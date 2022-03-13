Масові мітинги проти війни в Україні прокотилися Європою. У Берліні вийшло щонайменше 20 тисяч людей. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном Війна в Україні
По всій Європі 13 березня 2022 року проходять масові мітинги проти війни в Україні за участю десятків тисяч людей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ABC News.
В одному лише Берліні тисячі людей вийшли на мітинг проти війни Путіна в Україні. Учасники мітингу пройшли від центральної площі міста Александерплац до національного символу Німеччини – Бранденбурзьких воріт. Також протестувальники пройшлися біля російського посольства в Німеччині.
Фото: REUTERS
Люди тримали в руках українські прапори і транспаранти з написами "Зупиніть Путіна, зупиніть війну", "Закрийте небо, а не очі", "Врятуйте українських дітей, закрийте небо", "Путін = вбивця", "Мир і солідарність для людей в Україні", "Німеччина, допоможи Україні – зупини війну".
Поліція заявила, що на акції були присутні 20 000 - 30 000 людей. Альянс організаторів профспілок, церков, ініціатив із захисту довкілля та груп світу назвав кількість учасників у 60 000 осіб.
Також повідомляється, що мітинги проти війни сьогодні проходять у Варшаві, Лондоні, Мадриді, Франкфурті, Гамбурзі, Штутгарті та інших містах Європи.
Одночасно антивоєнні акції проходять сьогодні і в Росії, але це в основному поодинокі пікети, більшість учасників яких жорстко затримують ОМОНівці. За даними ОВС-Інфо, станом на 16:21 за київським часом 13 березня було затримано понад 658 осіб у 35 містах Росії. Найбільше – щонайменше 297 затриманих – було в Москві.
Будь ласка, зачекайте...
По суті у вас є що відповісти? В Москві вийшло набагато менше, хоча їм треба набагато більше.
Я власне апелював до питання Stas Nestor про Чечню. 20 тис німців у ситій, задоволеній Німеччині - це набагато більше ніж українська підтримка Чечні у 1994 або 1999.
Я розумію, що 200 тисяч - краще 20, але я вдячний і за те що є.
https://www.youtube.com/watch?v=gx1jxXmu9SU
когда решают политики
а пока политика стран ес и нато
помогать, но не более
хотя помочь они оружием могли бы и больше
средств пво, самолеты, вертолеты
"ой как не выгодно стало все
в сша подорожал бензин и газ
в европе газ
цены поднимаются"
как будто они лучше от этого жить будут))
просто факт что их пытаются изолировать не хотят признавать
типа, как же нас, мы же такие великие
тупые рашисты
но политики многие есть продажные во всем мире
так что если что прибежать "меркель и оланд" могут еще раз
лишь бы войну окончить
и на выгодных рашке условиях
а это же сегодня...
ну тогда на следующие выходные
Варвари.