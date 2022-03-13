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Захисники України зруйнували понтонну переправу військ РФ в районі Гостомеля. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ намагалися навести понтонні переправи в районі Гостомеля на Київщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сухопутніх військ ЗСУ.
"В районі Гостомелю орки вирішили навести понтонні переправи. Наші козаки їх трохи підсмажили. Слава Нації. Смерть ворогам", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+74 Мистер Икс 00711c20
показати весь коментар13.03.2022 16:41
+57 jura bucaphalus
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+26 Fjall_Raven
показати весь коментар13.03.2022 16:44
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Смерть ворогам!
сам неодноразово намагався - пояснити та показати звірства близьким з ЕрЕфії - розумію що,
вони усі вже нас Українців - похоронили !
Уся без виключень вата - вже не бачить на "своїх" нафантазованих картах такої держави як Україна.
На жаль, їх треба буде нищити УСІХ !!!