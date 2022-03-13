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У Сєверодонецьку, Рубіжному та Попасній горять десятки будинків, є постраждалі, рятувальники працюють без зупинки, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Сєверодонецьку, Рубіжному та Попасній палають десятки будинків, є постраждалі, рятувальники працюють без зупинки.

Про це очільник Луганщини Сергій Гайдай повідомив увечері 13 березня, інформує Цензор.НЕТ.

"Через обстріли російської армії у Сєверодонецьку сьогодні горіли десятки житлових квартир, будівля професійного училища. А з самого ранку бойовики обстріляли Христо-Різдвяний кафедральний собор", - зазначив Гайдай.

У Рубіжному внаслідок обстрілу сталося загоряння гаражів, приватних будинків, перебито газопровід.

Також повідомляється, що у Попасній також зайнялися житлові будинки, гаражі та вагоноремонтний завод.

У Сєверодонецьку, Рубіжному та Попасній горять десятки будинків, є постраждалі, рятувальники працюють без зупинки, - Гайдай 01
У Сєверодонецьку, Рубіжному та Попасній горять десятки будинків, є постраждалі, рятувальники працюють без зупинки, - Гайдай 02
У Сєверодонецьку, Рубіжному та Попасній горять десятки будинків, є постраждалі, рятувальники працюють без зупинки, - Гайдай 03
У Сєверодонецьку, Рубіжному та Попасній горять десятки будинків, є постраждалі, рятувальники працюють без зупинки, - Гайдай 04
У Сєверодонецьку, Рубіжному та Попасній горять десятки будинків, є постраждалі, рятувальники працюють без зупинки, - Гайдай 05
У Сєверодонецьку, Рубіжному та Попасній горять десятки будинків, є постраждалі, рятувальники працюють без зупинки, - Гайдай 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстрілами зривають евакуацію мешканців Луганщини, - Гайдай

Наразі тривають обстріли міста Золоте та села Тошківка.

Інформація про постраждалих громадян та руйнування уточнюється.

Автор: Ірина Дашківська
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И в Рубежном нет ни света, ни газа, ни тепла, ни связи!
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13.03.2022 17:52 Відповісти
Сегодня вроде бы дали "зеленый коридор" из Северодонецка и Лисичанска з9.00 до 21.00.
В Северодонецк связь есть, но плохая, прерывистая.
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13.03.2022 20:18 Відповісти
руцкий мир пришел - открывайте окна-двери - влетит снарядом!
асабадили значит от нациков и Попасную и Рубежное и Северодонецк... твари ублюдочные...
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13.03.2022 17:57 Відповісти
Уже просто закончились слова и нервы...
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13.03.2022 17:58 Відповісти
Отослал жалобу.
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13.03.2022 18:26 Відповісти
Мій племінник з Франківська поїхав із мамою та сестрою до Німеччини, йому 12 років. Гуляв із мамою містом, то зачув російську мову, мені розповіда: "як зачув ту наглу й пихату балаканину, то захотілось кинутись та вчепитсь гаду у горлянку зубами!"... Й це сказала дитина, яка взагалі не була під обстрілами...
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13.03.2022 21:22 Відповісти
 
 