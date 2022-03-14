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На Сумщині війська РФ розстріляли з артилерії будинки мирних жителів у смт Низи, - голова ОВА Живицький. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

На Сумщині російські військові обстріляли з артилерії будинки мирних жителів у смт Низи, кількість загиблих та постраждалих уточнюється, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"14 березня 2022 року. Низи, Сумський район. Російські військові розстріляли будинки мирних жителів з артилерії. Втрати уточнюються", - написав Живицький у телеграм-каналі у понеділок, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, також пошкоджено об'єкти критичної та цивільної інфраструктури.

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На Сумщині війська РФ розстріляли з артилерії будинки мирних жителів у смт Низи, - голова ОВА Живицький 01
На Сумщині війська РФ розстріляли з артилерії будинки мирних жителів у смт Низи, - голова ОВА Живицький 02
На Сумщині війська РФ розстріляли з артилерії будинки мирних жителів у смт Низи, - голова ОВА Живицький 03
На Сумщині війська РФ розстріляли з артилерії будинки мирних жителів у смт Низи, - голова ОВА Живицький 04
На Сумщині війська РФ розстріляли з артилерії будинки мирних жителів у смт Низи, - голова ОВА Живицький 05
На Сумщині війська РФ розстріляли з артилерії будинки мирних жителів у смт Низи, - голова ОВА Живицький 06
На Сумщині війська РФ розстріляли з артилерії будинки мирних жителів у смт Низи, - голова ОВА Живицький 07
На Сумщині війська РФ розстріляли з артилерії будинки мирних жителів у смт Низи, - голова ОВА Живицький 08
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раздать в каждое село ПТУР-ы и ПЗРК как в афгане, стрелялка быстро прекратится
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14.03.2022 15:08 Відповісти
Підори мокшанські, падаль запорєбрікова... А у місцевих навіть автоматів немає, бо ж "росія не нападе", "шашлики", "американська розвідка нагнітає ситуацію" і... Ой, забув, це ж зараз не на часі. Як, власне, буде не на часі і потім.
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14.03.2022 15:20 Відповісти
Кацапи, нехай Бог вам відплатить сповна за цих нещасних хліборобів.
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15.03.2022 01:32 Відповісти
Ви демідролу без рецепту видайте людям в селах. Нехай годують орків, підмішують порошок в самогонку, а потім мотають рашистів скотчем і передають ЗСУ. Я думаю це буде гуманно.
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15.03.2022 01:38 Відповісти
 
 