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Війська РФ зруйнували очисні споруди у Василівці: стічні води потрапляють у Дніпро без очищення, - голова Запорізької ОДА Старух. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Унаслідок обстрілів військами РФ очисних споруд Василівського експлуатаційного цеху водопостачання та водовідведення, що розташовується у с. Верхній Криниці, зруйновано декілька важливих об'єктів, повідомив голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух.

"Крім руйнування адміністративної будівлі, пошкоджена лінія електроживлення. Також зруйнована будівля каналізаційної насосної станції №1, що подає стічні води м. Василівка на очисні споруди каналізації", - написав Старух у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, навіть у разі відновлення живлення функціонування очисних споруд неможливе.

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"Наразі потребує капітального відновлення споруда та обладнання каналізаційної насосної станції №1. Зворотні води з міста зараз потрапляють до р. Дніпро без будь якого очищення", - додав він.

Старух заявив, що ремонтні роботи обов'язково буде виконано за першої нагоди.

Війська РФ зруйнували очисні споруди у Василівці: стічні води потрапляють у Дніпро без очищення, - голова Запорізької ОДА Старух 01
Війська РФ зруйнували очисні споруди у Василівці: стічні води потрапляють у Дніпро без очищення, - голова Запорізької ОДА Старух 02
Війська РФ зруйнували очисні споруди у Василівці: стічні води потрапляють у Дніпро без очищення, - голова Запорізької ОДА Старух 03
Війська РФ зруйнували очисні споруди у Василівці: стічні води потрапляють у Дніпро без очищення, - голова Запорізької ОДА Старух 04
Війська РФ зруйнували очисні споруди у Василівці: стічні води потрапляють у Дніпро без очищення, - голова Запорізької ОДА Старух 05
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крымчанам пить, какая разница
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14.03.2022 16:02 Відповісти
вот вам и биологическое оружие...
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14.03.2022 16:07 Відповісти
Вся центральная Украина пьет в Днепра
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14.03.2022 16:08 Відповісти
Створює мерзота звичний ареал свого існування.
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14.03.2022 16:11 Відповісти
Лайно і машандія - слова синоніми.
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14.03.2022 16:16 Відповісти
Був сенс підірвати міст в Херсоні і Антонівський в Каховці. Хоч Херсон не окупували б. Все одно воду з цього водосховища тепер пити не можна
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14.03.2022 16:18 Відповісти
Это чтобы всё было в как в родном скрепном говне захватчиков.
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14.03.2022 16:37 Відповісти
 
 