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Дружина Усика розлючена на Росію, котра бомбить церкви в Україні. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Дружина Усика розлючена на Росію, котра бомбить церкви в Україні. ФОТО

Катерина Усик хоче, щоб Росія горіла в пеклі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Катерина Усик, дружина Олександра Усика, опублікувала фото пошкоджених православних церков в Україні, які потрапили під бомби російської армії.

Катерина виклала Instagram-сторіс.

"Українська православна церква до чого? До чого люди? Чи московська добро дала... Цьому не буде прощення! Ніколи! Бог все бачить. І це теж. Росія горітиме в пеклі! Хоча вони вже давно у ньому живуть", – підписала світлини Усик.

Дружина Усика розлючена на Росію, котра бомбить церкви в Україні 01

Дружина Усика розлючена на Росію, котра бомбить церкви в Україні 02

Дружина Усика розлючена на Росію, котра бомбить церкви в Україні 03
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Топ коментарі
+33
Прозрела.
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13.03.2022 22:57
+13
зараз в Україні відбувається війна між добром і злом між Богом і сатаною.
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13.03.2022 22:58
+12
Та багато хто прозрів з 24 лютого...
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13.03.2022 22:59
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Прозрела.
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13.03.2022 22:57 Відповісти
Хоча за формою схоже на юродство
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13.03.2022 22:58 Відповісти
Не сама погана подія, як на мене.
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13.03.2022 22:59 Відповісти
Та багато хто прозрів з 24 лютого...
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13.03.2022 22:59 Відповісти
Ага... ***** промоскальська переживає за УПЦ... МП... за Кримський Крим? Холуї ******.
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13.03.2022 23:06 Відповісти
В повітрі переобулась.
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13.03.2022 23:02 Відповісти
там і Усік теж звернутий на релігії..достаньо подивитись його звернення..сектанти якійсь
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13.03.2022 23:08 Відповісти
Само собою )
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13.03.2022 23:11 Відповісти
Невже на наступну сповідь піде у храм ПЦУ?
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13.03.2022 23:31 Відповісти
Якась ця їхня релігія двобока
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13.03.2022 22:57 Відповісти
зараз в Україні відбувається війна між добром і злом між Богом і сатаною.
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13.03.2022 22:58 Відповісти
Иуда-патриарх кирилл-гундяев, благославляет главу Росгвардии золотова на уничтожение украинцев

https://www.youtube.com/watch?v=X_LaFhddHjU
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13.03.2022 22:58 Відповісти
Господи, Всемогутній Боже, Царю всіх царюючих і Господь всіх володарів, Який сказав, що і волосся з голови не впаде у нас без волі Твоєї, Ти, що припиняєш війни до кінців землі, сокрушаєш лук, ламаєш спис, спалюєш вогнем колісниці! Будь поміччю народу українському, захистом і кріпкістю, кам'яною горою і огорожою від ворогів. Не покинь насліддя Твого, що зветься святим іменем Христовим.
Нехай звеличиться слава Твоя у вишніх і у всьому світі, нехай буде на землі мир і благовоління. Не попусти руйнувати і спустошувати міста, села і домівки, землі і народи Руси-України, де живе слава Твоя. Даруй всім владам християнським, воїнству і народові нашому мир і злагоду. Озброй нас могутністю Твоєю, бо Тобою ми можемо сокрушити полчища. Зодягни нас силою Твоєю і зроби, щоб укріпилися ми Тобою і могутністю сили Твоєї. Амінь.
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13.03.2022 23:03 Відповісти
а шо ви дивуєтесь якшо в )(уйлостані побудовано Храм Оружія..ви подивіться в яких сірих тонах..поклоніння сатані
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13.03.2022 23:04 Відповісти
ще одна паломніца)))
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13.03.2022 22:58 Відповісти
І навіщо публікувати цю нісенітницю на цензорі? Який сенс?
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13.03.2022 23:00 Відповісти
дыров прячется в подвале и тявкает
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13.03.2022 23:00 Відповісти
А що йому залишається, з москальщини ***** його виперло на війну, а він тільки базікати та інстаграмитись може, а та ще і інстаграм відключили в рашці, а тут працює, якось так.
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13.03.2022 23:05 Відповісти
действительно дон
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13.03.2022 23:05 Відповісти
Нє, не справжній. Справжній би одразу вимагав би вибачитись
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13.03.2022 23:12 Відповісти
і буба наш вибачився б!!!
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14.03.2022 00:34 Відповісти
Поп Гундяй - он же агент КГБ "Михайлов", сделал состояние на беспошлинном импорте на Россию сигарет и спирта «Royal» (наберите в поисковике "табачный митрополит"), живет со своей троюродной сестрой, судится с соседями, фотошопит часы, переделывает заповеди в понятия, благословляет на братоубийственную войну с Украиной.
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13.03.2022 23:01 Відповісти
не верю я чтобы кто то ватный утром проснулся совсем другим.
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13.03.2022 23:01 Відповісти
я вообще то атеист. там за "верю" я не совсем корректно сформулировал. сегодня конечно не время для срача, разбрата и оценки действий верхов, но у мну нет никаких оснований полагать, что он стал другим. плюс он и остаётся ведь только половина такой нераздельной пары, как он и беня (где вторая его половина сегодня?). сейчас его игра, не покидание киева и не корректное болтание языком , было бы вполне достаточно для текущего момента. имхо. будет завтра, будем и посмотреть..
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14.03.2022 00:46 Відповісти
Жена усика какая-то повернутая на религии, точно так же как и крымчанка Поклонская. По поводу войны, разрушения городов, инфраструктуры, человеческих жертв, она молчит.
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13.03.2022 23:02 Відповісти
Тільки через церкви? Обстріл інших об"єктів її не турбує?
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13.03.2022 23:06 Відповісти
Ну звідки ти взяв що не турбує. Їх сімейний будинок розбомбили. Хоч трохи думати треба.
А тут журналісти привели частину з того що вона говорила. Відносно проти РПЦ і РФ. Спитай журналістів чому вони тільки про це написали. Вони тебе відправлять подалі і праві будуть.
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14.03.2022 00:01 Відповісти
И даже на своем московском наречии пишет с ошибками...
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13.03.2022 23:08 Відповісти
Сколько здесь в комментариях пропитаны упоротой, паталогической ненавистью.

