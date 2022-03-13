Захисники України зруйнували понтонну переправу військ РФ в районі Гостомеля. ФОТО

Війська РФ намагалися навести понтонні переправи в районі Гостомеля на Київщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сухопутніх військ ЗСУ.

"В районі Гостомелю орки вирішили навести понтонні переправи. Наші козаки їх трохи підсмажили. Слава Нації. Смерть ворогам", - йдеться у повідомленні.

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