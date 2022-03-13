Дружина Усика розлючена на Росію, котра бомбить церкви в Україні. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Катерина Усик хоче, щоб Росія горіла в пеклі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.
Катерина Усик, дружина Олександра Усика, опублікувала фото пошкоджених православних церков в Україні, які потрапили під бомби російської армії.
Катерина виклала Instagram-сторіс.
"Українська православна церква до чого? До чого люди? Чи московська добро дала... Цьому не буде прощення! Ніколи! Бог все бачить. І це теж. Росія горітиме в пеклі! Хоча вони вже давно у ньому живуть", – підписала світлини Усик.
Топ коментарі
+33 Совестно за Брата
показати весь коментар13.03.2022 22:57
+13 Владимир Николенко 123e1460
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+12 Семен Шкаралупа
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Нехай звеличиться слава Твоя у вишніх і у всьому світі, нехай буде на землі мир і благовоління. Не попусти руйнувати і спустошувати міста, села і домівки, землі і народи Руси-України, де живе слава Твоя. Даруй всім владам християнським, воїнству і народові нашому мир і злагоду. Озброй нас могутністю Твоєю, бо Тобою ми можемо сокрушити полчища. Зодягни нас силою Твоєю і зроби, щоб укріпилися ми Тобою і могутністю сили Твоєї. Амінь.
А тут журналісти привели частину з того що вона говорила. Відносно проти РПЦ і РФ. Спитай журналістів чому вони тільки про це написали. Вони тебе відправлять подалі і праві будуть.
Усик и его жена многое поняли. Ну и слава Богу. Побольше бы такого.
К сожалению не все еще поняли. С одним таким мне уже пришлось столкнуться в разговоре в очереди в аптеку.
К сожалению в Украине есть такие кому и сейчас не понятно кто враг. Это плохо.
А тут журналісти привели частину з того що вона говорила. Відносно проти РПЦ і РФ. Спитай журналістів чому вони тільки про це написали. Вони тебе відправлять подалі і праві будуть.
А ти хто такий, що когось твоя думка має цікавити?
Ця вата як і мощі не тлінна)