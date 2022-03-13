Російські окупанти вистрілили з Точки-У в напрямку мирного населення Авдіївської громади. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

13 березня близько 15:00 росіяни вистрілили з Точки-У в напрямку мирного населення Авдіївської громади. На щастя, постраждалих та руйнувань немає.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

Окрім Авдііївки продовжуються обстріли в Очеретинській громаді: багато пошкоджених будинків у Кам'янці, точну інформацію поки що встановити неможливо. Без електрики залишається Верхньоторецьке - високовольтну лінію там пошкодили напередодні.

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