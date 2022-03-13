Оборонці Чернігова за два дні знищили близько 80 одиниць техніки окупантів та ліквідували ворожу ДРГ, - ОК "Північ". ФОТОрепортаж

За минулі дві доби оборонці Чернігова знищили значну кількість ворожої техніки на околицях міста та в прилеглих селах району. Зокрема артилерійськими підрозділами військ ОК "Північ" розбито до 80 одиниць техніки, яка намагалася форсувати річку для просування в київському напрямку, чим значно порушили їхні плани.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".

У ніч з 11 на 12 березня розбита колона техніки 228 мотострілкового полку 90 танкової дивізії збройних сил російської федерації, яка б мала забезпечувати логістику ворога. Два дні палали у вогні автомобілі з паливом, боєприпасами та озброєнням.

Вправними діями підрозділів ОК "Північ" розбита бригадно-тактична група того ж полку, яка намагалася блокувати Чернігів.

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На околицях обласного центру українські військові виявили та знищили два командно-спостережні пункти БТГр противника зі складу 35 омсбр (м. Алейськ, Алтайський край).

Крім того, оборонцям Чернігова вдалося ліквідувати ворожу диверсійно-розвідувальну групу.

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Попри все, ворог продовжує завдавати авіа- та ракетні удари по цивільних об’єктах та житлових будинках Чернігова, вбиває мирне населення, руйнує житло, незважаючи на Міжнародне право та правила ведення бойових дій.

















