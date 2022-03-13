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Понад 600 людей з Бородянки та Кичеєвого евакуйовано до Житомирської області, - Київська ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Понад 600 осіб з Бородянки та Кичеєвого вдалося евакуювати сьогодні.

Про це у Telegram повідомив глава Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вдалося евакуювати більше 600 людей із Бородянки та Кичеєвого. Серед них і підопічні місцевих психоневрологічних закладів. Це колона з 26 автобусів. Людей розмістили в соціальних та медичних закладах Житомирщини.

Наразі їм надається вся необхідна допомога. Після того, як люди трохи перепочинуть, будуть визначатись маршрути їхньої подальшої евакуації", - йдеться в повідомленні.

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Понад 600 людей з Бородянки та Кичеєвого евакуйовано до Житомирської області, - Київська ОВА 01
Понад 600 людей з Бородянки та Кичеєвого евакуйовано до Житомирської області, - Київська ОВА 02
Понад 600 людей з Бородянки та Кичеєвого евакуйовано до Житомирської області, - Київська ОВА 03
Понад 600 людей з Бородянки та Кичеєвого евакуйовано до Житомирської області, - Київська ОВА 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Як тільки всіх вивезуть, то можна буде спокійно захищати рашистську наволоч.
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13.03.2022 21:28 Відповісти
Захищати ?
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13.03.2022 21:33 Відповісти
*заЧищати*
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13.03.2022 21:46 Відповісти
 
 