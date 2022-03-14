Війська РФ зруйнували очисні споруди у Василівці: стічні води потрапляють у Дніпро без очищення, - голова Запорізької ОДА Старух. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Унаслідок обстрілів військами РФ очисних споруд Василівського експлуатаційного цеху водопостачання та водовідведення, що розташовується у с. Верхній Криниці, зруйновано декілька важливих об'єктів, повідомив голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух.
"Крім руйнування адміністративної будівлі, пошкоджена лінія електроживлення. Також зруйнована будівля каналізаційної насосної станції №1, що подає стічні води м. Василівка на очисні споруди каналізації", - написав Старух у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, навіть у разі відновлення живлення функціонування очисних споруд неможливе.
"Наразі потребує капітального відновлення споруда та обладнання каналізаційної насосної станції №1. Зворотні води з міста зараз потрапляють до р. Дніпро без будь якого очищення", - додав він.
Старух заявив, що ремонтні роботи обов'язково буде виконано за першої нагоди.
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