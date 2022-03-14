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війна (56581) Житомирщина (1040) Київська область (3133) евакуація (1928) Тимошенко_Кирило (494) Офіс Президента (1752) Бунечко (51)

В неділю з Бородянки та Кичеєвого вдалося евакуювати понад 600 осіб. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

В неділю з Бородянки та Кичеєвого вдалося евакуювати на Житомирщину понад 600 осіб, зокрема, й підопічних місцевих психоневрологічних закладів.

 Про це в офіційному Телеграм-каналі повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.

В неділю з Бородянки та Кичеєвого вдалося евакуювати понад 600 осіб 01

"Зараз людям надається допомога, пізніше визначатимуться маршрути подальшої евакуації", – зазначив він.

Подробицями евакуації поділився також голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

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"Автобуси за людьми, які майже два тижні провели у підвалах під постійними обстрілами, виїхали з Києва ще в суботу. Але через протидію окупантів вимушені були ночувати, так і не діставшись до місця збору людей в Бородянці. В неділю водіям вдалося їх забрати, але запасів палива залишалось замало, щоб дістатися до пункту призначення. Завдяки їх героїзму та постійній координації дій між Київською та Житомирською обласними військовими адміністраціями в Радомишлі на Житомирщині колону з 26 автобусів вдалося заправити дизельним паливом", – розповів Бунечко.

Пізніше евакуйованих, "яким вдалося вирватися із влаштованого росіянами пекла, вже розмістили в соціальних та медичних закладах Житомирщини", додав голова ОВА.
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