Масові мітинги проти війни в Україні прокотилися Європою. У Берліні вийшло щонайменше 20 тисяч людей. ФОТО

По всій Європі 13 березня 2022 року проходять масові мітинги проти війни в Україні за участю десятків тисяч людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ABC News.

В одному лише Берліні тисячі людей вийшли на мітинг проти війни Путіна в Україні. Учасники мітингу пройшли від центральної площі міста Александерплац до національного символу Німеччини – Бранденбурзьких воріт. Також протестувальники пройшлися біля російського посольства в Німеччині.

Фото: REUTERS

Люди тримали в руках українські прапори і транспаранти з написами "Зупиніть Путіна, зупиніть війну", "Закрийте небо, а не очі", "Врятуйте українських дітей, закрийте небо", "Путін = вбивця", "Мир і солідарність для людей в Україні", "Німеччина, допоможи Україні – зупини війну".

Поліція заявила, що на акції були присутні 20 000 - 30 000 людей. Альянс організаторів профспілок, церков, ініціатив із захисту довкілля та груп світу назвав кількість учасників у 60 000 осіб.





















Також повідомляється, що мітинги проти війни сьогодні проходять у Варшаві, Лондоні, Мадриді, Франкфурті, Гамбурзі, Штутгарті та інших містах Європи.

Одночасно антивоєнні акції проходять сьогодні і в Росії, але це в основному поодинокі пікети, більшість учасників яких жорстко затримують ОМОНівці. За даними ОВС-Інфо, станом на 16:21 за київським часом 13 березня було затримано понад 658 осіб у 35 містах Росії. Найбільше – щонайменше 297 затриманих – було в Москві.