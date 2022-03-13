У Сєверодонецьку, Рубіжному та Попасній горять десятки будинків, є постраждалі, рятувальники працюють без зупинки, - Гайдай. ФОТОрепортаж

У Сєверодонецьку, Рубіжному та Попасній палають десятки будинків, є постраждалі, рятувальники працюють без зупинки.

Про це очільник Луганщини Сергій Гайдай повідомив увечері 13 березня, інформує Цензор.НЕТ.

"Через обстріли російської армії у Сєверодонецьку сьогодні горіли десятки житлових квартир, будівля професійного училища. А з самого ранку бойовики обстріляли Христо-Різдвяний кафедральний собор", - зазначив Гайдай.

У Рубіжному внаслідок обстрілу сталося загоряння гаражів, приватних будинків, перебито газопровід.

Також повідомляється, що у Попасній також зайнялися житлові будинки, гаражі та вагоноремонтний завод.













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Наразі тривають обстріли міста Золоте та села Тошківка.

Інформація про постраждалих громадян та руйнування уточнюється.