Усик и его жена многое поняли. Ну и слава Богу. Побольше бы такого.
К сожалению не все еще поняли. С одним таким мне уже пришлось столкнуться в разговоре в очереди в аптеку.
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13.03.2022 23:10 Відповісти
украденного крыма этим равликам недостаточно понять ху из ху!?
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13.03.2022 23:14 Відповісти
Слава Богу, что сейчас понятно. Это надо поддерживать и с пониманием относиться. Сейчас очень много таких. Так что, начать их гнобить, что они раньше не понимали? И этим выталкивать туда где они были. Ну не понимали. У каждого свои возможности. Неужели простые вещи не понятны?
К сожалению в Украине есть такие кому и сейчас не понятно кто враг. Это плохо.
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13.03.2022 23:27 Відповісти
И еще. Подозреваю, что большинство из этих упоротых являются агентами мордора добивающиеся раскола и ненависти между гражданами Украины.
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13.03.2022 23:15 Відповісти
подозреваю, твоя базификация есть суть личинки (полу)ватных и их производных
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13.03.2022 23:40 Відповісти
Ну як можна таке молоти. Яка в вас освіта. Чому тільки церква. Їх сімейний будинок розбомбили. Хоч трохи думати треба.
А тут журналісти привели частину з того що вона говорила. Відносно проти РПЦ і РФ. Спитай журналістів чому вони тільки про це написали. Вони тебе відправлять подалі і праві будуть.
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14.03.2022 00:06 Відповісти
Ее муж чемпион мира и выходит с украинским флагом на деле прославляя Украину.
А ти хто такий, що когось твоя думка має цікавити?
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13.03.2022 23:38 Відповісти
Усик чемпион мира, который всегда много лет выходит с флагом Украины, прославляя Украину. Эти же диванные, кто его и его жену охаивают, а некоторые скотски еще и обзывают скотскими словами, не заслуживают и пыли на его обуви.
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13.03.2022 23:50 Відповісти
Ага...помню время, 2014 донбас - один со свастикой, другому со свастикой - ехай назад на ростов. Теперь пришло время и поповских адептов выяснить кто там на ростов должен ехать
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14.03.2022 00:03 Відповісти
Нє, ну чьо, як лікарні, пологові будинки так то норм, а церкви то вже Астанавітєсь!
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14.03.2022 00:27 Відповісти
Це просто піклування за філіали ФСБшної церкви (фоток зруйнованих житлових будинків не виставляла), а не жаль до України і українців.
Ця вата як і мощі не тлінна)
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14.03.2022 00:32 Відповісти
Кажуть Добкин пішов в тер оборону, але все одно пішов він в ...
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14.03.2022 02:25 Відповісти
А как же "один народ"?
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14.03.2022 02:35 Відповісти
Такі люди невиправні.
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14.03.2022 05:49 Відповісти
А до чого мені знати що казала дружина якогось усіка? Цензор вам немає що писати у новинах?
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14.03.2022 07:27 Відповісти
 
 