03.2022 15:19 Відповісти
 
 