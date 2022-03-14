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Італія (999) футбол (1303) гуманітарна допомога (729)

Італійський ФК "Ювентус" передав Україні гуманітарну допомогу та допоміг евакуювати дітей. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Один з найстаріших та найбільш титулованих футбольних клубів Італії "Ювентус" підготував та передав Україні гуманітарну допомогу. Клуб також допоміг евакуювати українських дітей з "гарячих" точок у безпечні місця, де малеча зможе безкоштовно тренуватись та проживати.

Такою інформацією поділився очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита, передає Цензор.НЕТ.

Італійський ФК Ювентус передав Україні гуманітарну допомогу та допоміг евакуювати дітей 01

Він зазначив, що клубні автобуси туринського "Ювентуса" передали нашим громадянам медикаменти, одяг, продукти харчування, засоби гігієни, ковдри та багато іншого. На зворотному шляху автобуси були залучені до евакуації.

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"Щиро дякуємо нашим закордонним партнерам та, звичайно, Українській Асоціації Футболу (UAF), яка відкрила додатковий канал постачання гуманітарного вантажу. Разом переможемо", - зазначив Віктор Микита.
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Топ коментарі
+18
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14.03.2022 11:56
+9
Щиросердне дякую всім чуйним людям на Землі! Дай Бог вам здоров"я
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14.03.2022 12:01
+5
как итальянцы встречают в школе украинских детей
трогательное видео
https://twitter.com/i/status/1503010854010249220
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14.03.2022 12:03
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14.03.2022 11:56 Відповісти
Щиросердне дякую всім чуйним людям на Землі! Дай Бог вам здоров"я
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14.03.2022 12:01 Відповісти
как итальянцы встречают в школе украинских детей
трогательное видео
https://twitter.com/i/status/1503010854010249220
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14.03.2022 12:03 Відповісти
Я зробив те саме тільки без піару.
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14.03.2022 12:03 Відповісти
Тому що тебе ніхто не знає
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14.03.2022 12:42 Відповісти
Знають. Але я не женусь за піаром.
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15.03.2022 17:23 Відповісти
ВЕЛИКЕ ДЯКУЮ!!!…
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14.03.2022 12:12 Відповісти
Forza Juve!
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14.03.2022 12:22 Відповісти
Juve-storia di grande amore!
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14.03.2022 12:34 Відповісти
Клуб мультимиллионер, прислал пар десятков коробок. Конечно и на том спасибо. Моя жена за одну ходку на границу, больше везёт.
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14.03.2022 12:35 Відповісти
Дарованому коню у зуби не заглядують !
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14.03.2022 12:57 Відповісти
В какую сторону?
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14.03.2022 13:02 Відповісти
ВЕЛИКЕ ДЯКУЮ!!!…
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14.03.2022 13:22 Відповісти
 
 