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Київ (13850) крилаті ракети (893) ППО (1835) Геращенко Антон (925) Повітряні атаки на Київ (408)

Над Києвом спрацювала ППО: збили російську крилату ракету, її залишки впали на будинок на Куренівці. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Сьогодні, 14 березня, українська ППО збила російську крилату ракету над Києвом.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"20 хвилин тому над Києвом спрацювала наша ППО, збили ракету, залишки впали на будинок на Подолі. Дякуємо нашим доблесним ППО! Молодці хлопці!" - повідомив він.

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"Залишки збитої крилатої ракети російських фашистів впали на Куренівку", - додав він пізніше.

Над Києвом спрацювала ППО: збили російську крилату ракету, її залишки впали на будинок на Куренівці 01
Над Києвом спрацювала ППО: збили російську крилату ракету, її залишки впали на будинок на Куренівці 02
Над Києвом спрацювала ППО: збили російську крилату ракету, її залишки впали на будинок на Куренівці 03
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Топ коментарі
+89
Дяка Порошенку, що відновив ППО.
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14.03.2022 11:46
+23
А жителей Волновахи и Мариуполя, вам, суки не жалко? Благодаря вашим солдатам там руины, а все жители без крыши над головой остались. А жителей Изюма, Харькова, Бучи, Ирпеня, Бородянки, от которой ничего не осталось) видел я ваш Донецк и 8 лет "бомбежек" Целехонький стоит, сияет! Поэтому нет, вас не жалко от слова вообще! Вы все это горе привели в Украину!
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14.03.2022 12:03
+20
Ну ми ж не нагадуємо, хто саботував озброєння ЗСУ з 2019 року та відводив війська на критичних напрямках.

Чи нагадати?
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14.03.2022 12:14
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Я не выходя из чата могу назвать адрес,чисто по фото.Сам цензор просит не выкладывать такие снимки,сам и нарушает.
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14.03.2022 12:01 Відповісти
Це не той випадок - не стрільба по цілі а випадкове падіння уламків після збиття. Відчуйте різницю.
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14.03.2022 12:04 Відповісти
Будинок авадив попасти
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14.03.2022 12:07 Відповісти
Кирилловская ?
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14.03.2022 12:06 Відповісти
Ясик у сраку
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14.03.2022 12:07 Відповісти
Не треба. Билипо координатах. Н,вякому разі не координувати.Заю почому цілили
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14.03.2022 12:05 Відповісти
Угу,и номер дома,есть 2 варианта,оба рядом
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14.03.2022 12:09 Відповісти
Не пишите номера пострадавших домов в комментах.Кто "наш" , сами узнают.
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14.03.2022 12:41 Відповісти
Патріарх Кирил благословив російські війська на війну з Україною.
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14.03.2022 12:55 Відповісти
Такі пошкодження та ще й загиблий... Це точно уламки чи може ракета була збита з курсу і вибухнула вже на тому місті?
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14.03.2022 13:07 Відповісти
ну так там не менше ніж !.5 тонни палива, вибухівки, металевих решток. Ще й сама протиракета теж не маленька
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14.03.2022 14:05 Відповісти
Сработало ПВО Куренёвки.
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14.03.2022 13:35 Відповісти
Геращенко б уже приткнув свого. Гірше ворожого шпигуна. Своїм базіканням лише надає ворогу координати: Рятувальники розкритикували радника глави МВС: Досить коригувати вогонь ворога!
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14.03.2022 14:06 Відповісти
Це той Геращенко який вчора ввечері базикав про знищену колону 200 одиниць техникі окупантів. Інший peaседабол Арестович сьогодні казав що вже не 200, а 50. Отакі інформаційні диверсанти знищують головне під час війни - довіру населення до слов влади.
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14.03.2022 15:52 Відповісти
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