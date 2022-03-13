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війна (56544) ракети (2815) ДСНС (4463) Малин (8)

Житловий будинок та будівля дитсадка пошкоджені в Малині внаслідок падіння уламків російської ракети, - ДСНС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

О 15:15 13 березня у м. Малин Коростенського району Житомирської області внаслідок падіння уламків ракети пошкоджено 1 житловий будинок та будівля ДНЗ №8.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Загиблих та травмованих немає. Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучено 2 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу 13 ДПРЧ 3 ДПРЗ", - йдеться у повідомленні.

Житловий будинок та будівля дитсадка пошкоджені в Малині внаслідок падіння уламків російської ракети, - ДСНС 01
Житловий будинок та будівля дитсадка пошкоджені в Малині внаслідок падіння уламків російської ракети, - ДСНС 02
Житловий будинок та будівля дитсадка пошкоджені в Малині внаслідок падіння уламків російської ракети, - ДСНС 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок авіаудару військ РФ по Малину загинули 5 осіб, двоє з них - діти, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
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Сам Малин районний центр, довбані ви журналізди!
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13.03.2022 17:30 Відповісти
Вже не райцентр.
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13.03.2022 17:32 Відповісти
Бовдуре ! з яких пір він рай центр ????
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13.03.2022 17:53 Відповісти
Напевно був, до укрупнення...
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13.03.2022 17:32 Відповісти
Издержки войны ,что тут поделаешь
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13.03.2022 17:33 Відповісти
Під час війни не можна давати таку інформацію в ЗМІ. По місцю падіння ракети легко визначити де вона була підбита і, далі- місце знаходження ЗРК. Той , хто не розуміє цього- просто "корисний ідіот". Так що коли прилетить щось для знищення позиції ППО - знайте кому дякувати:- малинському ДСНС та журналістам Цензор.
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13.03.2022 18:36 Відповісти
 
 