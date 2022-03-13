Киянин видавав себе за жінку, щоб перетнути кордон із Румунією, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
На кордоні затримали мешканця Києва у жіночому вбранні, який намагався незаконно перетнути кордон із Румунією.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба Україна, передає Цензор.НЕТ.
"На кордоні затримали чоловіка у жіночому вбранні. Видавав себе за жінку та намагався незаконно перетнути кордон у пункті пропуску "Порубне" житель столиці. Чоловік взяв свою неповнолітню дитину та надав на прикордонний контроль паспорт своєї дружини. Проте інспекторка прикордонного контролю Чернівецького загону відразу викрила такий задум 30-річного чоловіка. Не допомогли киянину і макіяж та перука, яку він вдягнув на себе. Як з’ясувалося, таким чином громадян України намагався уникнути мобілізації до війська. Тепер горе-ухилянту доведеться відповідати по закону, адже прикордонники направили повідомлення до поліції за ознаками злочину, передбаченого ст. 336 ККУ "Ухилення від призову за мобілізацією", а також притягнули чоловіка до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону", - йдеться у повідомленні.
"Ще 11 ухилянтів затримали прикордонники Могилів-Подільського на Вінниччині. Українці прибули з різних регіонів України та планували дістатись до Молдови поза пунктами пропуску через Дністер. Усі порушники були затримані в адміністративному порядку за ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Також їх буде передано до поліції для подальших правових рішень", - додали у відомстві.
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Международное куколдское сообщество не одобрит дискриминаций
- а я не монахиня, я водитель автобуса
Крик из палаты:
-- Я посланник Бога!
И крик из другой:
-- Я никого не посылал!
- Мужчина, ну раз уж вы лежите на мне, так хоть двигайтесь!
(пока он еще есть)
стараться чем то помочь жить
нахрен так позорно пытались границу пройти?
их даже власть зели не устроила
с 14го года говорили что они на донбассе не остановятся
не надо власть ругать
это все равно произошло бы когда-нибудь
у них сейчас не 40е годы
миллионами они толпами не пойдут в армию
Правильная мысль всех на фронт, и освободить границы с ЕС, как воевать так гражданских без опыта, а эти в полном обмундировании развлекаются.
очереди в развлекалово не наблюдаю
бред
придёшь в чувство - спроси у лечащего что такое прокси
Пусть там ловят ряженых.
Их 30 тыс, пузаны с таможни животами будут давить руzких.
Відправляти їх на бесплатні роботи до підприємств де нехватає працівників нехай працюють в тилу....