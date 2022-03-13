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Оборонці Чернігова за два дні знищили близько 80 одиниць техніки окупантів та ліквідували ворожу ДРГ, - ОК "Північ". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

За минулі дві доби оборонці Чернігова знищили значну кількість ворожої техніки на околицях міста та в прилеглих селах району. Зокрема артилерійськими підрозділами військ ОК "Північ" розбито до 80 одиниць техніки, яка намагалася форсувати річку для просування в київському напрямку, чим значно порушили їхні плани.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".

У ніч з 11 на 12 березня розбита колона техніки 228 мотострілкового полку 90 танкової дивізії збройних сил російської федерації, яка б мала забезпечувати логістику ворога. Два дні палали у вогні автомобілі з паливом, боєприпасами та озброєнням.

Вправними діями підрозділів ОК "Північ" розбита бригадно-тактична група того ж полку, яка намагалася блокувати Чернігів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Авіаудар по Чернігову: одна людина загинула, ще одна - травмована. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На околицях обласного центру українські військові виявили та знищили два командно-спостережні пункти БТГр противника зі складу 35 омсбр (м. Алейськ, Алтайський край).

Крім того, оборонцям Чернігова вдалося ліквідувати ворожу диверсійно-розвідувальну групу.

Також дивіться: Внаслідок авіаудару військ РФ по Чернігову зруйновано 9-поверховий гуртожиток. Спалахнула пожежа. Попередньо, 1 людина загинула, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Попри все, ворог продовжує завдавати авіа- та ракетні удари по цивільних об’єктах та житлових будинках Чернігова, вбиває мирне населення, руйнує житло, незважаючи на Міжнародне право та правила ведення бойових дій.

Оборонці Чернігова за два дні знищили близько 80 одиниць техніки окупантів та ліквідували ворожу ДРГ, - ОК Північ 01
Оборонці Чернігова за два дні знищили близько 80 одиниць техніки окупантів та ліквідували ворожу ДРГ, - ОК Північ 02
Оборонці Чернігова за два дні знищили близько 80 одиниць техніки окупантів та ліквідували ворожу ДРГ, - ОК Північ 03
Оборонці Чернігова за два дні знищили близько 80 одиниць техніки окупантів та ліквідували ворожу ДРГ, - ОК Північ 04
Оборонці Чернігова за два дні знищили близько 80 одиниць техніки окупантів та ліквідували ворожу ДРГ, - ОК Північ 05
Оборонці Чернігова за два дні знищили близько 80 одиниць техніки окупантів та ліквідували ворожу ДРГ, - ОК Північ 06
Оборонці Чернігова за два дні знищили близько 80 одиниць техніки окупантів та ліквідували ворожу ДРГ, - ОК Північ 07
Оборонці Чернігова за два дні знищили близько 80 одиниць техніки окупантів та ліквідували ворожу ДРГ, - ОК Північ 08
Оборонці Чернігова за два дні знищили близько 80 одиниць техніки окупантів та ліквідували ворожу ДРГ, - ОК Північ 09
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Топ коментарі
+18
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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13.03.2022 15:05
+15
СМЕРТЬ кацапским оккупантам ! Только ЛЮТАЯ СМЕРТЬ !
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13.03.2022 15:08
+11
ще б їх довбані літаки не змогли би в повітря підніматися, щоб вони курви попадали.
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13.03.2022 15:07
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Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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13.03.2022 15:05 Відповісти
ще б їх довбані літаки не змогли би в повітря підніматися, щоб вони курви попадали.
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13.03.2022 15:07 Відповісти
У Чернігові літаки рашистів стали літати вище дії переносного ППО українців і скидати бомби як прийдеться.
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13.03.2022 15:48 Відповісти
СМЕРТЬ кацапским оккупантам ! Только ЛЮТАЯ СМЕРТЬ !
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13.03.2022 15:08 Відповісти
я бы снес этот пост
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13.03.2022 15:13 Відповісти
Всім українцям не подобаються москалі, а я їх люблю, особливо - москалик гарячого копчення.
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13.03.2022 15:15 Відповісти
Це добрі новини ,бийте рашиську мерзоту.Слава ЗСУ.
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13.03.2022 15:38 Відповісти
Нашестя клятих москалів назвав приходом "русского мира" Гундяєв - Кирило. Чого ж зараз мовчить російська православна церква, коли кляті москалі вбивають таких же православних, як і вони, нищать церкви, руйнують міста ? Чи у них Бог інший ?
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13.03.2022 16:44 Відповісти
ПУТИН ЖОПУ ПОДСТАВЛЯЕТ СИ ДЗЕНЬПИНУ !)
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14.03.2022 07:09 Відповісти
ЯВНЫЙ ПДР !!!
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14.03.2022 07:09 Відповісти
 
 