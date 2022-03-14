На Сумщині війська РФ розстріляли з артилерії будинки мирних жителів у смт Низи, - голова ОВА Живицький. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
На Сумщині російські військові обстріляли з артилерії будинки мирних жителів у смт Низи, кількість загиблих та постраждалих уточнюється, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"14 березня 2022 року. Низи, Сумський район. Російські військові розстріляли будинки мирних жителів з артилерії. Втрати уточнюються", - написав Живицький у телеграм-каналі у понеділок, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, також пошкоджено об'єкти критичної та цивільної інфраструктури.
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