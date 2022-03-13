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Масові мітинги проти війни в Україні прокотилися Європою. У Берліні вийшло щонайменше 20 тисяч людей. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном Війна в Україні

По всій Європі 13 березня 2022 року проходять масові мітинги проти війни в Україні за участю десятків тисяч людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ABC News.

В одному лише Берліні тисячі людей вийшли на мітинг проти війни Путіна в Україні. Учасники мітингу пройшли від центральної площі міста Александерплац до національного символу Німеччини – Бранденбурзьких воріт. Також протестувальники пройшлися біля російського посольства в Німеччині.

Масові мітинги проти війни в Україні прокотилися Європою. У Берліні вийшло щонайменше 20 тисяч людей 01

Фото: REUTERS

Люди тримали в руках українські прапори і транспаранти з написами "Зупиніть Путіна, зупиніть війну", "Закрийте небо, а не очі", "Врятуйте українських дітей, закрийте небо", "Путін = вбивця", "Мир і солідарність для людей в Україні", "Німеччина, допоможи Україні – зупини війну".

Поліція заявила, що на акції були присутні 20 000 - 30 000 людей. Альянс організаторів профспілок, церков, ініціатив із захисту довкілля та груп світу назвав кількість учасників у 60 000 осіб.

Масові мітинги проти війни в Україні прокотилися Європою. У Берліні вийшло щонайменше 20 тисяч людей 02
Масові мітинги проти війни в Україні прокотилися Європою. У Берліні вийшло щонайменше 20 тисяч людей 03
Масові мітинги проти війни в Україні прокотилися Європою. У Берліні вийшло щонайменше 20 тисяч людей 04
Масові мітинги проти війни в Україні прокотилися Європою. У Берліні вийшло щонайменше 20 тисяч людей 05
Масові мітинги проти війни в Україні прокотилися Європою. У Берліні вийшло щонайменше 20 тисяч людей 06
Масові мітинги проти війни в Україні прокотилися Європою. У Берліні вийшло щонайменше 20 тисяч людей 07
Масові мітинги проти війни в Україні прокотилися Європою. У Берліні вийшло щонайменше 20 тисяч людей 08
Масові мітинги проти війни в Україні прокотилися Європою. У Берліні вийшло щонайменше 20 тисяч людей 09
Масові мітинги проти війни в Україні прокотилися Європою. У Берліні вийшло щонайменше 20 тисяч людей 10
Масові мітинги проти війни в Україні прокотилися Європою. У Берліні вийшло щонайменше 20 тисяч людей 11

Також повідомляється, що мітинги проти війни сьогодні проходять у Варшаві, Лондоні, Мадриді, Франкфурті, Гамбурзі, Штутгарті та інших містах Європи.

