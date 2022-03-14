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"Рускій мір" несе руйнування не лише міст, а й демократії, – Резніков. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що Росія та "рускій мір" несуть із собою смерть і руйнування не лише міст, а й демократії, прав та свобод людини.

Як поівдомляє Цензор.НЕТ, про це Резніков написав у Твіттері у понеділок.

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"Київ. Одне з найкрасивіших міст Європи сьогодні нагадує кадр із фільму про апокаліпсис. Суми, Харків, Маріуполь - це жахливо. Ось що несе з собою "рускій мір": смерть людей, руйнування не тільки міст, а й демократії, прав, свобод. Вони не слов'яни. Вони орки. Але ми переможемо", - написав Резніков у твіттері у понеділок.
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Быть руZZким преступно, а наказание одно - смерть...
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14.03.2022 17:10 Відповісти
Росіяни вважають що на території сусідньої держави чинна тільки Конституція РФ і тому не можуть зорзуміти що Референдум про статус Криму в тому вигляді який вони провели в 2014 році є плебісцитом і не більше. Законної сили він не має. Бо такий референдум мав бути всеукраїнським. Тому нічого немає дивного що вони уперто вважають територіїсусідніх держав територією РФ
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14.03.2022 17:11 Відповісти
«Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения». (People who roam across Europe in search of what to destroy and **********, only for the sake of gratification.) - Федор Достоевский
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14.03.2022 17:18 Відповісти
Резніков, який не буде вторгнення, може ти підеш за кораблем?
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14.03.2022 17:18 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!

руSSкій мір ЦЕ терор, вбивства та мародерство!! а пізніше навіть Голодомор.....
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14.03.2022 17:21 Відповісти
Когда в ещё 2000-ые по радио услышал о движении "русского мира", стало понятно что зарождается новый фашизм. Надеюсь, оно и сдохнет как старый фашизм - с сожжённым вождём бункера и пропагандонов на выселицах.
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14.03.2022 17:29 Відповісти
 
 