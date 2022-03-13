Киянин видавав себе за жінку, щоб перетнути кордон із Румунією, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

На кордоні затримали мешканця Києва у жіночому вбранні, який намагався незаконно перетнути кордон із Румунією.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба Україна, передає Цензор.НЕТ.

"На кордоні затримали чоловіка у жіночому вбранні. Видавав себе за жінку та намагався незаконно перетнути кордон у пункті пропуску "Порубне" житель столиці. Чоловік взяв свою неповнолітню дитину та надав на прикордонний контроль паспорт своєї дружини. Проте інспекторка прикордонного контролю Чернівецького загону відразу викрила такий задум 30-річного чоловіка. Не допомогли киянину і макіяж та перука, яку він вдягнув на себе. Як з’ясувалося, таким чином громадян України намагався уникнути мобілізації до війська. Тепер горе-ухилянту доведеться відповідати по закону, адже прикордонники направили повідомлення до поліції за ознаками злочину, передбаченого ст. 336 ККУ "Ухилення від призову за мобілізацією", а також притягнули чоловіка до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону", - йдеться у повідомленні.

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"Ще 11 ухилянтів затримали прикордонники Могилів-Подільського на Вінниччині. Українці прибули з різних регіонів України та планували дістатись до Молдови поза пунктами пропуску через Дністер. Усі порушники були затримані в адміністративному порядку за ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Також їх буде передано до поліції для подальших правових рішень", - додали у відомстві.