Одночасно антивоєнні акції проходять сьогодні і в Росії, але це в основному поодинокі пікети, більшість учасників яких жорстко затримують ОМОНівці. За даними ОВС-Інфо, станом на 16:21 за київським часом 13 березня було затримано понад 658 осіб у 35 містах Росії. Найбільше – щонайменше 297 затриманих – було в Москві.
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Топ коментарі
+13
Много у нас выходило когда путин ровнял с землей Чечню? Не надо говорить только ртом, есть еще мозг которым можно сперва думать, а потом говорить.
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13.03.2022 19:10
+11
Шана та дяка.
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13.03.2022 19:06
+4
А вы обзываете тут немцев. Немецкая кмарилья и путинская это один и тот же класс паразитов. Не стоит немецкий народ судить по правящему политическому классу. Россияне, это конечно отдельный вопрос. Там тяжело разобраться где вата, а где просто заложник.
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13.03.2022 19:08
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Може канцлер-шманцлер трохи вчухається
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13.03.2022 19:06 Відповісти
Шана та дяка.
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13.03.2022 19:06 Відповісти
Немец як і Іван. "Слушает да ест"
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13.03.2022 19:06 Відповісти
20 тис. Населення Берліну - 3,6 млн.
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13.03.2022 19:06 Відповісти
Много у нас выходило когда путин ровнял с землей Чечню? Не надо говорить только ртом, есть еще мозг которым можно сперва думать, а потом говорить.
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13.03.2022 19:10 Відповісти
Треба спочатку навчитися ротом говорити на людській мові, а потім писати
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13.03.2022 19:12 Відповісти
У нас можна спілкуватися не тільки українською мовою. За це ми теж воюємо, в широкому значенні.
По суті у вас є що відповісти? В Москві вийшло набагато менше, хоча їм треба набагато більше.
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13.03.2022 19:40 Відповісти
Відповім. Одна з тез путіна - захист російськомовних, яких тут притисняють і вбвивають за російську мову. Не згодні? І які за все життя, проживаючи тут, не спромоглися вивчити мову, варнякаючи потім щось про "мозг, гаваріть ртом" і т.д. (коментар вище). Питання - чому??? Про Берлін. Там поліція не пакує демонстрантів в автозаки, і їм боятися нема чого. А бажання? В руських рабів бажань бути не може, тому вони і не знають, що їм це треба, тому їх менше.
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13.03.2022 19:56 Відповісти
За відповідь дякую.
Я власне апелював до питання Stas Nestor про Чечню. 20 тис німців у ситій, задоволеній Німеччині - це набагато більше ніж українська підтримка Чечні у 1994 або 1999.
Я розумію, що 200 тисяч - краще 20, але я вдячний і за те що є.
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13.03.2022 20:17 Відповісти
Ну так кроме умения говорить людской мовой у вас більш нічого нема. Тільки й можете що говорить.
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15.03.2022 13:14 Відповісти
у вас за Чечню сражались люди такие как САШКО БИЛЫЙ.
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13.03.2022 20:07 Відповісти
аналогічні пропорції для москви знаєте?
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13.03.2022 19:11 Відповісти
Порівнювати якусь країну, крім Північної Кореї, з росією і москвою?
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13.03.2022 19:14 Відповісти
А населення москвы 13 млн и вийшло 200 чоловік,якщо б Німечині була війна сомніваюсь що в кияни зібрали би 20 000 заради німців
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13.03.2022 19:11 Відповісти
Якби Китай напав на мухосранськ, то точно би війшло 200 тисяч. На підтримку Китаю.
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13.03.2022 19:19 Відповісти
На цих фото в Берліні з початку мордовського вторгнення, як повідомлялося, насправді вийшло 500тис., а не 20.
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13.03.2022 20:26 Відповісти
Молодці , не полінилися . Товсті сраки які сидять на своїх руках мають почути
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13.03.2022 19:07 Відповісти
А вы обзываете тут немцев. Немецкая кмарилья и путинская это один и тот же класс паразитов. Не стоит немецкий народ судить по правящему политическому классу. Россияне, это конечно отдельный вопрос. Там тяжело разобраться где вата, а где просто заложник.
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13.03.2022 19:08 Відповісти
Де було щоб ображали саме мешканців Німеччини? Всі претензії були до влади і окремих концернів, які співпрацюють з парашкою.
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13.03.2022 19:13 Відповісти
Чтобы понять, что творится в Германии и почему наши политики ведут себя как непуганые идиоты - посмотрите вот это видео. Всё очень чётко и по полочкам.

https://www.youtube.com/watch?v=gx1jxXmu9SU
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13.03.2022 19:16 Відповісти
миттинги не особо влияют
когда решают политики
а пока политика стран ес и нато
помогать, но не более
хотя помочь они оружием могли бы и больше
средств пво, самолеты, вертолеты
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13.03.2022 19:15 Відповісти
Вапщета влияют - если по карману бьёт. Одна из причин того, что путин напал сейчас - это то, что в Германии выборы прошли совсем недавно. При сценарии "киевзатридня" у путинферштееров было бы 3 с половиной года, чтобы залить тутошним дерьмо в уши о "стратегическом партнёрстве". Не получилось, не фартануло.
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13.03.2022 19:19 Відповісти
ну пока их сми и прочие новостные сводки сводятся
"ой как не выгодно стало все
в сша подорожал бензин и газ
в европе газ
цены поднимаются"
как будто они лучше от этого жить будут))
просто факт что их пытаются изолировать не хотят признавать
типа, как же нас, мы же такие великие
тупые рашисты
но политики многие есть продажные во всем мире
так что если что прибежать "меркель и оланд" могут еще раз
лишь бы войну окончить
и на выгодных рашке условиях
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13.03.2022 19:36 Відповісти
Це в Казахстані чи парашкостані не вліяют, а в Європі ще й як вліяют, особливо на виборах.
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13.03.2022 20:30 Відповісти
...а по всій орді вийшло близько 7 тисяч. І та, побачивши одного мусора з кийком, розбіглися.
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13.03.2022 19:15 Відповісти
они вот вот соберутся 13го
а это же сегодня...
ну тогда на следующие выходные
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13.03.2022 19:16 Відповісти
можливо. Після інстаграмного трауру. Це для них набагато важливіше, аніж якась там війна.
Варвари.
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13.03.2022 19:21 Відповісти
протест в мацві...хто не бачив відео гляньте ось..https://vimeo.com/687660172?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
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13.03.2022 19:39 Відповісти
Берите опять Рейхстаг , немцы ! .Иначе ваши чиновники вас опять утопят в крови !
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13.03.2022 21:10 Відповісти
 
 