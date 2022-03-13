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Російські загарбники вбили у Волновасі капелана ПЦУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські загарбники вбили військового капелана, ігумена Платона (Моргунова).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Православна церква України у Фейсбуці.

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Російські загарбники вбили у Волновасі капелана ПЦУ 01

"Завжди бути поруч, духовно підтримуючи наших захисників – сенс служіння військових капеланів: в будь-якій ситуації, за всяких умов і обставин, часом навіть ціною власного життя... З сумом дізналися, що у Волновасі російські загарбники вбили військового капелана, ігумена Платона (Моргунова)", - ідеться в повідомленні.

У ПЦУ розповіли, що ігумен Платон був пострижений у ченці у Свято-Феодосійському монастирі Києва, тривалий час подвизався у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі.

"Отець Платон був світлою та доброю людиною. Таким Ви лишитесь у нашій пам'яті назавжди, отче. Помолимося за спокій раба Божого ігумена Платона, нехай Господь упокоїть його душу у Своїх оселях", - зазначили в ПЦУ.
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Топ коментарі
+49
Шоб кацапы сдохли , УСІ !!!!
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13.03.2022 21:22
+28
Царство Небесне.
Вічна слава.
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13.03.2022 21:23
+12
Путін звір!
Звір говорить лише мовою сили.
Звір все здобуває силою.
Звір не має кордонів.
Звір немає меж ситості.
Звір не розуміє мови дипломатії.
Виконуючи вимоги звіра, ви годуєте його, але не зупиняєте.
Якщо ви хочете зупинити звіра, використовуйте силу, яка перевищує силу звіра.
Пишу в друге, сподіваючись, що ви зрозумієте.
Вперше написав у 2014 році, ви не послухали, та нагодували звіра відповідно до його вимог і програли.
Третє писати, не буде кому - Звір немає меж ситості.
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13.03.2022 21:24
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Путін звір!
Звір говорить лише мовою сили.
Звір все здобуває силою.
Звір не має кордонів.
Звір немає меж ситості.
Звір не розуміє мови дипломатії.
Виконуючи вимоги звіра, ви годуєте його, але не зупиняєте.
Якщо ви хочете зупинити звіра, використовуйте силу, яка перевищує силу звіра.
Пишу в друге, сподіваючись, що ви зрозумієте.
Вперше написав у 2014 році, ви не послухали, та нагодували звіра відповідно до його вимог і програли.
Третє писати, не буде кому - Звір немає меж ситості.
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13.03.2022 21:24 Відповісти
Почитай уважно і подумай: 2. Не создавай себе кумиров (идолов), т.е. не поклоняйся твари
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13.03.2022 21:58 Відповісти
Шоб кацапы сдохли , УСІ !!!!
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13.03.2022 21:22 Відповісти
Та задался тебе той Гришин
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13.03.2022 21:29 Відповісти
Все как-то забыли, что он менял и паспорт и фамилию, и его комедию с выступлениями в маске. Может, потому и выигрываем, что у противника нет такого мощного информатора.
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13.03.2022 22:01 Відповісти
А шо сильно великий полководец? Я знал многих погибших именно из-за него в первую войну.
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13.03.2022 21:38 Відповісти
Вроде его выпустили для ТРО..
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13.03.2022 22:02 Відповісти
Царство Небесне.
Вічна слава.
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13.03.2022 21:23 Відповісти
це ті, яких на сусідній гілці благословив на війну Гундяєв?
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13.03.2022 21:24 Відповісти
читаю эту дичь и не хочу верить, что такое возможно......
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13.03.2022 21:25 Відповісти
Не пора ли Лавру навестить, или это опять будет розбрат?
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13.03.2022 21:30 Відповісти
Пси скаженні
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13.03.2022 21:31 Відповісти
Вічна память
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13.03.2022 21:34 Відповісти
Царствіє небесне
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13.03.2022 21:37 Відповісти
Царство Небесне...
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13.03.2022 21:47 Відповісти
Царство небесное, пусть земля ему будет пухом.
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13.03.2022 22:02 Відповісти
А гитлеровцы священников убивали ?
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13.03.2022 22:02 Відповісти
Нет, таких случаев не зафиксировано.
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18.06.2022 04:35 Відповісти
До горя неможливо підготуватися, неможливо знайти слова, щоб загоїти пекучу рану вічної розлуки з дорогою людиною для рідних та друзів…
Нехай Всемилостивий Господь прийме його світлу та щиру Душу і оселить там, де праведні спочивають.
Царство Небесне…
Вічна і добра пам'ять про військового капелана, ігумена Платона (Моргунова) назавжди з нами..
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13.03.2022 22:03 Відповісти
Сраная москотская сатанинская орда.
Всем скоро назад в ад придется вернуться.
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13.03.2022 22:08 Відповісти
С.У.М.
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13.03.2022 22:40 Відповісти
Як після цього московська церква себе в Україні чухає?
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13.03.2022 22:44 Відповісти
R.I.P.

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13.03.2022 23:00 Відповісти
 
 