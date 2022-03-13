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Захисники України зруйнували понтонну переправу військ РФ в районі Гостомеля. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ намагалися навести понтонні переправи в районі Гостомеля на Київщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сухопутніх військ ЗСУ.

"В районі Гостомелю орки вирішили навести понтонні переправи. Наші козаки їх трохи підсмажили. Слава Нації. Смерть ворогам", - йдеться у повідомленні.

Захисники України зруйнували понтонну переправу військ РФ в районі Гостомеля 01

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+74
У кацапов должна быть одна переправа - НА ТОТ СВЕТ !
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13.03.2022 16:41
+57
****** окупантів, немає їм прощення
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13.03.2022 16:40
+26
Харон - лучший паромщик для парашников.
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13.03.2022 16:44
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****** окупантів, немає їм прощення
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13.03.2022 16:40 Відповісти
У кацапов должна быть одна переправа - НА ТОТ СВЕТ !
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13.03.2022 16:41 Відповісти
і в кожного монетка для Харона
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13.03.2022 17:18 Відповісти
Велике руйнівництво!
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13.03.2022 16:41 Відповісти
Мені кацапа "well done", будь ласка.
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13.03.2022 16:41 Відповісти
Кожному козломордому роздати по квитку на концерт Кобздоха.
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13.03.2022 16:42 Відповісти
😌 Супер
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13.03.2022 17:47 Відповісти
Харон - лучший паромщик для парашников.
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13.03.2022 16:44 Відповісти
У 1941 році там навіть гітлер зі своєю армією влітку пройти не зміг на Київ! А ***** у Гітлера ще вчитись і вчитись. Навіть якби вони річку перелізли, далі кілометр пойми суцільний торф з водою. Там вся орда і застрягла б. Та вони і річку не перелізуть.
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13.03.2022 16:51 Відповісти
У кацапов вся армия в принципе меньше, чем количество штурмующих в 41 немцев Киев. Но опять же, тогда Киев обороняло 600 тысяч человек.
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13.03.2022 16:54 Відповісти
В таким місцях в козаки-розбійники можна грати до бескінечності.
Смерть ворогам!
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13.03.2022 16:56 Відповісти
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13.03.2022 17:10 Відповісти
вдає ніби спить
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13.03.2022 17:20 Відповісти
Прикидаеться мерзотник
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13.03.2022 18:06 Відповісти
"Эта фэйк !" На фото украинская модель, форму сняли с других зажмуренных "асвабодителей".
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13.03.2022 18:28 Відповісти
і ваще ета манікен пєрєадєтьій
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13.03.2022 20:15 Відповісти
Вважав, Вважаю та буду Вважати великою помилкою - витрачати час на пояснення народу ЕрЕфії - щоби вони одумалися та щось почали робити ....
сам неодноразово намагався - пояснити та показати звірства близьким з ЕрЕфії - розумію що,
вони усі вже нас Українців - похоронили !
Уся без виключень вата - вже не бачить на "своїх" нафантазованих картах такої держави як Україна.
На жаль, їх треба буде нищити УСІХ !!!
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13.03.2022 21:38 Відповісти
 
 