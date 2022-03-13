Російські загарбники вбили у Волновасі капелана ПЦУ. ФОТО

Російські загарбники вбили військового капелана, ігумена Платона (Моргунова).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Православна церква України у Фейсбуці.

Читайте також: Священникам РПЦ не місце в українській армії під час війни, - Епіфаній

"Завжди бути поруч, духовно підтримуючи наших захисників – сенс служіння військових капеланів: в будь-якій ситуації, за всяких умов і обставин, часом навіть ціною власного життя... З сумом дізналися, що у Волновасі російські загарбники вбили військового капелана, ігумена Платона (Моргунова)", - ідеться в повідомленні.

У ПЦУ розповіли, що ігумен Платон був пострижений у ченці у Свято-Феодосійському монастирі Києва, тривалий час подвизався у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі.

"Отець Платон був світлою та доброю людиною. Таким Ви лишитесь у нашій пам'яті назавжди, отче. Помолимося за спокій раба Божого ігумена Платона, нехай Господь упокоїть його душу у Своїх оселях", - зазначили в ПЦУ.