Понад 600 людей з Бородянки та Кичеєвого евакуйовано до Житомирської області, - Київська ОВА. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Понад 600 осіб з Бородянки та Кичеєвого вдалося евакуювати сьогодні.
Про це у Telegram повідомив глава Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вдалося евакуювати більше 600 людей із Бородянки та Кичеєвого. Серед них і підопічні місцевих психоневрологічних закладів. Це колона з 26 автобусів. Людей розмістили в соціальних та медичних закладах Житомирщини.
Наразі їм надається вся необхідна допомога. Після того, як люди трохи перепочинуть, будуть визначатись маршрути їхньої подальшої евакуації", - йдеться в повідомленні.
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Планшет Студента
показати весь коментар13.03.2022 21:28 Відповісти Мені подобається 0
Ksenia VB
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Планшет Студента
показати весь коментар13.03.2022 21:46 Відповісти Мені подобається 1
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